Wysoki poziom satysfakcji ze współpracy z Fortum wynika z m.in. partnerskich relacji, elastycznej i spersonalizowanej oferty oraz możliwości wyboru energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Co więcej, ambitne cele środowiskowe Fortum często pokrywają się z ideami klientów biznesowych, którzy budują ekologiczne marki.

Jakie są opinie o Fortum wśród klientów indywidualnych?

Co klienci mówią o Fortum ? Jedną z najważniejszych korzyści dla konsumentów jest gwarancja stałej ceny prądu w Fortum do 31 grudnia 2025 roku. Dzięki temu rozwiązaniu gospodarstwa domowe nie są narażone na podwyżkę stawki natychmiast po wygaśnięciu ustawowego rozwiązania osłonowego, które obowiązuje do 30 września 2025 roku.*Przedstawione powyżej warunki handlowe mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Ponadto opinie klientów indywidualnych podkreślają:

możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony,

transparentne warunki współpracy,

wygodny i sprawny kontakt z doradcami,

trafne prognozowanie kosztów zużycia energii.

klienci, opinie Fortum Opinie: Czy klienci są zadowoleni z dostarczanej energii? fot. materiały prasowe

Pozytywne opinie klientów o pracownikach Fortum przyczyniły się do zdobycia renomowanych nagród – Gwiazdy Jakości Obsługi 2024 i Gwiazdy Jakości Obsługi 2025 w kategorii „Dostawcy energii i gazu". Te sukcesy udowadniają, że eksperci Fortum wyróżniają się profesjonalnym i przyjaznym podejściem do konsumentów. Najwyższe standardy obsługi klientów potwierdza również certyfikat Towarzystwa Obrotu Energią, który uzyskują firmy przestrzegające Kodeksu Dobrych Praktyk Sprzedawców.

Z aktualną ofertą Fortum możesz się zapoznać tutaj: Fortum – Oferta .

Jak przedsiębiorcy oceniają współpracę z Fortum?

Opinie przedsiębiorców współpracujących z Fortum wyróżniają się wspólnymi głosami, które chwalą profesjonalnego partnera biznesowego, stałe wsparcie merytoryczne, elastyczną ofertę i konkurencyjne stawki. Mimo że właściciele firm muszą mieć na uwadze przede wszystkim rentowność biznesu, to nie tylko atrakcyjne ceny przekonywały ich do podpisania umów z Fortum, ale również wyjątkowe podejście do klientów – na każdym etapie współpracy.

Co więcej, marki, dla których troska o środowisko nie jest tylko pustym hasłem ze strategii ESG, doceniają fakt, że Fortum ambitnie realizuje strategię dekarbonizacji, która sprzyja ochronie bioróżnorodności i redukcji emisji CO2. Proekologiczne przedsiębiorstwa są usatysfakcjonowane precyzyjnym zarządzaniem kosztami energii oraz gwarancją produkcji ciepła i prądu ze źródeł odnawialnych.

Co przedsiębiorstwa sądzą o cenach energii od Fortum?

Opinie klientów biznesowych o cenach prądu od Fortum udowadniają, że przedsiębiorstwa nie muszą się godzić na wysokie rachunki od sprzedawców energii elektrycznej.

Jeden z klientów Fortum, właściciel Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Natura Park Bieszczady, podkreśla, że zmiana dostawcy energii elektrycznej na Fortum pozwoliła mu osiągnąć nie tylko konkurencyjne stawki, ale także dostęp do merytorycznego wsparcia ze strony doradcy. Indywidualne podejście do klienta oraz wsparcie opiekuna, który odciąża przedsiębiorców z zajmowania się zakupami energii, zostało docenione również przez producenta Olejów Sanockich. Długoterminową umowę z Fortum podpisał też Zakład Mięsny Lenarcik, który potrzebował zoptymalizować koszty zużycia energii elektrycznej w związku z intensywnym procesem produkcji oraz utrzymaniem sieci sklepów firmowych.

Jakie opinie mają firmy na temat elastyczności oferty Fortum?

Historia Piekarni Kiełtyka z Podkarpacia potwierdza, że współpraca z zespołem Fortum sprzyja osiągnięciu pełnej kontroli nad kosztami. Właścicielowi rodzinnej firmy zaimponowało przedstawienie dopasowanej oferty i rozwiązania, które okazały się najlepsze w danym momencie. Klienci Fortum niejednokrotnie podkreślają, że dotychczasowi dostawcy energii nie wyróżniali się aż tak indywidualnym podejściem.

