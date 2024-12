TVN i Polsat w wykazie firm strategicznych. KRRiT: to bezprawne. Rząd zablokuje sprzedaż TVN? Jest reakcja Departamentu Stanu USA

W dniu 11 grudnia 2024 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk zapowiedział, że stacje telewizyjne TVN i Polsat zostaną wpisane do wykazu firm strategicznych, które podlegają ochronie. Stosowne rozporządzenie w tej sprawie zostało przyjęte przez rząd 18 grudnia 2024 r.

Tusk: TVN i Polsat w wykazie firm strategicznych, które podlegają ochronie

W dniu 11 grudnia 2024 r. premier Tusk spotkał się w Warszawie z estońskim premierem Kristenem Michalem, który przyjechał do Warszawy po wizycie w Kijowie. Jak podkreślali podczas konferencji prasowej po spotkaniu premierzy, kwestie wsparcia Ukrainy oraz bezpieczeństwa Polski, Estonii i całej Europy były kluczowymi tematami rozmów.



W czasie tego spotkania dyskutowano - jak relacjonował premier Tusk na konferencji prasowej po tym spotkaniu - o kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego i wyborach w Rumunii. Jak ocenił, potwierdziły one "nieustającą gotowość Rosji do atakowania, przy użyciu coraz bardziej wyszukanych narzędzi i operacji". "Coraz skuteczniej próbują ingerować w życie i decyzje polityczne państw europejskich" - ocenił.



W tym kontekście Tusk odniósł się do kwestii bezpieczeństwa przestrzeni medialnej. Stwierdził, że chce potwierdzić "plotki czy pogłoski o tym, że na Wschodzie odnajdujemy zainteresowanych ewentualnym przejęciem mediów albo wpływaniem na pracę mediów w Polsce (...) ta sprawa jest bardzo poważna".



Szef polskiego rządu zapowiedział, że w tej sytuacji stacje telewizyjne TVN i Polsat zostaną umieszczone w wykazie firm strategicznych, które podlegają ochronie "np. przed agresywnym i niebezpiecznym, z punktu widzenia interesów państwa, przejęciem". Szef rządu wyjaśnił, że jego decyzja będzie miała kształt rozporządzenia Rady Ministrów, które zostanie przyjęte w przyszłym tygodniu. Premier podkreślił, że "ta decyzja o uzupełnieniu listy oznacza, że bez zgody polskiego rządu nie będzie można przejąć, kupić firm, które są na tej strategicznej liście, firm, które podlegają ochronie".

Zaznaczył, że TVN i Polsat to nie będą pierwsze firmy prywatne objęte taką ochroną i nie jest to precedens, ponieważ w innych krajach Europy też są tego typu rozwiązania. "Będziemy podejmowali decyzję w tej kwestii w sposób transparentny, one będą także podlegały zaskarżeniom, wszystko będzie jak najbardziej przejrzyste. Ale nie odpuścimy i nie pozwolimy, aby wrogie państwa ingerowały w sposób bezczelny (...) w nasze codzienne życie, w naszą gospodarkę, czy procesy wyborcze" - powiedział Tusk.

Jest to najprawdopodobniej odpowiedź na pogłoski, że amerykański koncern medialny Warner Bros. Discovery zamierza sprzedać telewizję TVN. Wśród potencjalnych nabywców byli nieoficjalnie wymieniani: czeski koncern PPF oraz holding węgierskiego miliardera Józsefa Vidy, powiązany z Lorincem Meszarosem, [który współpracuje premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Premier @donaldtusk 👇



TVN i Polsat zostaną umieszczone w wykazie firm strategicznych, które podlegają ochronie np. przy tak agresywnym i niebezpiecznym, z punktu widzenia interesów państwa polskiego, przejęciem.

Czym jest wykaz podmiotów strategicznych podlegających ochronie

Wykaz podmiotów podlegających ochronie prowadzony jest na postawie ustawy z 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji. W wykazie zamieszczane mogą być firmy np. działające na rynku energetyki, ale też zajmujące się telekomunikacją. Przypisane do nich są organy kontroli, np. resorty. Organy te mogą w drodze sprzeciwu zablokować transakcje skutkujące np. przejęciem tych firm. Zgłaszając taki sprzeciw, organ kontroli może mieć na celu m.in. ochronę niepodległości, praw obywatelskich i bezpieczeństwa Polski, a także dbałość o wypełnianie obowiązków wynikających z członkostwa Polski w NATO.



