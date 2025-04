Nowe dzienne limity przelewów w iPKO od 6 maja 2025 r. i inne zmiany w regulaminie bankowości elektronicznej dla klientów PKO BP

PKO Bank Polski poinformował, że od 6 maja 2025 r. wprowadzi zmiany w regulaminie bankowości elektronicznej, by zwiększyć bezpieczeństwo transakcji w internecie. Bank wprowadzi domyślne dzienne limity na przelewy i nowe rodzaje maksymalnych limitów w serwisie iPKO. Ma to pomóc klientom lepiej chronić się przed skutkami działań oszustów.

Nowy regulamin dla klientów PKO Banku Polskiego od 6 maja 2025 r.

Od 6 maja 2025 r. PKO Bank Polski wprowadzi zmiany w regulaminie bankowości elektronicznej. Chodzi o dokument "Szczegółowe warunki świadczenia usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej oraz składania oświadczeń w PKO Banku Polskim S.A."

Informacje dot. tych zmian każdy klient bankowości elektronicznej tego banku dostał na skrzynkę wiadomości w iPKO.



PKO BP informuje, że jeżeli klient zgadza się z tymi zmianami, nic nie musi robić i nowe warunki wchodzą w życie 6 maja 2025 r. Natomiast gdy klient nie zgadza się na zmiany, to najpóźniej do 5 maja 2025 r. włącznie może bez ponoszenia opłat:

- wypowiedzieć umowę w formie pisemnej w zakresie uregulowanym ww. "Szczegółowymi warunkami (....)" ze skutkiem od dnia poinformowania klienta o zmianie, nie później jednak niż od 6 maja 2025 r.,

- zgłosić sprzeciw do zmian – jeśli to zrobi ale nie wypowie umowy, to umowa wygaśnie 5 maja 2025 r.

Jakie nowe limity dla przelewów w iPKO

PKO BP wprowadzi od 6 maja 2025 r. następujące limity przelewów w serwisie internetowym iPKO:

- dzienny limit domyślny w wysokości 10 tys. zł i

- maksymalny limit dzienny w wysokości 300 tys. zł



Klient będzie mógł samodzielnie w serwisie iPKO obniżyć limit dzienny lub podwyższyć go do limitu maksymalnego.



Jeśli klient miał wcześniej ustawiony wyższy limit (domyślny), bank automatycznie obniży mu go do 10 tys. zł.



Klient banku będzie mógł podnieść domyślny limit dzienny do wysokości maksymalnego limitu dziennego (nawet do 300 tys. zł).



Maksymalny limit zależeć będzie od narzędzia autoryzacji oraz dodatkowych usług bezpieczeństwa, z których korzysta dany klient.

Ważne Co należy zrobić, żeby ustawić największy dzienny limit maksymalny? Trzeba używać mobilnej autoryzacji w aplikacji IKO oraz usługi dodatkowego zabezpieczenia logowania do serwisu iPKO, dzięki której bank sprawdza wybrane cechy zachowania użytkownika w swoim serwisie internetowym. Klienci, którzy potrzebują znacznie wyższych limitów dziennych niż 300 tys. zł, będą mogli indywidualnie uzgodnić je z bankiem.

Poniżej publikujemy treść § 23 dokumentu "Szczegółowe warunki świadczenia usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej oraz składania oświadczeń w PKO Banku Polskim S.A.", w którym jest uregulowana kwestia tych limitów:



§ 23.

1. Bank ustanawia rodzaje oraz wysokość maksymalnych limitów transakcji płatniczych, jakie mogą być wykonywane:

1) za pośrednictwem aplikacji mobilnej,

2) z rachunku płatniczego za pośrednictwem serwisu internetowego i serwisu telefonicznego.



2. Z uwzględnieniem ust. 1, Klient może do rachunków płatniczych, których jest posiadaczem, ustanowić limit dla transakcji płatniczych inicjowanych w ramach usługi inicjowania transakcji płatniczych, o ile Bank udostępni taką możliwość.



