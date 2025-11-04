REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Także w 2026 r. korelacja niekorzystna dla niepełnosprawnych i opiekunów. Świadczenie pielęgnacyjne a czas na zdobywanie punktów poziomu potrzeby wsparcia w PZON

Także w 2026 r. korelacja niekorzystna dla niepełnosprawnych i opiekunów. Świadczenie pielęgnacyjne a czas na zdobywanie punktów poziomu potrzeby wsparcia w PZON

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 listopada 2025, 08:55
[Data aktualizacji 04 listopada 2025, 08:55]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Luka w przepisach. Opiekun niepełnosprawnych traci 847 zł miesięcznie (4134 zł - 3287 zł). Zyskuje święty spokój
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W okresie przyznawania świadczenia wspierającego (kiedy nie wiadomo, czy osoba niepełnosprawna otrzyma odpowiednio dużo punktów poziomu potrzeby wsparcia), opiekun otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne. Potem musi je oddać wstecznie, a za ten sam okres osoba niepełnosprawna ma świadczenie wspierające. Rząd podpowiada (za przepisami), że rodzina osoby niepełnosprawnej może wybrać świadczenie pielęgnacyjne rezygnując ze wspierającego. Tyle, że to się nie opłaca bo świadczenie pielęgnacyjne jest niższe od wspierającego (w jego maksymalnej wysokości).

W ustawie o świadczeniu wspierającym są co najmniej 3 luki w przepisach. Wynikają z konieczności zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego po ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia przez WZON. Przepisy przewidują możliwość uniknięcia zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego przez opiekuna osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny). Wystarczy zrezygnować z wypłaty świadczenia wspierającego za okres rozpatrywania wniosku w WZON. Oznacza to jednak często stratę miesięcznie 847 zł (za okres np. 6 miesięcy) wyliczone z formuły (4134 zł – 3287 zł). Przy 12 miesiącach opóźnienia w przyznaniu punktów z poziomu wsparcia daje to 12 x 847 zł

REKLAMA

REKLAMA

Rodzina osoby niepełnosprawnej traci 847 zł zł, ale ma święty spokój

Rząd radzi rodzinom osób niepełnosprawnych skorzystanie z możliwości opóźnienia momentu rozpoczęcia wypłaty świadczenia wspierającego – za okres wniosku w WZON nie ma świadczenia wspierającego. Oznacza to stratę 847 zł za każdy miesiąc wniosku w WZON, o ile przyznano świadczenie wspierające w maksymalnej wysokości dla 2025 r. Zyskiem dla rodziny osoby niepełnosprawnej jest uniknięcie kłopotów z:

1) koniecznością zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego (jest niższe niż wartość świadczenia wspierającego więc wybór świadczenia pielęgnacyjnego zamiast wspierającego oznacza stratę)

2) wstecznego zabrania składek ubezpieczeniowych opiekunowi,

REKLAMA

3) kłopotów opiekuna z przyznaniem zasiłku dla bezrobotnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

4134 zł - to maksymalna wartość świadczenia wspierającego w 2025 r.

3287 zł - Wartość świadczenia pielęgnującego w 2025 r.

Zobacz również:
Przykład

Przykład 1 – nie stosujemy rady rządu. Osoba niepełnosprawna (niepełnosprawność stopień znaczny) zyskuje 6 x 847 zł zachowując pełne świadczenie wspierające za okres wnioskowania w WZON

6 miesięcy trwa rozpatrzenie wniosku o punkty (poziom potrzeby wsparcia). Za 6 miesięcy osoba niepełnosprawna otrzyma 6 x 4134 zł świadczenia wspierającego. Ale opiekun odda świadczenie pielęgnacyjne 6 x 3287 zł. I straci składki ubezpieczeniowe (zdrowotna i społeczne) za ten okres. Tu dodatkowo może mieć kłopoty z otrzymaniem zasiłku dla bezrobotnych – bo musi otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne przez 12 miesięcy w okresie 18 miesięcy, a oddając świadczenie pielęgnacyjne traci 6 miesięcy.

Zobacz również:

Odpowiedź rządu w pliku PDF do ściągnięcia:

plik świadczenie pielęgnacyjne odsetki, zasiłek i ubezpieczenie

plik świadczenie pielęgnacyjne odsetki, zasiłek i ubezpieczenie

Odpowiedź rządu dotyczy rady jak uniknąć kłopotów ze zwrotem świadczenia pielęgnacyjnego - ten sam mechanizm kłopotów dotyczy składek ubezpieczeniowych opiekuna oraz zasiłku dla bezrobotnych.

Przykład

Przykład 2 – stosujemy rady rządu. Osoba niepełnosprawna (niepełnosprawność stopień znaczny) traci 6 x 847 zł rezygnując ze świadczenia wspierającego za okres wnioskowania w WZON.

Wniosek o przyznanie poziomu potrzeby wsparcia był w WZON przez 6 miesięcy. Przyznano osobie niepełnosprawnej (stopień znaczny) 94 punkty. Świadczenie wspierające wynosi maksymalne 4134 zł. Osoba niepełnosprawna rezygnuje z niego za okres 6 miesięcy. Opiekun zatrzymuje 3287 zł x 6 (za okres 6 miesięcy). Dzięki temu opiekun ma ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za ten okres oraz nie ma problemu uzyskaniem zasiłku dla bezrobotnych.

