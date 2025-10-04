REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » System kaucyjny okrada Polaków 7 groszy na każdej puszce?

System kaucyjny okrada Polaków 7 groszy na każdej puszce?

04 października 2025, 21:58
[Data aktualizacji 04 października 2025, 21:58]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Polacy policzyli. I kaucje to kradzież: Kupuję napój. Za 3 zł + 0,50 zł kaucji. Gdzie jest moje 8 groszy za puszkę?
Shutterstock

Polacy oskarżają nowy system kaucyjny o kradzież wartości "złomowej" puszek. To około 8 groszy na puszce. Tyle można szacunkowo otrzymać za nią w skupie złomu (za 1 kg około 5 zł, na kilogram wchodzi około 65-70 puszek o wadze około 14-16 gram, co daje 8 groszy za puszkę). Oczywiście prawie nikt nie oddaje puszek na złom. I dla Kowalskiego 8 groszy to pomijalne kwoty. Chodzi jednak też o zasady.

W artykule zebrałem krytyczne opinie internautów o systemie kaucyjnym z serwisu Wykop. Wskazują nieuczciwość systemu kaucyjnego - system pobiera od każdego kupującego puszki.

Link do źródła

Ukryty koszt systemu kaucyjnego. Kradnie wartość puszek i butelek

Tak twierdzi Lilac:

Kupuję napij w aluminiowej puszce place za to 3zł + 0,50zl kaucji idę oddać i zwracają mi 0,50zł kaucji a gdzie zwrot za moją puszkę? Dlaczego kradną mi coś za co zapłaciłem? Dlaczego mam oddawać komuś moja puszkę za darmo? Ile ma wartość 1 puszka w skupie 0,05zł? To powinni mi oddać kaucje + wartość puszki czyli 0,55zł! Przecież w skali kraju to jakieś kosmiczne pieniądze!

Przykład

W sumie to słuszne spostrzeżenie. Tyle, że na przykładzie butelek zwrotnych działało to dotychczas tak samo, tzn. kupowałem p--o w butelce zwrotnej i płaciłem za p--o, jego opakowanie czyli butelkę i kaucję za butelkę w wysokości, np. 50 groszy. W momencie gdy zwracałem butelkę do sklepu, to oddawali mi jedynie wysokość kaucji czyli rzeczone 50 groszy, a nie chociażby 55 groszy. Wychodzi na to, że opakowanie nie jest naszą własnością, ale je wypożyczamy za określoną kwotę kaucji, która przepada w momencie gdy nie zwrócimy opakowania.

W odpowiedzi inny internauta:

"Ten system ma nas kosztować 14mld zł czyli 840zł na każdego pracującego Polaka serio nie mamy na co wydawać tych pieniędzy? Ciekawe ile było by tych zwolenników gdyby na wypłatę wszystkim zabrali 840zł na ten system"

To nie jest tak, że nasz będzie kosztował 14 mld. 14 mld na tym ktoś zarobi. Teraz patrzymy kto i ile.

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

elektryk_wysokich_napiec: "Ponadto w obecnie wprowadzonym systemie kaucyjnym w stosunku do puszek ktoś sobie rzeczywiście sprytnie wymyślił to wszystko, bo dotychczas w cenę napoju mieliśmy też wliczony koszt opakowania czyli najczęściej puszki aluminiowej. Po wypiciu jeżeli ktoś miał taką chęć i możliwości (tj. miejsce w garażu/piwnicy), to zgniatał sobie puszki i wrzucał je do worka, a jak już się uzbierała konkretna ilość to mógł zajechać na skup złomu i je sprzedać odzyskując część pieniędzy za opakowania. Teraz w tym systemie aukcyjnym założę się, że np. do napoju który kosztował 3 zł łącznie z puszką (a koszt samej puszki to powiedzmy 5 gr) nie doliczą 45 groszy tak aby opakowanie z kaucją wynosiło sumarycznie 50 gr, tylko ustalą nową cenę na 3,50 zł. My nie będziemy mogli już odzyskać kasy za opakowanie, bo na złomie dostaniemy za puszkę powiedzmy te 5 gr a wartość kaucji możliwej do odzyskania za nią będzie aż 10 razy wyższa, tj. 50 gr. W skali jednej osoby to będą rocznie jakieś marginalne kwoty, ale jak weźmiemy efekt skali dla wszystkich mieszkańców Polski, to wyjdą z tego grube miliony złotych dla operatorów systemu."

System kaucyjny a puszki, butelki PET i butelki szklane

Marcinojg: "Tu jest trochę inna sytuacja, dajmy na to Harnaś w butelce kosztował 3 zł + 1 zł kaucji za butelkę, a w puszce 4 zł, bo był wliczony koszt opakowania, zobaczymy, czy teraz ceny Harnasia w puszce spadną do poziomu tego w butelce, ale domyślam się jak będzie ( ͡° ʖ̯ ͡°)"

Wnioski internautów: Jest dużo "nie tak w systemie kaucyjnym"

Ważne

Przecież to jeden wielki cyrk na którym pewne firmy zgarną ogromne pieniądze. Ekologia? Przecież puszki aluminiowe nie walają się nigdzie, bardzo dużo ludzi ich nie wyrzuca tylko ma ustawiony worek na nie i gdy się uzbiera to je sprzedaje. Wszędzie są zbieracze puszek i problem sam się rozwiązał. Co do butelek szklanych to wystarczyło zrobić kaucję na butelki bezzwrotne szczególnie na małpki, sklepy by nie miały z tym problemu bo butelka małpka zabiera niewiele miejsca. A teraz? Jeden wielki bałagan.

Źródło: INFOR
