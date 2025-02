Ulga podatkowa na zakup telefonu i koszt abonamentu. Kto może z niej skorzystać w rozliczeniu rocznym za 2024 rok? Sprawdź zasady przed złożeniem zeznania

Zbliża się okres składania rocznych rozliczeń podatkowych, a podatnicy zadają sobie pytanie, z jakich ulg i zwolnień będą mogli skorzystać. W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć określone wydatki. Kto ma prawo do odliczenia kosztów zakupu telefonu?

Roczne rozliczenie podatkowe i ulga rehabilitacyjna

Zbliża się okres rocznych rozliczeń podatkowych. Choć zeznanie można złożyć już w styczniu, to graniczną datą jest dla większości podatników połowa lutego, bo to wtedy jest uruchamiana usługa e-PIT i to od tego momentu jest liczony termin na zwrot ewentualnej nadpłaty podatku. Dlaczego? Bo zgodnie z art. 45 ustaw z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Jedną z ulg, z których podatnicy mogą skorzystać dokonując rozliczenia jest ulga rehabilitacyjna. Polega ona na odliczeniu od dochodu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym. Grupa podatników, którzy mogą skorzystać z tej ulgi jest ograniczona do osób niepełnosprawnych i podatników, na których utrzymaniu są takie osoby. Odliczeniu podlegają wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia.

Wydatki na zakup telefonu i koszty abonamentu

W ramach ulgi można rozliczyć określone wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 7a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazano wśród nich w pkt 3 wydatki poniesione na zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 7 czerwca 2024 r. (nr 0112-KDIL2-1.4011.317.2024.2.KP), rozwój nauki i techniki powoduje, że urządzenia, które dotychczas nie były wykorzystywane w rehabilitacji, obecnie ułatwiają czynności życiowe osób niepełnosprawnych. To zaś sprawia, że w określonych sytuacjach podatnik ma prawo do rozliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na zakup telefonu i ponoszone koszty abonamentu. Aby było to możliwe, konieczne jest spełnienie określonych warunków:

- pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu a rodzajem niepełnosprawności musi pozostawać ścisły związek,

- zakupiony sprzęt musi być wykorzystywany (używany) w rehabilitacji oraz służyć przywracaniu sprawności organizmu i ułatwiać wykonywanie czynności życiowych,

- cechą zakupionego sprzętu musi być jego indywidualny charakter.

W interpretacji wskazano, że zainstalowanie na sprzęcie oprogramowania lub aplikacji, które zmniejszają ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych, powoduje, że posiada on indywidualny charakter, związany z niepełnosprawnością, co również oznacza, że posiada on cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych. Na tej podstawie organy podatkowe uznają za dopuszczalne rozliczanie w ramach ulgi rehabilitacyjnej zakupu telefonu np. przez osoby chorujące na cukrzycę, które przy użyciu zainstalowanej na nim aplikacji stale monitorują poziom cukru we krwi.