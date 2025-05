Komunikat PKW o mObywatelu w wyborach prezydenckich. Jak głosować? Zaświadczenia. Hologramy [14 maja 2025 r.]

Dlaczego PKW wydało taki komunikat? Pojawiły się wątpliwości wynikające z uchwały Sądy Najwyższego z 7 maja 2025 r. Dodatkowo w przestrzeni publicznej było przed komunikatem kilka publikacji podważających możliwość legalnego użycia mObywatela w czasie głosowania w najbliższą niedzielę na jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich.

REKLAMA

PILNE! PKW prostuje nieprawdziwe informacje o wyborach. Można bez dowodu iść i zagłosować dzięki mObywatelowi

PKW wydała dzisiaj komunikat o tym, że wyborcy mogą potwierdzać swoją tożsamość mObywatelem zamiast okazaniem dowodu osobistego:

KOMUNIKAT W SPRAWIE NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROZPOWSZECHNIANYCH W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z licznymi nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi w przestrzeni publicznej, wyjaśnia i przypomina, że:

1) wyborcy mają możliwość potwierdzania swojej tożsamości za pomocą aplikacji mObywatel. Przygotowana i udostępniona przez Ministerstwo Cyfryzacji funkcjonalność aplikacji mObywatel umożliwia potwierdzanie autentyczności, ważności, integralności lub pochodzenia okazywanego dokumentu i zweryfikowanie poprawności jej funkcjonowania. Jest to efekt wprowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji aktualizacji aplikacji, zapewniającej zdecydowanie wyższy poziom potwierdzenia autentyczności, ważności, integralności lub pochodzenia prezentowanego przez wyborcę do weryfikacji dokumentu mobilnego niż dotychczas stosowane we wcześniej przeprowadzanych wyborach potwierdzanie opierające się wyłącznie na zabezpieczeniu wizualnym tego dokumentu. Według Ministerstwa Cyfryzacji weryfikacja tożsamości wyborcy tą metodą nie tylko eliminuje potencjalne ryzyko uznania sfałszowanego mDowodu za prawdziwy i nie wymaga korzystania z dodatkowych urządzeń i dostępu do Internetu oraz jest zgodna z obowiązującą ustawą.

Ważne Państwowa Komisja Wyborcza podkreśla, że członkowie komisji mogą w razie wątpliwości korzystać z wszelkich dostępnych metod weryfikacji, a w razie braku możliwości weryfikacji wyborcy komisja odmówi wydania karty do głosowania;

REKLAMA

2) nieprawdziwe są informacją dotyczące rzekomych możliwości uzyskania przez jednego wyborcę więcej niż jednego zaświadczenia o prawie do głosowania (więcej niż jednego zaświadczenia na pierwsze głosowanie i więcej niż jednego na ponowne głosowanie). Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, jest skreślany ze spisu wyborców, w którym był ujęty. Nie ma zatem możliwości pobrania przez niego kolejnego zaświadczenia o prawie do głosowania

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Poza tym obwodowa komisja wyborcza ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę, czy przedkładany jest oryginał zaświadczenia, tj. czy na zaświadczeniu umieszczony został hologram z nadrukiem „PRP 2025”, którym są one zabezpieczone. Ewidencję wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania prowadzi się w Centralnym Rejestrze Wyborców. Dodatkowo każda gmina ma obowiązek rozliczenia się ze wszystkich otrzymanych hologramów zabezpieczających zaświadczenia. Wskazać także należy, że zgodnie z Kodeksem karnym kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, popełnia przestępstwo przeciwko wyborom.

Państwowa Komisja Wyborcza ponadto informuje, że na zaświadczeniu o prawie do głosowania nie wskazuje się, na którego kandydata wyborca oddaje głos, a takie nieprawdziwe informacje również pojawiły się w Internecie;

3) głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska wyłącznie jednego wybranego kandydata. Postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata skutkuje nieważnością tego głosu. W przestrzeni publicznej pojawiły się bowiem także nieprawdziwe informacje na temat rzekomego innego sposobu głosowania w wyborach.

Ważne Państwowa Komisja Wyborcza zaleca, aby w przypadku wątpliwości wyborcy weryfikowali źródła, na które powołuje się autor danego artykułu. Należy mieć na uwadze, że oficjalne i wiarygodne informacje na temat wyborów znajdują się na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl oraz wybory.gov.pl.

Rzetelnych informacji udzielić może również Krajowe Biuro Wyborcze zapewniające obsługę Państwowej Komisji Wyborczej, w tym też delegatury Krajowego Biura Wyborczego zapewniające obsługę okręgowych komisji wyborczych.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Sylwester Marciniak

Pełna treść komunikatu PKW o wyborach prezydenckich w formacje PDF do ściągnięcia:

Komunikat PKW

Uchwała Sądy Najwyższego o mObywatelu

Jedną z przyczyn pojawienia się pogłosek o niemożności głosowania przez osoby weryfikujące swoją tożsamość jest uchwała SN z 7 maja (​I NSW 18/25, ​I NSW 19/25, ​I NSW 20/25) Link do uchwały

7 maja 2025 r. Sąd Najwyższy rozpoznał 3 skargi pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Magdaleny Biejat, Marka Jakubiaka oraz Karola Nawrockiego na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej nr 165/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (Wytyczne).