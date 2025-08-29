REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Rząd informuje Polaków co mają robić, jak wybuchnie wojna – „Poradnik bezpieczeństwa” trafi do każdego domu w Polsce [udostępniamy wersję PDF]. „Ten poradnik ma czynić nas bezpieczniejszymi”

Rząd informuje Polaków co mają robić, jak wybuchnie wojna – „Poradnik bezpieczeństwa” trafi do każdego domu w Polsce [udostępniamy wersję PDF]. „Ten poradnik ma czynić nas bezpieczniejszymi”

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 sierpnia 2025, 07:45
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
poradnik, rząd, wojna, RCB, MSWiA, MON
Rząd informuje Polaków co mają robić, jak wybuchnie wojna – „Poradnik bezpieczeństwa” trafi do każdego domu w Polsce [udostępniamy wersję PDF]. „Ten poradnik ma czynić nas bezpieczniejszymi”
gov.pl

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 28 sierpnia 2025 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) został opublikowany „Poradnik bezpieczeństwa” dla wszystkich Polaków, który został opracowany wspólnie przez MON, MSWiA oraz RCB. Ma on pełnić funkcję praktycznego poradnika, umożliwiającego każdemu obywatelowi skuteczne przygotowanie i działania w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojna, klęski żywiołowe czy awarie infrastruktury. Już wkrótce, ma on trafić do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce.

MSWiA: „Za naszą wschodnią granicą rozgrywa się konflikt zbrojny. Ten poradnik ma czynić nas bezpieczniejszymi”

REKLAMA

„Poradnik bezpieczeństwa”, który w dniu 28 sierpnia 2025 r. został opublikowany m.in. na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) – to rządowa publikacja, która została opracowana przez MON, MSWiA oraz RCB, we współpracy z licznymi ekspertami oraz instytucjami, w związku z rosnącymi wyzwaniami dla bezpieczeństwa Polski, jako odpowiedź na doświadczenia wynikające z wojny w Ukrainie, pojawiające się nowe zagrożenia oraz rosnące w związku z tym potrzeby społeczne. Jak informuje RCB – publikacja obejmuje najważniejsze obszary związane z bezpieczeństwem współczesnego społeczeństwa – od cyberataków i dezinformacji, przez klęski żywiołowe, po sytuacje militarne i kryzysy infrastrukturalne. Na ponad 40 stronach książkowej formy publikacji, rząd przekazuje Polakom „proste i sprawdzone porady”, spis najważniejszych numerów alarmowych i wskazówki, gdzie szukać wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych.

REKLAMA

„Nigdy wcześniej nie powstał tak kompleksowy dokument gwarantujący i wspierający bezpieczeństwo. Nigdy wcześniej nie zebrano w jednym miejscu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących tego, jak reagować na sytuacje kryzysowe, od klęsk żywiołowych, po te najbardziej ekstremalne, jak wojna. Żyjemy w niebezpiecznych czasach za naszą wschodnią granicą rozgrywa się konflikt zbrojny, ale też przecież niemal każdego roku walczymy ze skutkami klęsk żywiołowych. Ten poradnik ma czynić nas bezpieczniejszymi.” – powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w dniu 28 sierpnia 2025 r.

Zapasy domowe na minimum 3 dni, plecak ewakuacyjny dla każdego domownika (również dzieci), wzór rodzinnego planu na kryzys – to tylko niektóre z zaleceń uwzględnionych w „Poradniku bezpieczeństwa”

Opracowany przez rząd „Poradnik bezpieczeństwa” to nie tylko poradnik na wypadek wojny, ale również na takie sytuacje kryzysowe jak klęski żywiołowe czy awarie infrastruktury.