Aktualny wykaz takich firm strategicznych (obowiązujący w 2024 roku) jest zawarty w rozporządzeniu Rady Ministrów z 27 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli - Dz.U. 2023 poz. 2812.



W tym wykazie znajdują się następujące firmy:

ALPETROL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000447884)

„Baltchem” S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (numer KRS: 0000131737)

Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe „Telesystem-Mesko” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczowie (numer KRS: 0000096130)

Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000716108)

Gaspol S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000021200)

Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (numer KRS: 0000075450)

HAWE TELEKOM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000981831)

KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (numer KRS: 0000023302)

„Oktan Energy & V/L Service” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (numer KRS: 0000081566)

Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000010681)

ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (numer KRS: 0000028860)

Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000419430)

Rafineria Gdańska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (numer KRS: 0000204527)

Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000270640)

TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (numer KRS: 0000271562)

„TK Telekom” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000024788)

Unimot Terminale Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (numer KRS: 0001048476).

Nowy wykaz podmiotów podlegających ochronie na lata 2025-2027

W dniu 18 grudnia 2024 r. premier Tusk podpisał nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli. W tym rozporządzeniu - które ma obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2027 r. określono nowy wykaz podmiotów podlegających ochronie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji, a także organ kontroli właściwy dla każdego z podmiotów ujętych w tym wykazie.



W wykazie tym znalazły się następujące podmioty:



1. ALPETROL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000447884); organ kontroli: minister właściwy do spraw aktywów państwowych;

2. „Baltchem” S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (numer KRS: 0000131737); organ kontroli: minister właściwy do spraw aktywów państwowych;

3. Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe „Telesystem-Mesko” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczowie (numer KRS: 0000096130); organ kontroli: Minister Obrony Narodowej;

4. Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000010078); organ kontroli: minister właściwy do spraw aktywów państwowych;

5. Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000716108); organ kontroli: minister właściwy do spraw aktywów państwowych;

6. Gaspol S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000021200); organ kontroli: minister właściwy do spraw aktywów państwowych;

7. Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (numer KRS: 0000075450); organ kontroli: minister właściwy do spraw aktywów państwowych;

8. HAWE TELEKOM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000981831); organ kontroli: minister właściwy do spraw aktywów państwowych;

9. KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (numer KRS: 0000023302); organ kontroli: minister właściwy do spraw aktywów państwowych;

10. „Oktan Energy & V/L Service” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (numer KRS: 0000081566); organ kontroli: minister właściwy do spraw aktywów państwowych;

11. Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000010681); organ kontroli: minister właściwy do spraw aktywów państwowych;

12. ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (numer KRS: 0000028860); organ kontroli: minister właściwy do spraw aktywów państwowych;

13. P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000217207); organ kontroli: minister właściwy do spraw aktywów państwowych;

14. Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000419430); organ kontroli: minister właściwy do spraw aktywów państwowych;

15. Rafineria Gdańska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (numer KRS: 0000204527); organ kontroli: minister właściwy do spraw aktywów państwowych;

16. Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000270640); organ kontroli: minister właściwy do spraw aktywów państwowych;

17. Tauron Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (numer KRS: 0000271562); organ kontroli: minister właściwy do spraw aktywów państwowych;

18. Telewizja Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000388899); organ kontroli: minister właściwy do spraw aktywów państwowych;

19. „TK Telekom” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000024788); organ kontroli: minister właściwy do spraw aktywów państwowych;

20. T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000391193); organ kontroli: minister właściwy do spraw aktywów państwowych;

21. TVN S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000213007), organ kontroli: minister właściwy do spraw aktywów państwowych;

22. Unimot Terminale Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (numer KRS: 0001048476); organ kontroli: minister właściwy do spraw aktywów państwowych;

23. WB Electronics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (numer KRS: 0000369722); organ kontroli: Minister Obrony Narodowej.

Nowe podmioty w tym wykazie, to - w porównaniu do obowiązującego obecnie: Cyfrowy Polsat, TVN, P4, T-Mobile i WB Electronics.



Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji nakłada wymóg uprzedniego zawiadomienia prezesa UOKiK o zamiarze dokonania przez podmiot spoza EOG i OECD inwestycji skutkującej m.in. nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa (20 lub 40 proc. udziału w głosach, kapitale lub zyskach) w spółce objętej ochroną.

KRRiT: wpisanie telewizji Polsat i TVN na listę podmiotów podlegających ochronie było "bezprawne"

W dniu 18 grudnia Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie ws. wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli obowiązującego w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2027 r. rozszerzające listę tych podmiotów o Telewizję Polsat oraz TVN. Stało się to "z pominięciem konstytucyjnej i ustawowej roli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako jedynego konstytucyjnego organu kontroli państwowej i ochrony prawa stojącego na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji" - napisała KRRiT.



Jak podkreśliła, KRRiT "nie była na jakimkolwiek etapie konsultowana czy nawet informowana o planowanym trybie nadzoru nad mediami prywatnymi przez Radę Ministrów, czyli innymi niż wynika to z ustawy radiofonii i telewizji".



"Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji w brzmieniu: +do zadań Krajowej Rady należy w szczególności: projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji+ można stwierdzić, że takie działania Prezesa Rady Ministrów i członków Rady Ministrów w dziedzinie kontroli rynku medialnego w Rzeczpospolitej Polskiej stanowią kolejną próbę uzurpacji kompetencji przysługujących Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, niezależnym od administracji rządowej, jak również mogą stanowić wstęp do wywierania przez administrację rządową wpływu na treść programu uzależnionych od siebie nadawców +prywatnych+" - napisano.



Dodano, że "powyższe czyni bezprawnymi (...) jakiekolwiek zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli w zakresie odnoszącym się do spółek posiadających koncesje na rozpowszechnianie programu. Jest niezgodne z przepisami prawa wyższej niż rozporządzenie rangi – tak z przepisami rangi konstytucyjnej, jak i rangi ustawowej, a w związku z tym te działania są bezprawne, bezskuteczne, mogące powodować szkodę w interesie prywatnym i publicznym. Mogą też sprowadzać odpowiedzialność karną niektórych osób za ich wprowadzenie, czy odszkodowawczą Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej".



"Obowiązujący system prawny chroni interesy państwa polskiego, zaś dla rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych oprócz struktury właścicielskiej istotne jest spełnienie wymogów przewidzianych ustawą do posiadania i utrzymania koncesji na rozpowszechnianie programu. Organem właściwym do badania tych przesłanek jest w tej sprawie wyłącznie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji" - wskazano.



"Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podkreśla, że trwająca równolegle do tych działań likwidacja przez organy administracji rządowej jednostek publicznej radiofonii i telewizji, które od lat są wpisane na listę przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla Państwa Polskiego, stoi w całkowitej sprzeczności z bezpieczeństwem informacyjnym, a więc ze strategicznym interesem państwa. Działania Prezesa Rady Ministrów są próbą zawłaszczenia kolejnych kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji" - napisano w komunikacie.

(PAP)maku/ aszw/ mhr/

Kto jest właścicielem TVN?

TVN działa jako polska spółka akcyjna TVN SA zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000213007, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa.

Zgodnie z aktualnym odpisem pełnym z KRS, jedynym akcjonariuszem TVN SA posiadającym 100% akcji jest Polish Television Holding B.V. - spółka zarejestrowana w Holandii. Polish Television Holding BV, to z kolei spółka będąca własnością amerykańskiej grupy medialnej Warner Bros. Discovery. Jak informuje Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza (Netherlands-Polish Chamber of Commerce), Polish Television Holding BV jest to finansowa spółka holdingowa specjalnego przeznaczenia z siedzibą w Amsterdamie (adres: Warner Bros. Discovery Benelux B.V., Piet Heinkade 173, 1019 GM Amsterdam, Netherlands).

Warner Bros Discovery: niezależność stacji jest priorytetem w sprzedaży TVN

Rzeczniczka koncernu Warner Bros. Discovery potwierdziła 20 grudnia 2024 r., że firma rozważa sprzedaż Grupy TVN. Zaznaczyła jednak, że zachowanie niezależności stacji będzie dla niej priorytetem.



O tym, że amerykański koncern rozpoczął proces sprzedaży TVN poinformowała tego samego dnia agencja Reutera, powołując się na cztery wtajemniczone źródła.



"W czasie, gdy rozważamy sprzedaż TVN, obejmiemy priorytetem status stacji jako niezależnego medium" - powiedziała rzeczniczka koncernu, odnosząc się tych doniesień.



Przedstawicielka firmy powiedziała PAP, że nie zamierza rozwijać tego komentarza.



Według agencji Reutera, WBD współpracuje z doradcami banku inwestycyjnego JPMorgan w sprawie sprzedaży firmy, a sam bank był w ostatnich tygodniach "w kontakcie z potencjalnymi nabywcami aktywów".



Zdaniem źródeł agencji, wartość TVN może opiewać na ponad 1 mld USD.



W ubiegłym tygodniu Warner Bros. Discovery ogłosił restrukturyzację koncernu, dzieląc go na część streamingową i rozrywkową oraz część zawierającą "liniowe" kanały telewizyjne, w tym TVN. Komentatorzy w USA spekulowali, że może to być przygotowanie do pozbycia się drugiego z segmentów biznesu.

Departament Stanu USA: trzeba chronić media od wrogiej ingerencji ale nie należy nadużywać tego do celów polityki krajowej

Trzeba zapewnić, by media pozostały wolne od wrogiej ingerencji, lecz należy skupiać się na walce z takimi działaniami i nie nadużywać jej do celów polityki krajowej - poinformowały 16 grudnia 2024 r. PAP służby prasowe Departamentu Stanu USA, komentując zapowiedź rządu Polski, że TVN i Polsat trafią na listę firm strategicznych.



"W świecie, w którym zagraniczna manipulacja informacjami i złośliwe działania naszych przeciwników są coraz bardziej wyrafinowane, konieczne jest zapewnienie, by media pozostały wolne od wrogiej ingerencji. Wymaga to ciągłej czujności ze strony rządów, społeczeństwa obywatelskiego i podmiotów sektora prywatnego" - podał PAP Departamentu Stanu USA, odpowiadając na pytanie na temat zapowiedzi polskiego rządu o wpisaniu TVN i Polsatu na listę podmiotów strategicznych.



W przesłanym oświadczeniu Departament Stanu USA przestrzegł jednak przed nadużywaniem walki z zagraniczną ingerencją do polityki wewnętrznej.

"Ważne jest, aby działania polskiego rządu koncentrowały się na zwalczaniu wrogich działań zagranicznych przeciwników. Tego środka nie można nadużywać do celów polityki krajowej" - podkreślono.



Przedstawiciel ministerstwa ocenił, że pluralizm mediów jest fundamentem demokracji, a polska historia i tłamszenie mediów przez komunistyczne władze przypominają o jego znaczeniu. Zwrócił też uwagę, że Polska jest "na pierwszej linii frontu obrony Europy i NATO przed zagranicznymi wrogimi wpływami", co tylko podkreśla wagę zapewnienia niezależności mediów.



Komentarz Departamentu Stanu jest pierwszą reakcją Waszyngtonu na ogłoszone w ubiegłym tygodniu przez rząd w Warszawie plany wpisania TVN i Polsatu na listę firm strategicznych. Według premiera Donalda Tuska ma to chronić je przed "agresywnym i niebezpiecznym z punktu widzenia interesów państwa polskiego przejęciem". Decyzję ogłoszono w obliczu doniesień o możliwej sprzedaży TVN firmie związanej z premierem Węgier Viktorem Orbanem.



Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

osk/ akl/ jpn/

Ambasador USA w Polsce: Pluralizm mediów jest fundamentem demokracji

Sprawę skomentował też na portalu X ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. "Pluralizm mediów jest fundamentem demokracji. Wiem, jak bardzo Polacy cenią sobie dostęp do wolnych i różnorodnych mediów" - napisał. "W obliczu globalnych wyzwań związanych z obcą, szkodliwą ingerencją ważne jest, aby rządy podejmowały działania na rzecz ochrony swojej strategicznej infrastruktury przed potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego" - podkreślił.

Pluralizm mediów jest fundamentem demokracji. Wiem, jak bardzo Polacy cenią sobie dostęp do wolnych i różnorodnych mediów. W obliczu globalnych wyzwań związanych z obcą, szkodliwą ingerencją ważne jest, aby rządy podejmowały działania na rzecz ochrony swojej strategicznej…

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości: TVN ani nie jest państwowy, ani polski

Decyzja Donalda Tuska ws. TVN nie ma nic wspólnego z ochroną polskich interesów; będzie to de facto bezprawne działanie, które narazi Polskę na odszkodowania - ocenili politycy PiS, komentując zapowiedź szefa rządu ws. umieszczenia TVN i Polsatu w wykazie firm strategicznych.



Do zapowiedzi premiera Tuska odnieśli się już politycy PiS w mediach społecznościowych.



Poseł Sebastian Kaleta przypomniał, że "aby przeciwdziałać takim sytuacjom, tj. kupczeniem polskojęzycznymi mediami bez udziału Polski służyło tzw #LexTVN".

