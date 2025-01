SN: Jak zasiedzieć współudział w działce? Trzeba stanowczo demonstrować, że działka jest moja

Przykład

Piotr ma ½ udziału w działce, Anna ½ udziału. Anna nie wykonywała swoich praw właścicielskich przez 30 lat. Tylko to oznacza, że Anna straciła prawo do połowy działki. Ale Piotr rozszerzył swojego samoistnego posiadania działki. Ogrodził ją, wszystkim sąsiadów poinformował, że jest jedynym właścicielem. Składał do odpowiednich urzędów wnioski o pozwolenia budowlane (warsztat) i płacił podatki/opłaty. Informował o tych wszystkich czynnościach Annę. W efekcie sąd uznał, że ta utraciła ½ udziału w działce na rzecz Piotra.