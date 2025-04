Emerycie, rencisto, nie dostałeś z ZUS-u deklaracji PIT za 2024 rok? Możesz dostać duplikat - jak to załatwić?

Jesteś emerytem lub rencistą i nie masz deklaracji podatkowej PIT? A może otrzymałeś PIT ale go zgubiłeś lub jest zniszczony? Wyjaśniamy czy możesz otrzymać duplikat tego dokumentu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

PIT z ZUS-u dla każdego emeryta, rencisty i osoby, która dostała zasiłek

Do każdej osoby, której w minionym roku ZUS chociaż raz wypłacił emeryturę, rentę lub zasiłek Zakład wysłał deklarację podatkową PIT. Operacja, która zakończyła się w lutym dotyczyła około 10,4 mln osób, ale zdecydowana większość (9,2 mln) formularzy PIT trafiła do emerytów i rencistów.



W województwie opolskim akcja objęła około 270 tys. osób, które w minionym roku pobierały emerytury, renty, świadczenie przedemerytalne bądź zasiłki. W zależności od rodzaju wypłacanego przez ZUS świadczenia do mieszkańców regionu opolski Zakład wysłał deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11.

Co trzeba zrobić, gdy nie dostałeś PIT-a z ZUS-u?

Co jeśli do adresata nie dotarła korespondencja z deklaracją podatkową? Czy jest szansa, żeby emeryt lub rencista dostał kolejny egzemplarz PIT?



- Jeśli do któregoś z opolskich emerytów bądź rencistów z jakichkolwiek przyczyn nie dotarła korespondencja z deklaracją podatkową PIT za miniony rok albo ktoś zgubił taki dokument, to nie ma problemu, żeby go odzyskać. Każda osoba, której ZUS wygenerował deklarację podatkową za miniony rok, może w placówce ZUS-u dostać duplikat PIT. Podczas rozmowy z pracownikiem sali obsługi klientów wystarczy okazać dowód osobisty albo inny dokument tożsamości i poprosić o wydanie PIT – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.



Jak podkreśla ZUS osobista wizyta w placówce to nie jedyny sposób na odzyskanie deklaracji podatkowej PIT za 2024 r. Dostęp do dokumentu jest również możliwy drogą elektroniczną.



- Emeryci, renciści oraz osoby, którym ZUS wypłacał zasiłki mogą pobrać formularz PIT logując się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. W tej bezpłatnej aplikacji wystarczy wybrać zakładkę „Świadczeniobiorca” i wejść w „Formularze”. Tam jest dostępny PIT w formacie PDF. Można go wydrukować albo pobrać i zapisać na dysku komputera – dodaje rzecznik prasowy ZUS w Opolu.



ZUS przypomina, że emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które należy złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Każdy emeryt i rencista może przekazać 1,5 proc. podatku do wybranej organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, to wtedy trzeba złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.



Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego