REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Rewolucja mieszkaniowa dla seniorów. Nowe przepisy pozwolą osobom starszym uciec z „więzienia czwartego piętra” i zamieszkać wygodnie już od 2026 roku

Rewolucja mieszkaniowa dla seniorów. Nowe przepisy pozwolą osobom starszym uciec z „więzienia czwartego piętra” i zamieszkać wygodnie już od 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 września 2025, 12:33
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Rewolucja mieszkaniowa dla seniorów. Nowe przepisy pozwolą osobom starszym uciec z więzienia czwartego piętra i zamieszkać wygodnie już od 2026 roku
Rewolucja mieszkaniowa dla seniorów. Nowe przepisy pozwolą osobom starszym uciec z więzienia czwartego piętra i zamieszkać wygodnie już od 2026 roku
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nowa ustawa wprowadzająca umowy najmu senioralnego lokalu to prawdziwa rewolucja dla starszych mieszkańców Polski. Już od 1 stycznia 2026 roku seniorzy mieszkający powyżej trzeciego piętra bez windy będą mogli zamienić swoje mieszkania na lokale dostosowane do ich potrzeb – bez konieczności spełniania kryteriów dochodowych. Projekt wprost rozwiązuje problem tzw. „więźniów czwartego piętra” i daje gminom narzędzia do elastycznego zarządzania mieszkaniowym zasobem, poprawiając jakość życia milionów osób starszych w całym kraju.

rozwiń >

Umowa najmu senioralnego – nowe nadzieje dla starszych mieszkańców miast

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wprowadza innowacyjne rozwiązanie, które może diametralnie poprawić życie seniorów w Polsce. Jak wskazuje uzasadnienie projektu, zmiany obejmują wprowadzenie „umowy najmu senioralnego lokalu jako nowego rozwiązania mającego zapewnić osobom starszym, samodzielnie zamieszkującym w lokalach położonych na wyższych kondygnacjach budynków niewyposażonych w windy, możliwość przeniesienia się do przestrzeni, która nie będzie ograniczać ich samodzielności”.

REKLAMA

REKLAMA

Problem tzw. „więźniów czwartego piętra” dotyka coraz więcej osób, a jego skala będzie rosła w przyszłości. Seniorzy, którzy mieszkają powyżej trzeciego piętra bez windy, narażeni są na codzienne trudności, ograniczenia mobilności i ryzyko zdrowotne. Według prognoz GUS, obecnie osoby starsze w wieku 60 lat i więcej stanowią blisko 26,3% ludności Polski, czyli około 9,9 mln osób. Do 2050 roku udział ten może wzrosnąć aż do 40%.

Nowe przepisy mają konkretny cel: umożliwić gminom stworzenie warunków, w których seniorzy będą mogli wygodnie mieszkać w lokalach dostosowanych do ich potrzeb. To nie tylko zmiana prawna, ale również realna poprawa jakości życia osób starszych w miastach i mniejszych miejscowościach.

Jak działa umowa najmu senioralnego i jakie daje korzyści?

Projekt ustawy wprowadza rozwiązania oparte na mieszkaniowym zasobie gminy, umożliwiającym seniorom wymianę mieszkań na bardziej dostępne. Zgodnie z projektem:

REKLAMA

  • seniorzy mieszkający w budynkach bez windy na co najmniej czwartej kondygnacji (czyli powyżej 3. piętra) będą mogli zawrzeć z gminą umowę najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, pod warunkiem jednoczesnego wynajęcia gminie swojego dotychczasowego lokalu;
  • gmina będzie mogła następnie podnajmować taki lokal innym osobom oczekującym na mieszkanie komunalne.

Jak podkreślono w uzasadnieniu: „Lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy wynajmowany w ramach umowy najmu senioralnego będzie musiał umożliwiać osobom starszym swobodny dostęp, czyli będzie musiał znajdować się na parterze albo na wyższych piętrach pod warunkiem, iż budynek będzie wyposażony w windę”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Warto zaznaczyć, że seniorzy nie będą musieli spełniać kryterium dochodowego obowiązującego przy standardowym wynajmie lokali gminnych. To istotne, ponieważ celem jest ułatwienie życia codziennego osobom starszym, a nie wspieranie ich wyłącznie ze względu na trudną sytuację materialną.

Równoległość umów i elastyczność dla właścicieli

Projekt ustawy przewiduje, że podpisanie umowy najmu senioralnego będzie ściśle powiązane z umową najmu dotychczasowego lokalu seniora. „Zasadniczo te dwie umowy najmu lokalu mają obowiązywać równolegle”, co daje seniorom poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Właścicielowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy najmu lokalu zawartej z gminą, co daje gminom możliwość elastycznego zarządzania mieszkaniowym zasobem.

Dodatkowo w przypadku wypowiedzenia przez seniora lub rozwiązania bez wypowiedzenia umowy najmu senioralnego, termin wypowiedzenia umowy najmu lokalu z gminą zostanie odpowiednio zsynchronizowany. To szczegółowe rozwiązanie prawne minimalizuje ryzyko konfliktów i ułatwia realizację nowych przepisów.

Podnajem lokali – nowe zasady i regulacje

Wprowadzenie najmu senioralnego wymaga również zmian w przepisach dotyczących podnajmu lokali przez gminę. Projekt przewiduje:

  • regulację okresu obowiązywania podnajmu lokalu w związku z terminem obowiązywania umowy najmu senioralnego;
  • możliwość zawierania umów podnajmu zarówno na czas określony, jak i nieokreślony, co zwiększa elastyczność gmin w zarządzaniu mieszkaniowym zasobem.

Jak wskazano w projekcie: „Mając na uwadze fakt, iż umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony zawierana przez gminę może być wypowiedziana przez właściciela, konieczne jest dodanie podstawy prawnej pozwalającej gminie wypowiedzieć umowę podnajmu tego lokalu w odpowiednim czasie, co umożliwi zwrot mieszkania właścicielowi”.

Dzięki temu gminy będą mogły bez problemów organizować podnajmy, a seniorzy zyskają komfort zamieszkania w lokalach dostosowanych do ich potrzeb.

Co zmieni się dla obecnych podnajmów?

Projekt przewiduje także regulacje wstecz:

  • zasady wypowiadania umów podnajmu będą stosowane również do umów zawartych przed wejściem w życie ustawy;
  • w praktyce oznacza to, że wszystkie istniejące podnajmy będą mogły zostać dostosowane do nowych przepisów, co zapewni spójność i przejrzystość prawa.

To niezwykle ważne, ponieważ brak takich przepisów mógłby prowadzić do nieporozumień i sporów prawnych między gminami a najemcami.

Kto skorzysta na zmianach i dlaczego to przełom?

Nowe przepisy będą miały największy wpływ na osoby starsze, które dotychczas były ograniczone fizycznie przez brak windy lub wysoki standard kondygnacji. Projekt ustawy daje im:

  • możliwość zamieszkania w lokalu bez barier architektonicznych, co zwiększa samodzielność i komfort życia;
  • pewność formalną dzięki równoległym umowom najmu, eliminującą ryzyko nagłej utraty mieszkania.

Jak podkreśla uzasadnienie projektu: „Wprowadzane w projektowanym art. 21d zmienianej ustawy rozwiązanie oparto o instytucję mieszkaniowego zasobu gminy. Umożliwić ma ono gminom uruchomienie nowego rodzaju wsparcia dla osób starszych w zakresie poprawy ich warunków mieszkaniowych”.

To realna szansa na zmianę standardu życia milionów seniorów w Polsce, którzy dziś codziennie zmagają się z problemem nieprzystosowanych mieszkań. Korzyści dla seniorów i gmin to:

  • dla seniorów: bezpieczne mieszkania na parterze lub w budynkach z windą, większa niezależność, brak konieczności spełniania kryteriów dochodowych;
  • dla gmin: elastyczne zarządzanie mieszkaniowym zasobem, możliwość podnajmu lokali innym osobom oczekującym na mieszkania komunalne, spójne regulacje prawne dla nowych i istniejących umów.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Projekt ustawy przewiduje, że wszystkie zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku, co daje gminom czas na przygotowanie procedur i dostosowanie lokalnych zasobów mieszkaniowych. To również czas na kampanię informacyjną skierowaną do seniorów, którzy mogą skorzystać z nowych możliwości najmu.