3. Bank ustanawia rodzaje oraz wysokość domyślnych limitów dla transakcji płatniczych:

1) dzienny limit kwotowy transakcji płatniczych wykonywanych za pośrednictwem aplikacji mobilnej,

2) dzienny limit liczby transakcji płatniczych wykonywanych za pośrednictwem aplikacji mobilnej,

3) dzienny limit kwotowy transakcji płatniczych wykonywanych z rachunku płatniczego za pośrednictwem serwisu internetowego i serwisu telefonicznego.



4. Po aktywacji aplikacji mobilnej przez Klienta dla transakcji płatniczych wykonywanych za pośrednictwem aplikacji mobilnej obowiązują limity, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i pkt 2.



5. Limity, o których mowa w ust. 3, mogą być zmieniane przez Klienta w dowolnym czasie, chyba że dana Umowa stanowi inaczej oraz z zastrzeżeniem ust. 9.



6. Wysokość limitów, o których mowa w ust. 1, może być przez Klienta indywidualnie uzgodniona z Bankiem, o ile Bank udostępni taką możliwość, o czym poinformuje w Komunikacie.



7. O wysokości oraz rodzajach limitów, o których mowa w ust. 1, Bank poinformuje Klienta w Komunikacie na trwałym nośniku.



8. O wysokości oraz rodzajach limitów, o których mowa w ust. 3, Bank poinformuje Klienta w Komunikacie.



9. Bank może zmienić limity, o których mowa w ust. 3 i ust. 5, gdy występuje uzasadnione ryzyko naruszenia bezpieczeństwa korzystania z usługi bankowości elektronicznej i usługi bakowości telefonicznej lub w wyniku weryfikacji limitów transakcji płatniczych przeprowadzonej przez Bank. Bank poinformuje o takiej zmianie Klienta w Komunikacie.



10. Zmiana limitu, o której mowa w ust. 5, następuje bezpośrednio po złożeniu takiej dyspozycji. Ze względów bezpieczeństwa Bank może wydłużyć okres między złożeniem dyspozycji zmiany limitu przez Klienta a jej realizacją, o czym poinformuje Klienta w serwisie internetowym lub serwisie telefonicznym lub aplikacji mobilnej lub w wiadomości SMS, wskazując termin jej realizacji.

Ważne PKO BB informuje:

a) 6 maja 2025 r. pojawią się domyślne limity dzienne na Twoich kontach w serwisie iPKO.

b) Jeżeli Twoje dotychczasowe limity dzienne na przelewy w serwisie iPKO są wyższe niż domyślne – które wprowadzimy 6 maja 2025 r. – obniżymy je do wartości domyślnych.

c) Bezpieczeństwo Twoich pieniędzy jest głównie w Twoich rękach. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, zgłoś je do nas: 800 302 302 (bez opłat dla numerów krajowych w Polsce, w pozostałych przypadkach opłata zgodna ze stawką operatora). Przydatne informacje znajdziesz na naszej stronie w sekcji Bankowość elektroniczna → Bezpieczeństwo.



W korespondencji PKO BP poinformuje klientów również o:

• zmianie miejsca głównej siedziby naszego banku,

• arkuszu informacyjnym BFG dla deponentów, których obowiązuje system gwarantowania depozytów.

Najważniejsze zmiany z uzasadnieniem oraz pełną treść materiałów znajdziesz w serwisie iPKO.

Limity maksymalne w aplikacji mobilnej

Dla osób, które ukończyły 18 lat maksymalne dzienne limity dla transakcji płatniczych w aplikacji mobilnej to:

1) 50 000 zł – dla przelewów na konto,

2) 3000 zł – dla przelewów na telefon,

3) 20 000 zł – dla transakcji inicjowanych przy użyciu kodu BLIK, z wyjątkiem pkt 6,

4) 1000 zł – dla transakcji inicjowanych przy użyciu czeku BLIK,

5) 20 000 zł – dla płatności zbliżeniowych BLIK,

6) 5000 zł – dla wpłat we wpłatomatach przy użyciu kodu BLIK.



