Nowe taryfy na prąd: Prezydent podpisał ustawę, 30 kwietnia 2025 r. weszła w życie

W dniu 28 maja 2025 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 kwietnia 2025 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2025 r. poz. 565). Zmiany są na szczęście na korzyść obywateli i weszły w życie przed majówką, 30 kwietnia 2025 r.

Jak wskazuje sam tytuł noweli dochodzi do zmiany ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127). Zmiana jest na korzyść obywateli, osób fizycznych odbiorców energii elektrycznej, ale i przedsiębiorców. W związku z trudną sytuacją na rynku przesuwają się terminy, na późniejsze.

Ochrona gospodarstw domowych przed nadmiernym wzrostem rachunków za energię elektryczną

Celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej koncentrujących się na ochronie gospodarstw domowych przed nadmiernym wzrostem rachunków za energię elektryczną. Zasadniczą zmianą, jaką wprowadza nowela, jest przesunięcie terminu wejścia w życie zmienionych taryf na energię elektryczną:

z dnia 1 lipca 2025 r. na dzień 1 października 2025 r.

Jednocześnie przesunięciu ulega także termin składania wniosków taryfowych przez przedsiębiorstwa energetyczne: z dotychczasowego 30 kwietnia na 31 lipca 2025 r.

Wskazane działania mają na celu umożliwienie pełniejszego odzwierciedlenia warunków rynkowych w kalkulacjach taryf. W konsekwencji zmianie ulegnie art. 51b ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. Nowela przewiduje również uaktualnienie publikacji średnich cen energii elektrycznej wynikających z taryf sprzedawców z urzędu, w wyniku zatwierdzenia w IV kw. 2025 r. nowych cen taryf dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

Rząd triumfuje: wspieramy odbiorców energii elektrycznej

W dniu 24 kwietnia 2025 r. parlament zatwierdził projekt ustawy, który został przygotowany przez Ministra Klimatu i Środowiska. Przyjęta nowelizacja przesuwa termin składania wniosków o zmiany taryf przez przedsiębiorstwa energetyczne – z 30 kwietnia 2025 r. na 31 lipca 2025 r. Dzięki temu zmiany w taryfach lepiej uwzględnią aktualną sytuację na rynkach, co pozwoli zbliżyć ceny energii dla gospodarstw domowych, zwłaszcza w czwartym kwartale 2025 r., do ustalonego limitu obowiązującego do końca września.

Podczas posiedzenia Rady Ministrów, ministrowie wraz z premierem omawiali wszystkie szczegóły. Ustalono, że nowe przepisy zmieniają także datę wejścia w życie zrewidowanych taryf – z 1 lipca 2025 r. na 1 października tego samego roku, dając więcej czasu na dostosowanie się do nowych warunków.

Ważne Minister Klimatu i Środowiska, Paulina Hennig-Kloska, podkreśliła, że wprowadzane zmiany mają na celu ochronę polskich rodzin przed rosnącymi kosztami prądu. „Monitorujemy rynek energii i obserwujemy systematyczny spadek cen na rynku hurtowym. Przesunięcie terminu ma zagwarantować, że te spadki zostaną przełożone na korzystniejsze taryfy dla odbiorców,” mówi minister. Dzięki temu gospodarstwa domowe do końca września 2025 r. mają mieć pewność, że cena energii nie przekroczy 500 zł/MWh.

Obecne przepisy wymagały, aby sprzedawcy energii do 30 kwietnia 2025 r. złożyli wnioski o zmiany taryf, obowiązujących do 31 grudnia 2025 r. Jednakże trend spadkowy na rynku energii oraz perspektywy dalszego obniżania cen zdecydowały o potrzebie przesunięcia terminu o trzy miesiące. Przekłada się to na jeszcze lepsze warunki dla odbiorców energii – już w IV kwartale 2025 r. zmiany mają przynieść jeszcze korzystniejsze ceny prądu, co wpłynie na stabilność domowych budżetów.

Kiedy wchodzi w życie ustawa?

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, ustawa była ogłoszona 29 kwietnia 2025 r., zatem wchodzi w życie 30 kwietnia 2025 r.