Jakie korzyści klienci zauważają dzięki korzystaniu z Fortum?

Konkurencyjne ceny, niezawodne dostawy prądu zapobiegające przestojom w toku pracy i profesjonalny kontakt z doradcą, który wyjaśnia nawet skomplikowane kwestie merytoryczne w prosty sposób – to aspekty, które są akcentowane w pozytywnych opiniach o Fortum. Współpraca z fińskim liderem generuje korzyści dla firm – finansowe i wizerunkowe. Proekologiczni przedsiębiorcy mogą z dumą przyznawać, że mają gwarancję zielonej energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Klienci indywidualni, którzy korzystają z ciepła dostarczanego przez Fortum do gospodarstw domowych, również doceniają oszczędności. Regularne modernizacje infrastruktury i przeglądy sezonowe gwarantują odbiorcom nieprzerwane dostawy – szczególnie w okresach zwiększonego zapotrzebowania. Co więcej, Fortum zawiera z konsumentami elastyczne umowy na czas nieokreślony oraz ułatwia zarządzanie zużyciem energii elektrycznej w gospodarstwie domowym za pomocą aplikacji mobilnej.

Czy klienci cenią neutralność klimatyczną Fortum?

Fortum zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną, czyli zerową emisję gazów cieplarnianych netto w całym łańcuchu wartości, już do końca 2040 roku. Strategia dekarbonizacji przemysłu imponuje szczególnie tym klientom Fortum, którzy troszczą się o stan środowiska naturalnego, ponieważ np. prowadzą obiekty wypoczynkowo-rekreacyjne w pobliżu zielonych terenów lub wytwarzają produkty ekologiczne.

Najczęściej zadawane pytania o opinie o Fortum

Czy opinie o Fortum różnią się w zależności od regionu?

Niezależnie od tego, czy Fortum współpracuje z lokalnym, rodzinnym biznesem, czy średnim przedsiębiorstwem rozwijającym sieć sklepów firmowych i zakładów w całej Polsce, zapewnia te same pozytywne doświadczenia w zakresie obsługi klienta. Opinie firm z różnych regionów wysuwają na pierwszy plan identyczne zalety: optymalizację kosztów, spersonalizowane rozwiązania, partnerskich doradców i stałe wsparcie merytoryczne. Co ważne, każde przedsiębiorstwo, niezależnie od lokalizacji, może liczyć na dostęp do portalu zakupowego ClickPrice, który ułatwia m.in. prognozowanie wydatków na energię elektryczną, zarządzanie zakupami prądu oraz monitorowanie jego zużycia. Warto też podkreślić, że komunikacja z przedstawicielami Fortum odbywa się zdalnie, co przyspiesza nawiązanie współpracy i oszczędza czas po obu stronach umowy.

Czy Fortum faktycznie oferuje energię z odnawialnych źródeł?

Fińska firma wyprodukowała aż 98 proc. energii elektrycznej bez emisji CO2 w 2023 roku. Jednym z najważniejszych obiektów Fortum w Polsce jest elektrociepłownia w Zabrzu, która zapewnia ciepło gospodarstwom domowym w Zabrzu i Bytomiu. Obiekt wykorzystuje m.in. paliwo alternatywne RDF (Refuse Derived Fuel), czyli wytwarzane z odpadów nienadających się do recyklingu. Elektrociepłownia w Częstochowie bazuje na miksie paliwowym, w którym ograniczono węgiel na rzecz biomasy, a Wrompa – pompa ciepła we Wrocławiu – jest zasilana czystą energią elektryczną pochodzącą z OZE. Co więcej, Wrompa produkuje ekologiczną energię cieplną ze ścieków deszczowych i komunalnych.

Warto też wspomnieć o zakładzie produkcji paliwa alternatywnego RDF w Zawierciu – kluczowym obiekcie w strategii dekarbonizacji Fortum. Zakład przetworzył niemal 23 tys. ton odpadów w ciągu pierwszych 100 dni funkcjonowania, aby wyprodukować energię elektryczną w ilości umożliwiającej zasilanie ok. 100 tys. lodówek przez cały rok.