Dla osób, które ukończyły 13 lat, ale nie ukończyły 18 lat, maksymalne dzienne limity dla transakcji płatniczych w aplikacji mobilnej to:

1) 5000 zł – dla przelewów na konto,

2) 3000 zł – dla przelewów na telefon,

3) 5000 zł – dla transakcji inicjowanych przy użyciu kodu BLIK,

4) 500 zł – dla transakcji inicjowanych przy użyciu czeku BLIK,

5) 5000 zł – dla płatności zbliżeniowych BLIK.



Dla osób, które ukończyły 18 lat - maksymalne dzienne limity transakcji płatniczych dla przelewów na konto w aplikacji mobilnej, które będą obowiązywać od 3 lutego 2026 r. to:

1) 50 000 zł – gdy w aplikacji mobilnej masz aktywne dodatkowe funkcje zabezpieczające bankowość elektroniczną,

2) 20 000 zł - gdy w aplikacji mobilnej nie masz aktywnych dodatkowych funkcji zabezpieczających bankowość elektroniczną.

Inne też będą limity dzienne dla transakcji płatniczych wykonywanych z konta w serwisie internetowym i w serwisie telefonicznym – zależnie od narzędzia autoryzacji, z którego korzysta klient:

1) dla klientów z narzędziem autoryzacji w formie kodów SMS lub karty kodów jednorazowych: 50 tys. zł,

2) dla klientów z narzędziem autoryzacji w aplikacji IKO: 200 tys. zł,

3) dla klientów z narzędziem autoryzacji w aplikacji IKO z aktywną usługą dodatkowego zabezpieczenia logowania do bankowości elektronicznej: 300 tys. zł.

Limity domyślne w aplikacji mobilnej

Oprócz limitów maksymalnych bank wprowadzi też limity domyślne.



Dla osób, które ukończyły 18 lat - domyślne dzienne limity dla transakcji płatniczych w aplikacji mobilnej, wyniosą od 6 maja 2025 r.:

Przelew na telefon: 20 transakcji, 1500 zł,

Transakcja w terminalu płatniczym przy użyciu kodu BLIK: 20 transakcji, 3000 zł,

Wypłata z bankomatu przy użyciu kodu BLIK: 20 transakcji, 1500 zł,

Płatność internetowa przy użyciu kodu BLIK: 20 transakcji, 3000 zł,

Transakcja w terminalu płatniczym, wypłata z bankomatu, płatność internetowa przy użyciu czeku BLIK: 500 zł,

Przelew na konto: 20 transakcji, 3000 zł,

Płatność zbliżeniowa BLIK: 3000 zł,

Wpłata we wpłatomacie przy użyciu kodu BLIK: 3 transakcje, 3000 zł.



Znacznie mniejsze będą limity dzienne transakcji płatniczych w aplikacji mobilnej dla osób, które ukończyły 13 lat, ale nie ukończyły 18 lat.

Klient będzie mógł w każdej chwili zmienić swoje limity, które nie mogą być wyższe, niż limity maksymalne.

Pozostałe zmiany w regulaminie

Bank PKO BP zapowiada, że w nowej wersji regulaminu bankowości elektronicznej będą też jeszcze inne rozwiązania, które pomogą w walce z oszustwami w internecie. Szczegółowe informacje na ten temat klienci otrzymają w najbliższych tygodniach w korespondencji z banku.



– W czasach coraz bardziej zuchwałych ataków cyberprzestępców, którzy wykorzystują nieuwagę oraz czasem nadmierną ufność swoich potencjalnych ofiar, robimy wszystko, by pomagać naszym klientom chronić ich oszczędności. Systematycznie wprowadzamy rozwiązania, które mają przeciwdziałać wyłudzeniom. Kolejnym narzędziem, które wspomaga bezpieczeństwo pieniędzy klientów są właśnie limity na przelewy w serwisie iPKO. Co jednak najważniejsze – nie chcemy ograniczać korzystania z naszej bankowości cyfrowej. Dlatego dajemy klientom bezpieczną i wygodną możliwość zmiany limitu i dopasowania go do własnych potrzeb – mówi Michał Macierzyński, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim.



