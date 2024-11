Dłuższy urlop macierzyński już w 2025 roku. Nie dla wszystkich rodziców [zmiany w kodeksie pracy]

Uzupełniający urlop macierzyński ma za zadanie zrekompensować pracownikom – rodzicom, czas spędzony z dzieckiem w szpitalu podczas urlopu macierzyńskiego, w przypadku długotrwałej hospitalizacji dziecka. Ułatwić ma ponadto rodzicom dalsze specjalistyczne leczenie czy rehabilitację dziecka, bez konieczności wykorzystywania urlopów wypoczynkowych czy innych zwolnień od pracy. Dla kogo uzupełniający urlop macierzyński. Jaki wymiar tego urlopu?

Z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będą mogli skorzystać rodzice wcześniaków oraz dzieci, które po urodzeniu wymagają dłuższego pobytu w szpitalu. Uzupełniający urlop macierzyński będzie przysługiwał matkom albo ojcom, a także prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym czy adopcyjnym.



Z tego urlopu będą mogli skorzystać:



1) pracownicy – rodzice dzieci urodzonych przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g. W tym przypadku przysługuje uzupełniający tydzień urlopu za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 15 tygodnia po porodzie – maksymalnie 15 tygodni.



2) pracownicy – rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 28 tygodnia ciąży a przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g. W tym przypadku przysługuje uzupełniający tydzień urlopu za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8 tygodnia po porodzie – maksymalnie 8 tygodni.



3) pracownicy – rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 37 tygodnia ciąży, których dziecko będzie wymagało hospitalizacji pod warunkiem, że pobyt dziecka w szpitalu po porodzie będzie wynosił co najmniej 2 kolejne dni, przy czym pierwszy z tych dni będzie przypadał w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie – w wymiarze tygodnia uzupełniającego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5. dnia do upływu 8. tygodnia po porodzie.

W tym przypadku przysługuje uzupełniający tydzień urlopu za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu od 5 dnia po porodzie do 8 tygodnia po porodzie pod warunkiem, że pobyt dziecka w szpitalu po porodzie będzie wynosił co najmniej 2 kolejne dni, przy czym pierwszy z tych dni będzie przypadał w okresie od 5 do 28 dnia po porodzie – maksymalnie 8 tygodni po spełnieniu wymienionych warunków.

Ważne Przy ustalaniu wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, okresy pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8 tygodnia lub 15 tygodnia po porodzie będą się sumowały, a niepełny tydzień zostanie zaokrąglony w górę do pełnego tygodnia. Rozwiązanie to uwzględnia przerwy pomiędzy kolejnymi hospitalizacjami dziecka.

Zasady wykorzystania uzupełniającego urlopu macierzyńskiego