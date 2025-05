Ile nieważnych głosów oddano w w wyborach?

Do redakcji Infor.pl stale przychodzą emaile osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, orzeczeniem niezdolności do pracy oraz orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoby niepełnosprawne otrzymują 40-50 punktów w teście niesamodzielności jakim jest określenie poziomu potrzeby wsparcia w WZON. W efekcie nie otrzymują świadczenia wspierającego z ZUS.