Wprowadzenie umowy najmu senioralnego lokalu to bezprecedensowa szansa dla polskich seniorów

Wprowadzenie umowy najmu senioralnego lokalu to krok milowy w polityce mieszkaniowej Polski. Projekt ustawy:

  1. rozwiązuje problem „więźniów czwartego piętra”,
  2. umożliwia dostęp do mieszkań dostosowanych do potrzeb osób starszych,
  3. daje gminom narzędzia do elastycznego zarządzania mieszkaniowym zasobem.

Jak jasno zaznacza uzasadnienie projektu: „Seniorzy nie będą musieli spełniać kryterium dochodowego obowiązującego w danej gminie przy „standardowej” umowie najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy – wynajęcie seniorom takich lokali nie wynika wszakże z ich trudnej sytuacji materialnej, a z ograniczeń w codziennym życiu spowodowanych utrudnionym dostępem do lokali położonych na wyższych piętrach”.

Dzięki tym zmianom, polscy seniorzy otrzymają realną szansę na samodzielne, komfortowe i bezpieczne życie w swoich miastach. To nie tylko reforma prawna – to rewolucja w jakości życia osób starszych, na którą czekały miliony Polaków.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Numer z wykazu: UD239. Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Projekt nie wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnienia z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym z Europejskim Bankiem Centralnym.

Zobacz również:
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
System kaucyjny 2025: od października mała rewolucja, a sklepy nie są gotowe? Dodatkowe koszty i brak miejsca na składowanie butelek i puszek
15 wrz 2025

Zaledwie kilkanaście dni pozostało do wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce. Zgodnie z przepisami, które zaczną obowiązywać od 1 października, wszystkie sklepy o powierzchni powyżej 200 m kw. będą musiały zbierać opakowania objęte systemem, z kolei mniejsze punkty sprzedaży mogą przystąpić do programu dobrowolnie. Zmiany są nowością nie tylko dla przedsiębiorców – badania pokazują, że z systemu kaucyjnego korzystało dotychczas zaledwie 28 proc. Polaków . Pozytywnie oceniły go trzy na cztery osoby z tej grupy, co potwierdza coraz większe przywiązanie konsumentów do kwestii ekologicznych w handlu detalicznym. Choć są one ważne również dla właścicieli sklepów, przepisy w obecnym kształcie rodzą w ich opinii zbyt wiele wyzwań finansowych i organizacyjnych.
Rewolucja mieszkaniowa dla seniorów. Nowe przepisy pozwolą osobom starszym uciec z „więzienia czwartego piętra” i zamieszkać wygodnie już od 2026 roku
15 wrz 2025

Nowa ustawa wprowadzająca umowy najmu senioralnego lokalu to prawdziwa rewolucja dla starszych mieszkańców Polski. Już od 1 stycznia 2026 roku seniorzy mieszkający powyżej trzeciego piętra bez windy będą mogli zamienić swoje mieszkania na lokale dostosowane do ich potrzeb – bez konieczności spełniania kryteriów dochodowych. Projekt wprost rozwiązuje problem tzw. „więźniów czwartego piętra” i daje gminom narzędzia do elastycznego zarządzania mieszkaniowym zasobem, poprawiając jakość życia milionów osób starszych w całym kraju.
System kaucyjny od 1 października 2025 r. Nie zgniataj, nie niszcz butelek i puszek, bo nie dostaniesz zwrotu kaucji. Czy trzeba mieć paragon?
15 wrz 2025

W dniu 1 października 2025 roku zacznie obowiązywać w Polsce system kaucyjny. Przedsiębiorcy wprowadzający napoje w opakowaniach objętych systemem zobowiązani są do umieszczania na tych opakowaniach oznakowania wskazującego na objęcie opakowania systemem kaucyjnym i określającego wysokość kaucji. Przy zwrocie do sklepu butelki plastikowej o pojemności do 3 litrów, czy puszki metalowej do 1 litra (jeżeli są oznaczone znakiem systemu kaucyjnego) - otrzymasz 50 groszy za każdą taką butelkę, czy puszkę. Za zwrot każdej butelki szklanej (ze znakiem systemu kaucyjnego) o objętości do 1,5 litra, otrzymasz 1 zł. Nie trzeba mieć paragonu, by dostać zwrot kaucji.
Ustawowy zakaz zamieszczania w internecie zdjęć dzieci przez rodziców – rząd podjął decyzję po interwencji RPO
15 wrz 2025

W związku z pogłębiającym się problemem tzw. sharentingu, który polega na upowszechnianiu w środowisku cyfrowym, w szczególności w mediach społecznościowych, wizerunku dzieci przez rodziców i inne osoby – na skutek podjętej w tej sprawie interwencji przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) – Ministerstwo Cyfryzacji zajęło stanowisko w sprawie wprowadzenia w Polsce generalnego, ustawowego zakazu (lub ograniczenia) zamieszczania w internecie zdjęć dzieci.

REKLAMA

Sąd: zachowek 31.916,67 zł (1/6 udziału) i 10.638,88 zł (1/18 udziału) [Przykład]
15 wrz 2025

W artykule przedstawiam przykład (za wyrokiem sądu) obliczania zachowku dla rodziny, w której spadkodawca miał trójkę dzieci i trójkę wnuków. Córka przejęła mieszkanie po ojcu na podstawie testamentu, pozostałe dzieci (i wnuki) nie otrzymali nic. Wnuki (3 osoby) dziedziczą dlatego, że ich ojciec (syn zmarłego spadkobiercy) także zmarł. Jak sąd obliczył zachowek? Przedstawiam to krok po kroku.
Abp Przybylski: Lekcje religii i etyki powinny być dla uczniów obowiązkowe [wywiad]
14 wrz 2025

"Lekcje religii i etyki powinny być dla uczniów obowiązkowe" – powiedział nowy metropolita katowicki abp Andrzej Przybylski w wywiadzie dla PAP. Dodał, że człowiek z natury jest religijny i etyczny, dlatego potrzebuje wiedzy o religii i wyborach moralnych, żeby harmonijnie się rozwijać.
Na firmę i jej pracowników można nałożyć obowiązkowe świadczenia po wybuchu wojny. Pracownika powołanego do wojska firma nie może zwolnić [Prawo]
12 wrz 2025

Przepisy przewidują możliwość nałożenia na firmę świadczeń rzeczowych na rzecz wojska po wybuchu wojny. Pracodawcy muszą uwzględnić ryzyko prowadzenia działalności w sytuacji rekrutacji części pracowników do służby wojskowej. Pracownicy w czasie zatrudnienia mogą wykonywać świadczenia osobiste na rzecz wojska przerywając na ten okres (jednorazowo do 7 dni) świadczenie pracy dla pracodawcy.
Odpowiedź na pozew o zachowek. Jak napisać po zmianach?
12 wrz 2025

Czym jest odpowiedź na pozew o zachowek i jakie ma znaczenie procesowe? Co powinno zawierać takie pismo? Prezentujemy najważniejsze informacje i aktualne przepisy.

REKLAMA

Jawność wynagrodzeń w Polsce – co zmieni się od Wigilii 2025 roku? Jak się przygotować (checklista)? Co powinni wiedzieć pracownicy i pracodawcy?
12 wrz 2025

Transparentność wynagrodzeń to temat, który od lat budzi emocje zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Z jednej strony – jawne płace to większa równość i eliminacja dyskryminacji płacowej. Z drugiej – to rewolucja w podejściu do rekrutacji, polityki kadrowej i zarządzania firmą. W dniu 24 grudnia 2025 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy - Ustawa z 4 czerwca 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, która nałoży na pracodawców szereg nowych obowiązków związanych z jawnością wynagrodzeń. Jest to efekt wdrażania unijnej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z 10 maja 2023 r., której celem jest wzmocnienie stosowania zasady równego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości.
Składki emerytalne, rentowe i zdrowotne za opiekuna osoby ze świadczeniem wspierającym zapłaci budżet państwa. Jakie warunki trzeba spełnić? Konieczny wniosek do ZUS
12 wrz 2025

Od 1 stycznia 2024 r. opiekunowie osób pobierających świadczenie wspierające mogą zostać objęci ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i zdrowotnym. Składki w całości finansuje budżet państwa. Wystarczy złożyć elektroniczny wniosek do ZUS. Opiekun zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu sprawowania opieki nad osobą pobierającą świadczenie wspierające może zgłosić do tego ubezpieczenia także członków swojej rodziny.

REKLAMA