„To bardzo ważny dzień dla polskiego bezpieczeństwa. Obrona ojczyzny to jest zadanie dla nas wszystkich. Przygotowanie do sytuacji kryzysowej to obowiązek państwa – żeby uświadomić, wyedukować i przygotować obywateli. Poradnik zawiera wskazówki, jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych. To nie chodzi tylko i wyłącznie o najtrudniejszą sytuację – czas wojny – ale też o huragany, klęski żywiołowe, powodzie, pożary, o momenty zagrożeń terrorystycznych, o sytuacje, w których musimy się ewakuować, musimy podjąć decyzję o opuszczeniu naszego domu.” – wyjaśnił, podczas czwartkowej konferencji prasowej, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

W poradniku można znaleźć m.in. porady, w jaki sposób:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach,
  • Zadbać o zwierzęta domowe i gospodarskie,
  • Zabezpieczyć dom lub mieszkanie (np. poprzez uszczelnienie okien i drzwi kocami, ręcznikami lub taśmami),
  • Przygotować się na w przerwy dostawach prądu, gazu i na brak dostępu do telefonu i internetu,
  • Zgromadzić zapasy domowe, pozwalające na przetrwanie minimum 3 dni,
  • Reagować na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze,
  • Przebiega ewakuacja,
  • Przygotować plecak ewakuacyjny (który „powinien mieć każdy domownik, nawet dzieci”),
  • Zlokalizować miejsca schronienia,
  • Zachowywać się na wypadek powodzi, długotrwałego braku prądu (blackout-u), ataku z powietrza oraz zagrożenia chemicznego, biologicznego, radiacyjnego, nuklearnego, terrorystycznego i cyfrowego,
  • Udzielać pierwszej pomocy,
  • Utrzymywać higienę w sytuacji braku dostępu do bieżącej wody,
  • Opracować rodzinny plan na wypadek kryzysu (uwzględniający m.in. miejsca i terminy spotkań na wypadek rozdzielenia i braku łączności), jak również
  • Jakie zadania można otrzymać w sytuacji wybuchu konfliktu zbrojnego.

„Poradnik bezpieczeństwa” trafi do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce

Zgodnie z zapowiedzią RCB – już wkrótce, książkowa wersja poradnika, ma trafić do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce, „aby każdy miał pod ręką wiarygodne źródło informacji i narzędzie”. Będzie ją można również otrzymać w urzędach miast i gmin. Wersja cyfrowa poradnika, już dzisiaj, dostępna jest pod adresem: LINK. Niebawem, ma tam również zostać zamieszczona wersja poradnika w alfabecie Braille’a, jak również jego tłumaczenia na inne języki.

Poradnik, w formacie PDF, można również pobrać poniżej:

Poradnik bezpieczeństwa

Dzięki powyższym środkom przekazu – każdy obywatel Polski, ma zyskać „szybki dostęp do wiedzy i praktycznych wskazań, które mogą uratować życie i zdrowie w sytuacjach kryzysowych”.

REKLAMA

„Każdy z nas ma wpływ na swoje bezpieczeństwo. Poradnik pokazuje, że nawet małe, proste działania w domu mogą mieć ogromne znaczenie w chwili kryzysu. Im lepiej jesteśmy indywidualnie przygotowani, tym silniejsze i bardziej odporne jest całe społeczeństwo.” – podkreślił zastępca dyrektora RCB, płk SG Mariusz Marchlewicz.

Zgodnie z zamysłem autorów „Poradnik bezpieczeństwa”, czyli MON, MSWiA oraz RCB –ma on mieć charakter uniwersalny – zawarte w nim zasady i wskazówki mogą być dostosowane do różnych grup wiekowych, warunków życia i miejsca pobytu. Niezależnie od sytuacji czy lokalizacji – ma on pomóc lepiej przygotować się na możliwe zagrożenia. Jednocześnie – RCB zaznacza jednak, że korzystanie z poradnika jest dobrowolne, a publikacja ma charakter informacyjno-edukacyjny – ma być narzędziem, z którego każdy może skorzystać, aby lepiej przygotować się na różne sytuacje kryzysowe, ale nie ma nikogo obligować do postępowania w taki czy inny sposób.