Jakie zmiany wejdą jeszcze w życie 6 maja 2025 r. dla klientów bankowości elektronicznej PKO BP:



- wskazanie sposobów jak PKO BP podpisuje składane przez ten bank oświadczenia, np. podpisem elektronicznym (§ 5 ust. 2).

- bank będzie mógł poprosić klienta o udzielenie niezbędnych informacji, aby ustalić wiedzę i potrzeby klienta w zakresie bankowości elektronicznej i telefonicznej (§ 17 ust. 9),

- bank będzie mógł ze względów bezpieczeństwa dostosować zakres dostępu klienta do poszczególnych funkcji, produktów lub usług bankowości elektronicznej i telefonicznej na podstawie uzyskanych od klienta informacji (§ 3 ust. 11),

- rozszerzono katalog przypadków, w których bank nie zrealizuje dyspozycji klienta, np. jeśli bank będzie podejrzewał, że narusza zasady bezpieczeństwa lub ma oszukańczy charakter (§ 5 ust. 8),

- rozszerzono katalog przypadków, w których bank będzie mógł zablokować w całości lub częściowo dostęp do usługi bankowości elektronicznej (§ 21 ust. 1),

- rozszerzono katalog obowiązków klienta dot. bezpieczeństwa w korzystaniu z usług bankowości elektronicznej, np. zakaz udostępniana osobom trzecim kodu BLIK (§ 17 ust. 5).



Więcej o zmianach w:

• Wykazie zmian Szczegółowych warunków świadczenia usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej oraz składania oświadczeń w PKO Banku Polskim S.A.,

• Szczegółowych warunkach świadczenia usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej oraz składania oświadczeń w PKO Banku Polskim S.A.,

• Komunikacie o wysokości limitów dla transakcji płatniczych wykonywanych w serwisie internetowym i w serwisie telefonicznym,

• Komunikacie o wysokości limitów dla transakcji płatniczych wykonywanych w aplikacji mobilnej.

Jak PKO BP dba o cyberbezpieczeństwo klientów?

PKO Bank Polski od lat stale wzmacnia bezpieczeństwo klientów w serwisie internetowym i aplikacji mobilnej. W ostatnim czasie bank wdrożył kilka nowoczesnych rozwiązań, które zwiększają bezpieczeństwo logowania i korzystania z usług bankowych w internecie m.in. obsługę kluczy bezpieczeństwa oraz dodatkowe zabezpieczenia logowania w serwisie iPKO. Jako jeden z pierwszych na rynku bankowym w 2022 r. PKO Bank Polski wprowadził możliwość sprawdzenia przez klienta w aplikacji IKO tożsamości pracownika banku, który do niego dzwoni.



Ponadto PKO Bank Polski regularnie prowadzi działania edukacyjne i komunikacyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa i w znacznej mierze dostosowuje je do aktualnych zagrożeń cyberprzestępczości i „sezonowych” działań oszustów. Te działania przede wszystkim dostarczają klientom wiedzę - jak działają oszuści i jak manipulują odbiorcami. Doradcy i eksperci PKO Banku Polskiego spotykają się stacjonarnie z klientami, bo takie spotkania pozwalają na bezpośrednią interakcję i dotarcie także do grupy osób mniej zaznajomionych z cyfrowych światem np. seniorów.



Największy polski bank także na swoich stronach internetowych, w serwisie internetowym iPKO aplikacji IKO oraz na profilach w mediach społecznościowych systematycznie edukuje i informuje na temat zagrożeń jaki czyhają na klientów banku oraz zasad cyberbezpieczeństwa.