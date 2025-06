800 plus – zmiany od czerwca 2025 r. Nowy warunek dla niektórych i terminy wypłaty. Jak ZUS sprawdza czy dziecko chodzi do szkoły?

Jaki nowy warunek muszą spełnić obywatele Ukrainy, by dostać 800 plus

- Zgodnie z nowymi przepisami, aby obywatele Ukrainy ze statusem UKR mogli otrzymać świadczenie wychowawcze, ich dzieci muszą uczęszczać do tak zwanej zerówki w przedszkolu lub polskiej szkoły. To jest warunek niezbędny do przyznania świadczenia wychowawczego tej grupie cudzoziemców oraz wypłacania pieniędzy w kolejnych miesiącach. Tego warunku nie muszą spełniać młodsze dzieci, których nie dotyczy obowiązek przedszkolny lub szkolny lub które mają ten obowiązek odroczony – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Jak ZUS sprawdza, czy dziecko chodzi do przedszkola lub szkoły

ZUS może przyznać i wypłacać świadczenie wychowawcze, jeśli uczęszczanie dziecka do polskiej placówki edukacyjnej jest potwierdzone w Systemie Informacji Oświatowej (SIO). Dane do tego rejestru wprowadza dyrektor placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.



Od nowego okresu świadczeniowego, czyli od 1 czerwca 2025 r., ZUS będzie sprawdzać w rejestrze SIO czy dziecko chodzi do szkoły albo do „zerówki”. Stąd zmiana terminu płatności świadczenia. Po przyznaniu świadczenia wychowawczego, ZUS każdego miesiąca będzie weryfikował w rejestrze SIO, czy dziecko nadal uczęszcza do placówki.



Jeśli weryfikacja w SIO potwierdzi, że dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły to ZUS przyzna i wypłaci świadczenie 800+. Jeśli dane w SIO tego nie potwierdzą, ZUS wyśle na profil PUE ZUS rodzica prośbę o wyjaśnienia, dlaczego nie ma dziecka w rejestrze SIO. Jeśli w rejestrze był błąd, to po uzupełnieniu rejestru SIO, Zakład przyzna i wypłaci świadczenie wychowawcze.



Szkoła ma obowiązek przekazać do Systemu Informacji Oświatowej dane w związku z nauką ucznia w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym, czyli np. od rozpoczęcia nauki w danej szkole, zaprzestania uczęszczania do szkoły.

Od kiedy 800 plus w nowych terminach i na nowych warunkach

Pierwsze świadczenia przyznane na podstawie zmienionych przepisów czyli za czerwiec 2025 r., ZUS wypłaci 23 i 24 czerwca 2025 r.



Świadczenia wychowawcze 800+ dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi, przyznane na okres świadczeniowy 2025/2026, ZUS będzie wypłacać 22 i 24 dnia każdego miesiąca.



Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego