Zasiłek pielęgnacyjny (1 mln osób) to nędzne 215,84 zł przez świadczenie wspierające (120 000 Polaków)

Zasiłek pielęgnacyjny (1 mln osób) to nędzne 215,84 zł przez świadczenie wspierające (120 000 Polaków)

14 września 2025, 20:53
[Data aktualizacji 14 września 2025, 20:53]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Zasiłek pielęgnacyjny (1 mln Polaków) to 215,84 zł przez świadczenie wspierające (120 000 Polaków)
Zasiłek pielęgnacyjny (1 mln Polaków) to 215,84 zł przez świadczenie wspierające (120 000 Polaków)
Zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) jest skazany na marginalizację. Pretekstem do tego jest wprowadzenie …. świadczenia wspierającego (752 zł - 4134 zł). Rząd przyznaje, że zasiłek pielęgnacyjny ma zbyt niską wartość, ale mówi że rekompensatą za to jest wysokie świadczenie wspierające. Jest to słaby argument bo zasiłek pielęgnacyjny otrzymuje 1 milion osób niepełnosprawnych w stopniu od umiarkowanego aż po znaczny oraz osoby 75+. Natomiast świadczenie wspierające to według danych na marzec 2025 r. 120 000 osób (w praktyce przede wszystkim stopień znaczny niepełnosprawności). I są to wyłącznie dorosłe osoby niepełnosprawne (zasiłek pielęgnacyjny jest powyżej 16. roku życia). Porównanie tych liczb: 1 mln i 120 000, pokazuje skalę pokrzywdzenia osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny.

Niewiele osób się chyba spodziewało tego że zasiłek pielęgnacyjny nie będzie podwyższany przez prawie 10 lat. I to przy tak wysokiej inflacji taka mieliśmy za ostatnie lata w Polsce. A tak się właśnie stało. Ostatnia podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego była w 2019 roku, a następna będzie prawdopodobnie dopiero w 2027 r. W roku tym będzie ponowna ocena wartości zasiłku pielęgnacyjnego. Pozwala to na podwyżkę w 2027 r., ale należy się jej spodziewać dopiero od stycznia 2028 r. (w mojej ocenie rząd przesunie ją z 2027 r. na początek 2028 r.).

Posłowie naciskają na rząd w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego 215,84 zł, ale niewiele mogą, aby pomóc osobom niepełnosprawnym

Schemat jest zawsze ten sam. Do biur poselskich zgłaszają się osoby niepełnosprawne (w stopniu umiarkowanym). I informują posłów, że zasiłek pielęgnacyjny ma zaniżoną wartość. Oczywiście proszą o interwencję. Posłowie składają w Sejmie kolejną interpelację (o identycznej treści co poprzednia). Rząd odmawia podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego (w identyczny sposób) wskazując na dwa argumenty:

Argument 1. Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym, finansowanym z budżetu państwa, którego wysokość podlega weryfikacji co 3 lata, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. I ta weryfikacja się niedawno odbyła. Kolejna w 2027 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, będącym finalnym etapem procedury weryfikacji przeprowadzonej w 2024 r., wysokość zasiłku pielęgnacyjnego pozostawiono na obowiązującym obecnie poziomie. Kolejna weryfikacja przypada na rok 2027. Dopiero wtedy Rada Ministrów podejmie decyzję o jej zakresie.

Argument 2. "Osoby, które mają niski zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł mogą skorzystać ze świadczenia wspierającego". Osoby niepełnosprawne i posłowie wskazując, że "Niestety nie mogą". Zasiłek pielęgnacyjny pobiera 1 mln osób (to przede wszystkim osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym) a świadczenie wspierające 120 000 osób (w praktyce tylko osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym - na świadczenie wspierające nie mają szansy osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym).