Powiązane
Ograniczenie świadczenia 800 plus kością niezgody pomiędzy Prezydentem i rządem. MRPiPS: „Za utratę pracy nie można karać – zwłaszcza niewinnych dzieci. To abc ludzkiej przyzwoitości. Wstyd, że zabrakło jej prezydentowi”
Ograniczenie świadczenia 800 plus kością niezgody pomiędzy Prezydentem i rządem. MRPiPS: „Za utratę pracy nie można karać – zwłaszcza niewinnych dzieci. To abc ludzkiej przyzwoitości. Wstyd, że zabrakło jej prezydentowi”
Komunikat ZUS w sprawie ważnej zmiany dla emerytów i rencistów od 1 września 2025 r.: część z nich musi tego pilnować, żeby nie stracić świadczenia, a tym razem – straci je więcej osób
Komunikat ZUS w sprawie ważnej zmiany dla emerytów i rencistów od 1 września 2025 r.: część z nich musi tego pilnować, żeby nie stracić świadczenia, a tym razem – straci je więcej osób
Koniec z nadużywaniem przez pracodawców umów zlecenia i umów o dzieło – zostaną one przekształcone w umowy o pracę. „Umowa o pracę zapewnia większą ochronę prawną, stabilność zatrudnienia, daje też dostęp do świadczeń i uprawnień pracowniczych”
Koniec z nadużywaniem przez pracodawców umów zlecenia i umów o dzieło – zostaną one przekształcone w umowy o pracę. „Umowa o pracę zapewnia większą ochronę prawną, stabilność zatrudnienia, daje też dostęp do świadczeń i uprawnień pracowniczych”
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jawność transakcji kryptowalutowych. Jakie dane trafią do fiskusa? Czy mniejsza anonimowość to mniejsza innowacyjność?
29 sie 2025

Świat kryptowalut zawsze balansował pomiędzy wolnością a kontrolą. Dopóki branża nie stała się dochodowa, waluty wirtualne można było uznać za ciekawostkę. To właśnie wtedy jeszcze kilka lat temu były anonimowe. Z jednej strony technologia blockchain została stworzona po to, aby dawać niezależność i przejrzystość bez konieczności angażowania instytucji centralnych. Z drugiej, coraz częściej pojawiają się przepisy, które wymagają raportowania transakcji do organów podatkowych. W Polsce już wiadomo, że kolejne zmiany w tym obszarze są nieuniknione. Warto w tym zakresie odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Czy większa jawność oznacza krok naprzód w profesjonalizacji rynku? Czy może jednak ograniczenie anonimowości jest raczej zagrożeniem dla innowacyjności? Dowiedz się więcej na ten temat właśnie w tym artykule.
Rząd informuje Polaków co mają robić, jak wybuchnie wojna – „Poradnik bezpieczeństwa” trafi do każdego domu w Polsce [udostępniamy wersję PDF]. „Ten poradnik ma czynić nas bezpieczniejszymi”
29 sie 2025

W dniu 28 sierpnia 2025 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) został opublikowany „Poradnik bezpieczeństwa” dla wszystkich Polaków, który został opracowany wspólnie przez MON, MSWiA oraz RCB. Ma on pełnić funkcję praktycznego poradnika, umożliwiającego każdemu obywatelowi skuteczne przygotowanie i działania w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojna, klęski żywiołowe czy awarie infrastruktury. Już wkrótce, ma on trafić do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce.
MOPS: utrata zasiłku przez rentę wdowią [Przykład]
28 sie 2025

W przypadku gdy uzyskanie dochodu z tytułu części emerytury spowoduje przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego i utratę prawa do świadczeń, to w omawianym w artykule przykładzie zasiłki rodzinne z dodatkami nie będą przysługiwać już od 1 września 2025 r. (źródło: MRPiPS).
Renta wdowia ogranicza prawo do zasiłków z MOPS. Reguły. Przykład
28 sie 2025

Renta wdowia wpływa na prawo do zasiłku rodzinnego. Jakie obowiązują tu reguły? Podamy je na przykładzie. Źródło informacji: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

REKLAMA

Dodatek dopełniający: 2610 zł co miesiąc z ZUS. 200 tysięcy osób już dostaje, ale inni zostali pominięci. Sprawdź, co się zmieni w 2025
28 sie 2025

Dodatek dopełniający w wysokości 2 610,72 zł miał być przełomem dla osób z niepełnosprawnościami. Od marca 2025 roku świadczenie trafia już do ponad 200 tys. osób, ale nie każdy z orzeczeniem je dostaje. ZUS wypłaca je tylko wybranym, co budzi ogromne kontrowersje. Rząd zapowiada nowelizację przepisów. Sprawdź, kto może zyskać, a kto wciąż zostanie pominięty mimo podobnej sytuacji zdrowotnej.
Wielka rewolucja w ZUS coraz bliżej? Nowy projekt ustawy o ubezpieczeniach społecznych zapowiada koniec biurokracji, przejęcie rozliczeń przez ZUS i cyfrową obsługę płatników
28 sie 2025