Świadczenie wspierające, świadczenie pielęgnacyjne, zwrot świadczenia, składki ubezpieczeniowe dla opiekuna, zasiłek dla bezrobotnych dla opiekuna

Świadczenie wspierający to kompromitacja legislacyjna. Przepisy mają 3 słabości: 1) opiekun musi oddać świadczenie pielęgnacyjne za okres rozpatrywania testu samodzielności przez WZON. Część opiekunów osób niepełnosprawnych (stopień znaczny, często orzeczenie stałe) nie wie o tym.

Po oddaniu świadczenia pielęgnacyjnego opiekun wstecznie traci ubezpieczenie zdrowotne i składki zdrowotne

po oddaniu świadczenia pielęgnacyjnego opiekun ma kłopoty z otrzymaniem zasiłku dla bezrobotnych, gdyż powinien pobierać świadczenie pielęgnacyjne przez 12 miesięcy w okresie 18 miesięcy. Po daniu świadczenia pielęgnacyjnego często nie spełnia tego kryterium 12 miesięcy.

Sposób załatania luki w świadczeniu wspierającym kosztuje niepełnosprawnych – rząd podpowiada „stosuj rozwiązanie zapisane w ustawie”. Nie dodaje że osoba niepełnosprawna straci na tym pieniądze.

Rząd informuje: „Aby opiekun osoby z niepełnosprawnościami uniknął obowiązku zwrotu tzw. starego świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna pobranego za okres, za który osoba ta uzyska świadczenie wspierające, osoba z niepełnosprawnościami korzystająca z jego pomocy i opieki może zaznaczyć – jeśli taka będzie jej decyzja – we wniosku o świadczenie wspierające składanym elektronicznie do ZUS, że wnioskuje o przyznanie świadczenia wspierającego bez wyrównania.

Źródła artykułu o świadczeniu wspierającym i pielęgnacyjnym:

Interpelacja nr 2459 w sprawie odsetek - interpelacja pośrednio dotyczy nie tylko zwrotu świadczenia wspierającego, ale także składek ubezpieczeniowych dla opiekunów oraz zasiłku dla bezrobotnych dla nich

Interpelacja nr 2459 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku złożenia przez osobę z niepełnosprawnością wniosku o świadczenie wspierające (Iwona Hartwich). Link do dokumentu źródłowego

"Szanowna Pani Minister,

z moim biurem kontaktują się opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

(...) nie ma możliwości łączenia świadczenia wspierającego, które otrzymuje pełnoletnia osoba niepełnosprawna, ze świadczeniem pielęgnacyjnym, do którego uprawniony jest opiekun osoby z niepełnosprawnością.

W momencie złożenia wniosku o świadczenie wspierające opiekun traci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Gdy okres, za który opiekun osoby z niepełnosprawnością pobierał z organu gminy świadczenie pielęgnacyjne, pokrywa się z tym, za który ZUS przyznał osobie z niepełnosprawnością świadczenie wspierające, to świadczenie pielęgnacyjne opiekun musi zwrócić gminie.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1) Czy w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wspierające przez osobę z niepełnosprawnością opiekun osoby niepełnosprawnej musi zwrócić świadczenie pielęgnacyjne czy świadczenie pielęgnacyjne wraz z odsetkami od dnia złożenia wniosku przez osobę niepełnosprawną do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia?

2) Czy organa gminy otrzymały informacje z ministerstwa w ww. sprawie?

3) Czy do ministerstwa napływają informacje, iż w różnych regionach Polski decyzje o zwrocie świadczenia pielęgnacyjnego przy wyborze przez osobę z niepełnosprawnością świadczenia wspierającego są różne, gdyż dotyczą zwrotu samego świadczenia pielęgnacyjnego albo zwrotu tego świadczenia wraz z odsetkami?

Z poważaniem

Iwona Hartwich Posłanka na Sejm RP

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wreszcie korzystna zmiana w podatkach - Prezydent podpisał, a zmiany właśnie wchodzą w życie od 04.11.2025
04 lis 2025

Kompetencje administracji skarbowej konsekwentnie się rozszerzają. Co chwilę pojawiają się doniesienia o zmianach prawa zwiększających możliwości fiskusa. Na tym tle tym bardziej cieszy podpisana przez Prezydenta nowelizacja Ordynacji podatkowej, korzystna dla podatników.
Niepełnosprawni się dostosowali. Szkolą się, aby symulować większą niepełnosprawność tak, aby wypełnić wymogi chorych przepisów
04 lis 2025

