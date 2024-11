W 2025 r. wyższe o 598 zł świadczenie pielęgnacyjne dla rodzin z dwójką dzieci z niepełnosprawnością

Od 1 stycznia 2024 r. "nowe" świadczenie pielęgnacyjne wiąże się z opieką nad niepełnosprawnymi dziećmi. Granica wieku? Do ukończenia 18 r. życia, Obowiązuje tu formuła podwyżka o "100 % na drugą i na każdą kolejną osobę niepełnosprawną, nad którą rodzic sprawuje opiekę".

Dla porównania w przypadku trójki niepełnosprawnych dzieci świadczenie wynosiło w 2024 r. 8964 zł (z 2988 zł + 2988 zł +2988 zł). W 2025 r. wsparcie dla trójki dzieci wyniesie 9 861 zł.

Podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego to efekt podwyżki pensji minimalnej. W 2025 r. pensja ta wzrasta o 10% do 4666 zł. Więc o taki sam poziom mamy podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego. Nie trzeba tego przeliczać (i zaokrąglać) - został poniżej Monitor Polski z oficjalną kwotą świadczenia pielęgnacyjnego na 2025 r..

Świadczenie pielęgnacyjne - w 2025 r. kumulacja podwyżek sprzed wielu lat

Świadczenie pielęgnacyjne w 2025 r. wyniesie 3287 zł. Ta podwyżka w 2025 r. wygląda jeszcze bardziej imponująco jak cofniemy się kilka lat wstecz.

Świadczenie pielęgnacyjne rok kwota w zł 2024 2988 2023 2458 2022 2119 2021 1971 2020 1830 2019 1583 2018 1477 2017 1406

Podwyżka o 10% świadczenia pielęgnacyjnego wynika z takiej samej podwyżki pensji minimalnej do kwoty 4666 zł, co wprowadziło poniższe rozporządzenie (plik PDF do ściągnięcia):