Zobacz również:

Przykład realizacji schematu trwającej od 1,5 roku walki o podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego

Przykładem jest interpelacja 10352 (zapytanie poselskie z 16-06-2025, odpowiedź rządu to koniec sierpnia 2025 r.). Posłowie zapytali rząd o:

Pytanie 1 o zasiłek pielęgnacyjny (podwyżka) - Czy w najbliższym czasie zostanie podwyższona kwota zasiłku pielęgnacyjnego, która obowiązuje od 2019 roku i wynosi 215,84 zł miesięcznie?

Pytanie 2 o zasiłek pielęgnacyjny (podwyżka) - Czy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają jakiekolwiek prace nad możliwością zwiększenia ww. kwoty zasiłku i czy zagadnienie to jest analizowane, omawiane na bieżąco?

Pytanie 3 o zasiłek pielęgnacyjny (podwyżka) - Z uwagi na rosnące niezadowolenie beneficjentów zasiłku pielęgnacyjnego, czy rząd rozważa rozpoczęcie prac nad podwyżką zasiłku pielęgnacyjnego?

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - rząd przypieczętował los zasiłku pielęgnacyjnego dla 1 mln. Bo jest świadczenie wspierające dla 120 000

Jak w wielu innych takich dokumentach rządowych czytamy o zasiłku pielęgnacyjnym i świadczeniu wspierającym, że:

1) Obecnie nie są prowadzone przez rząd prace nad zmianą funkcjonujących na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych regulacji, dotyczących zasad weryfikacji wysokości kwot świadczeń rodzinnych, w tym kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

2) Tak przyznajemy, że nie będzie podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego z niskiej kwoty 215,84 zł, ale od 1 stycznia 2024 r. osoby niepełnosprawne (pełnoletnie) mogą otrzymać świadczenie wspierające (po uzyskaniu przez nie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w przedziale od 70 pkt do 100 pkt w skali z rozporządzenia"). Wysokość świadczenia wspierającego, zależy od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia i może wynieść od 40% do 220% wysokości renty socjalnej obowiązującej w danym okresie.

Świadczenie wspierające to kwoty dużo poważniejsze niż zasiłek pielęgnacyjny:

70–74 punkty: 752 zł,

75–79 punkty: 1128 zł,

80–84 punkty: 1504 zł,

85–89 punkty: 2255 zł,

90–94 punkty: 3383 zł,

95–100 punkty: 4134 zł.

Są to wartości zaokrąglone do pełnej złotówki w górę na podstawie wyliczeń powiązanych z rentą socjalną wynoszącą 1878,91 zł (od 1 marca 2025 r.). Ale:

Ważne

Zasiłek pielęgnacyjny otrzymuje 1 mln osób, a świadczenie wspierające 120 000 osób. 80-85% osób z zasiłkiem pielęgnacyjnym nie spełnia kryteriów świadczenia wspierającego (otrzymują je praktycznie tylko osoby niepełnosprawne ze stopniem znacznym, a zasiłek pielęgnacyjny to przede wszystkim stopień umiarkowany).

Zasiłek pielęgnacyjny w 2025 r. - źródło: gov.pl

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku (pierwsza grupa uprawnionych);
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (druga grupa uprawnionych);
3) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia (trzecia grupa uprawnionych);

4) osobie, która ukończyła 75 lat (czwarta grupa uprawnionych).

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Na gov.pl

Przykładowy wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Świadczenie wspierające - źródło gov.pl

Świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochody (brak kryterium dochodowego), a także niezależnie od innych form wsparcia otrzymywanych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, na poziomie od 70 do 100 punktów. Wniosek o wydanie takiej decyzji należy złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Natomiast sam wniosek o przyznanie świadczenia rozpatruje ZUS.

Wysokość świadczenia wspierającego zależy od poziomu potrzeby wsparcia, czyli liczby przyznanych punktów i jest powiązana z wysokością renty socjalnej. Oznacza to, że waloryzacja renty socjalnej automatycznie przekłada się na waloryzację nowego świadczenia.

Od 1 stycznia 2025 r. świadczenie wspierające przysługuje dla przedziału: 78 do 86 pkt

Od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70 do 77 pkt.

Źródło: INFOR
Prawo