Do redakcji Infor.pl stale trafiają listy osób niepełnosprawnych podnoszących problem patologii związanych z coraz większym znaczeniem niesamodzielności w systemie pomocy osobom niepełnosprawnym. Powoduje to uznawanie za samodzielne (np. dlatego, że mają dwie sprawne ręce i mogą sobie zrobić herbatę) osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym. Samo orzeczenie o niepełnosprawności (w tym powołany stopień znaczny) nic nie znaczy (w praktyce) przy świadczeniu wspierającym czy dodatku dopełniającym (i przyszłym dodatku do renty z tytułu niezdolności do pracy, o ile politycy dotrzymają obietnic i go uchwalą). System wspierania niepełnosprawności przesunął się w kierunku testów samodzielności. W efekcie niewidoma, która otworzy samodzielnie drzwi w swoim mieszkaniu jest traktowana jako osoba niepełnosprawna z poważną dysfunkcją ciała (wzrok), ale całkiem samodzielnie sobie radząca w życiu. Na tyle samodzielnie, aby nie dostać 70 punktów dla świadczenia wspierającego albo dodatku dopełniającego. Osoby niepełnosprawne martwią się, że ich wsparciem będzie tylko renta, a ci bardziej pesymistyczni myślą "Jak poradzić sobie na zasiłku pielęgnacyjnym 215,84 zł i zasiłkach z MOPS".
4 tys. zł za brak polisy OC dla drona (także używanego rekreacyjnie) od 13 listopada 2025 r. Jest limit wagi
03 lis 2025

Masz drona i używasz go do filmowania, fotografii lub po prostu latasz rekreacyjnie? Od 13 listopada 2025 roku wchodzi w życie obowiązek ubezpieczenia OC dla operatorów dronów o wadze od 250 gramów do 20 kg. Jego brak może spowodować karę w wysokości 4000 zł. Sprawdź, czy obowiązek nie dotyczy również Ciebie.
Zwolnienie z pracy za wyjście do sklepu po bułkę na drugie śniadanie. Czy to jest zgodne z prawem? Sprawdź, co wynika z przepisów
03 lis 2025

Czy wyjście do pobliskiego sklepu po bułkę to powód, dla którego pracownika można zwolnić z pracy? Warto wiedzieć co wynika z przepisów, ale trzeba też pamiętać, by sprawdzić, co przewiduje regulamin pracy obowiązujący w zakładzie.

REKLAMA

Nie chcesz biegać z awizo na pocztę? Jest na to sposób. 1 stycznia 2026 r. początek nowej pocztowej ery w Polsce
03 lis 2025

Od początku 2026 roku ruszy nowy etap wdrożenia systemu e-Doręczeń, który oznacza koniec papierowych awiz w korespondencji z wieloma urzędami administracji publicznej. Od 1 stycznia 2026 r. znaczna część administracji publicznej będzie bowiem zobowiązana do doręczania pism przede wszystkim przez system e-Doręczeń. Oczywiście tylko tym osobom, które mają założone konto w systemie i adres do doręczeń elektronicznych (ADE).

Nawet ok. 400 zł wyższa emerytura netto. Ale trzeba złożyć wniosek o wypłatę emerytury lub renty bez potrącenia podatku
03 lis 2025

W mediach pojawiają się ostatnio informacje o specjalnym wniosku, który pozwala zwiększyć wysokość emerytury. Chodzi o wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. ZUS wysłał go w tym roku do ponad 460 tysięcy emerytów i rencistów razem z PIT za 2024 rok. Jednak nie dla każdego taki wniosek będzie korzystny.
Palenie w pracy to przysłowiowy gorący ziemniak. Próby pogodzenia pracowników prowadzą do dyskryminacji. Na co tak naprawdę pozwalają przepisy?
03 lis 2025

Czy pracodawca może zabronić palaczowi wyjścia na papierosa w czasie przerwy w pracy? Pracodawcy wprowadzają w tym zakresie różne rozwiązania i nie ukrywają, że zatrudnianie palaczy bywa dla nich kłopotliwe. A co wynika z przepisów?
W 2026 r. trzynasta pensja dla każdego etatowego pracownika na minimalnej płacy – otrzymaj nawet 5.379,20 zł więcej w skali roku
04 lis 2025

Od września 2025 r. pracownicy znają już wysokość minimalnych wynagrodzeń. Jest jednak sposób, by w 2026 roku zarabiać więcej – nawet o kwotę przekraczającą jedno dodatkowe miesięczne wynagrodzenie (5.379,20 zł rocznie), pozostając nadal na minimalnej płacy.

REKLAMA

Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Dostają minimum 1800 złotych, ale przeciętnie to ponad 4100 złotych brutto
03 lis 2025

Czy świadczenie pomostowe, którego średnia wysokość przekracza 4 tys. złotych to korzystne rozwiązanie dla osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Średnia wysokość świadczenia nie mówi nam bowiem wiele o tym, jaka jest sytuacja poszczególnych świadczeniobiorców.
Paczka na dobry początek, czyli od czego zacząć marketing kancelarii
03 lis 2025

Decyzja zapadła, postanawiasz założyć własną kancelarię. Historie mogą być różne – właśnie zdobyłeś uprawnienia, odchodzisz z innej kancelarii, robisz spin-off wraz z częścią zespołu. Niezależnie od powodu, marketing czas zacząć. Pierwsze miesiące to często walka o widoczność. Ten artykuł podpowie Ci, od czego zacząć i jak szybko przejść od chaosu do konkretnego planu marketingowego.

REKLAMA