"Przepisów nie udało się zmienić, więc każde działanie rządu blokujące takie transakcje będzie bezprawne i będzie rodziło ryzyko poniesienia przez Skarb Państwa gigantycznych odszkodowań, o utracie zaufania wobec inwestorów nie wspominając. Rząd zapowiada de facto bezprawne działania, w kolejnym obszarze, ponieważ ustawa o ochronie inwestycji nie obejmuje spółek medialnych" - napisał Kaleta na platformie X dołączając fragment ustawy, gdzie wskazano jaki podmioty podlegają ochronie.



"Przypominam, że żaden inwestor nie kupowałby TVN, ale spółkę prawa holenderskiego zarejestrowaną na jakąś skrytkę pocztową, która jest właścicielem TVN" - dodał Kaleta.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek napisał z kolei, że "ruch Tuska ws. TVN-u (Polsat to listek figowy) nie ma nic wspólnego z ochroną polskich interesów". "TVN ani nie jest państwowy, ani polski... Jedyne kryterium jest takie, iż jest to strategiczna tuba propagandowa partyjnego przekazu Tuska. Cel jest jeden: konserwowanie antypolskiej propagandy" - napisał Bochenek.



Poseł PiS, b. szef MAP Jacek Sasin podał na platfomie X, że szef rządu prywatyzował strategiczny majątek Skarbu Państwa, w tym bank Pekao SA, Ciech SA, Polskie Młyny oraz Zakłady Cukrowe. "Przez lata intensywnie wyprzedawał zasoby – od ciężkiego przemysłu po sektor spożywczy. Dziś, z pobudek propagandowych, siłowo ingeruje w prywatną własność mediów, takich jak TVN czy Polsat. Carat Tuski" - czytamy we wpisie Sasina.

Dr Krzysztof Grzegorzewski: polski rząd zamierza chronić grupę TVN przed przejęciem przez Węgrów

W rozmowie z PAP dr Krzysztof Grzegorzewski z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego ocenił, że "wygląda na to, że polski rząd zamierza chronić grupę TVN przed przejęciem przez węgierską telewizję TV 2, której właściciel jest powiązany z Viktorem Orbanem - wpisanie TVN i Polsatu na listę firm strategicznych oznacza przygotowywanie gruntu pod takie działania".



"Jak sądzę, władze RP podejrzewają, że kapitał TV 2 jest powiązany z kapitałem rosyjskim. Dodatkowo reaktywowana Komisja ds. wpływów rosyjskich koncentruje się na poszukiwaniu takich powiązań wśród polityków PiS - wiadomo zaś, że sprzedanie TVN Węgrom umożliwiłoby przejęcie tej telewizji przez ludzi związanych z PiS" - powiedział. Przypomniał, że "politycy PiS się z tym nie kryli: zarówno Daniel Obajtek, który powiedział dziennikarzowi stacji, że +wkrótce będzie tam wchodził jak do siebie+, jak i Marek Suski, który w związku ze sprawą Lex TVN powiedział: +będziemy mieli jakiś tam wpływ na to, co się dzieje w tej telewizji+".



Medioznawca zwrócił uwagę, że "w normalnej sytuacji geopolitycznej pojawiłyby się duże wątpliwości, czy takie działanie ze strony rządu - zwłaszcza w odniesieniu do własności prywatnej - jest w ogóle zasadne (wolność gospodarcza, wolność słowa)". "Potrzebujemy też rzetelnej oceny prawnej, czy na taką listę można wpisać firmy będące w całości lub w części w rękach obcego kapitału - choć tutaj jest to kapitał kraju sojuszniczego i objęty umową o wzajemnej współpracy gospodarczej, zawartą jeszcze na początku lat 90. XX w." - zaznaczył.



Dr Grzegorzewski ocenia, że sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ wciąż trwa wojna w Ukrainie. "Władze zapewne będą uzasadniały swoje decyzje ochroną przed wpływem rosyjskiej bądź użytecznej Rosji propagandy, o które posądza się obecnie propagandę prawicową związaną z PiS (w moim przekonaniu słusznie - dowodem choćby niesławny wywiad Jacka i Michała Karnowskich z rosyjskim ambasadorem i nieustanne ataki tego środowiska wymierzone w wartości i wspólnotę świata zachodniego)" - powiedział.(PAP)

akr/ miś/ mhr/