Rząd szykuje największą od lat propozycję zmian w systemie ubezpieczeń społecznych. Zakłada ona, że to ZUS przejmie od przedsiębiorców obowiązek wyliczania i rozliczania składek, co ma uprościć procedury, zmniejszyć liczbę błędów i odciążyć miliony płatników. Reforma, przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ma zostać wdrożona etapami do 2031 roku i wprowadzić m.in. jednolity plik ubezpieczeniowy oraz pełną cyfryzację rozliczeń.
MOPS: renta wdowia obniża szanse na zasiłki [Komunikat MRPiPS]
28 sie 2025

Renta wdowia jest doliczana do dochodu odbierającego prawo do świadczeń rodzinnych z MOPS. Już dziś progi dla dochodu te są niskie (by nie rzecz mocniej), gdyż nie zostały zwaloryzowane na 2026 r. Wciąż wynoszą 674 zł na osobę w rodzinie. Jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, limit wzrasta do 764 zł na osobę. Wszystko to kwoty netto. To dalej bardzo, bardzo niski limit (praktycznie poniżej minimum socjalnego).
Sprzedając nieruchomość, można stracić własność i nie otrzymać od nabywcy ani grosza. Akt notarialny przed tym nie zabezpiecza. Jest jednak na to sposób, choć nie powie o nim każdy notariusz
29 sie 2025

Nie każdy jest świadomy, że dokonując sprzedaży domu czy mieszkania (pomimo zachowania wymaganej formy aktu notarialnego), można nabawić się nie lada problemów, jeżeli nie zadba się o jeden mały szczegół transakcji – moment zapłaty ceny przez nabywcę nieruchomości (lub odpowiednie zabezpieczenie tej zapłaty). W jaki sposób przeprowadzić transakcję kupna-sprzedaży domu czy mieszkania, aby pod względem uzyskania zapłaty ceny za zbywaną nieruchomość – nie wiązała się ona z ryzykiem dla sprzedającego?

REKLAMA

Tych opłat (wbrew powszechnej praktyce) szkoły i przedszkola nie mogą pobierać od rodziców w roku szkolnym 2025/2026. Ważna informacja dla rodziców uczniów i przedszkolaków, rozpoczynających rok szkolny
29 sie 2025

Bardzo częstym zjawiskiem jest obciążanie rodziców, przez szkoły, kosztami przygotowania posiłków w stołówce szkolnej, dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych (a w przypadku, gdy szkoła korzysta z usług firmy cateringowej – również kosztami ich dowozu). Jest to praktyka, która nie jest jednak zgodna z przepisami ustawy – Prawo oświatowe i orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak zatem jest z tymi obiadami w szkołach (i przedszkolach), kto i w jakim zakresie ponosi ich koszt oraz którym uczniom przysługuje całkowite zwolnienie z opłat za posiłki w roku szkolnym 2025/2026?
Za szkody najemcy zapłaci wynajmujący? Za co odpowiedzialność ponosi lokator?
27 sie 2025

Zaległości dotyczące płatności czynszu i rachunków, a także złe zachowanie najemcy prowadzące do konfliktów z sąsiadami. Tego najbardziej mogą obawiać się właściciele mieszkań rozważający ich wynajęcie. Zaległości czynszowe to częściej poruszany temat aniżeli konsekwencje złego zachowania lokatora w prywatnym mieszkaniu. Tymczasem obawy właścicieli mieszkań o skutki złego zachowania lokatora są czasem spore. Wzmacniają je uchwały wspólnot mieszkaniowych próbujące „przerzucić” na wynajmującego odpowiedzialność za nieodpowiednie zachowanie najemcy (np. spowodowanie szkód w częściach wspólnych budynku). Warto wyjaśnić, dlaczego takie uchwały są wątpliwe i poruszyć również inne aspekty złego zachowania lokatorów.

REKLAMA