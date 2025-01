Komornik może zabrać 630 zł (i więcej) z 2520 zł dodatku do renty. Senat odmówił blokady komornika. Sejm się zastanawia

Do Sejmu i Senatu wpływają postulaty, aby nowy dodatek dopełniający do renty socjalnej był wolno od egzekucji komorniczych. Dodatek dopełniający (tak jak renta socjalna) podlega zajęciu komorniczemu. Tak będzie w przypadku zajęcia komorniczego („zwykłego” według stawki 25% - alimentacyjne to wskaźnik 60%).

Kwota 630 zł na rzecz komornika dotyczy innych zadłużeń niż alimenty. W praktyce są to niezapłacone raty pożyczek, rachunki (telefon, prąd). Zasadą przy rentach i emeryturach jest to, że rencista albo emeryt muszą zachować kwotę odpowiadająca co najmniej kwocie 75% świadczenia minimalnego (kwoty brutto).

Dodatek dopełniający a egzekucja

Dodatek dopełniający 2520 zł brutto. Dług nie jest alimentacyjny. Potrącenie będzie wynosiło 2520 zł zł x 25 % = 630 zł.

Dodatek dopełniający służy egzekucji zobowiązań i wynika z tego przepisu:

Art. 2. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 858, 859 i 1222) w art. 1a po pkt 10a dodaje się pkt 10b w brzmieniu:

„10b) rencie socjalnej – rozumie się przez to rentę socjalną lub rentę socjalną z dodatkiem dopełniającym;”.

Został wprowadzony przez USTAWĘ z 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw Link

O opcji "egzekucja z dodatku dopełniającego"informuje też ZUS: Dodatek dopełniający podlega potrąceniom i postępowaniu egzekucyjnemu na takich samych zasadach jak renta socjalna

Link do komunikatu ZUS

Petycja w Senacie – nie udało się wdrożyć tego postulatu

Poniżej pismo, które trafiło w tej sprawie do Senatorów:

Uwaga obywatelska

Szanowni Państwo Senatorowie.

Szanowni Panowie i Panie za chwilę dotrze do Państwa nowelizacja ustawy o dodatku dopełniającym do renty socjalnej. Okazuje się jednak, że ten wyjątkowo ważny dodatek ma być podjęty pod egzekucję komorniczą co jest absurdem bo to jest dodatek o charakterze pomocowym, wspierającym najciężej chorych. Proszę zauważyć że dziś renta socjalne jest zajmowana zajęciem komorniczym do 25 % tej kwoty. To dużo!!

Najsłabsi w Polsce, niepełnosprawni mają zajęcia egzekucyjne. Jeśli renta socjalna wraz z dodatkiem ma być podjęta egzekucji będzie to 25% kwoty to pozostanie dla osoby niepełnosprawnej 3261 zł netto kwoty minimalnego wynagrodzenia - 25% kwoty zajęcia da 2445, 75 zł kwoty do wypłaty.

Komornik zabierze w tym wypadku na poczet egzekucji bankowej ponad 800 zł. To normalne?

Uważam że dodatki jak i zasiłki nie powinny być podjęte pod zajęciom i egzekucjom jak do tej pory było w kraju. Przepisy w poprawkach brzmią: o postępowaniu egzekucyjnym w administracji będą odnosiły się także do renty socjalnej z dodatkiem dopełniającym.

Wnoszę w Petycji aby dodatek dopełniający nie podlegał zajęciom i egzekucjom komorniczym. Jedynie zajęciom i egzekucjom komorniczym podlegać ma renta socjalna jak dotychczas. To ważny aspekt w sytuacji wsparcia osób najciężej niepełnosprawnych.

Zwolnienie dodatku dopełniającego z egzekucji - Sejm się zastanawia [petycja BKSP-155-X-355/24]

Do Sejmu pod koniec listopada trafił taki dokument:

Wnoszę w Petycji o wprowadzenie terminu, zwolniony z zajęć i egzekucji ,,do dodatku dopełniającego do renty socjalnej.

Argument:

Od stycznia 2025 do maja kwota dodatku ma być wypłacona w maju ale osoby z prawem do dodatku ale posiadające komornika nie zobaczą dodatku ( należnego im wsparcia )ponieważ banki restrykcyjnie wypłacają dochody do kwoty wolnej od zajęć tzn. do kwoty 3200 zł. miesięcznie. Nic powyżej bo kwoty powyżej trafią do komornika. Gdyby dodatek dopełniający był zwolniony z zajęć i egzekucji tej obawy nie byłoby. Wypłaty 13 i 14 renty socjalnej są zwolnione z zajęć i egzekucji dzięki czemu realnie trafiają do każdego beneficjenta nawet tego który ma zajęcia komornicze. Proszę w takim razie o wprowadzenie zapisu do dodatku dopełniającego ,, wolne od zajęć i egzekucji,, co spowoduje że wsparcie dla ciężko niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji realnie w całości trafi na konta każdego beneficjenta w maju 2025 roku.

Z poważaniem

Link do stanu sprawy