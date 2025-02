MRPiPS: Wzrost świadczeń dla milionów Polaków od 1 marca 2025 r. Znamy ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. Emeryci i renciści będą rozczarowani

11 lutego br. Prezes GUS ogłosił komunikat, z którego wynikają ostatnie brakujące dane potrzebne do wyliczenia rzeczywistego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. (tj. komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r. w stosunku do 2023 r.). Wynika z niego, że w tym roku, świadczenia emerytalno-rentowe nie wzrosną nawet o szacowane dotychczas 5,82 proc. W swoim komunikacie – potwierdziło to również MRPiPS.