Studenci po 3. roku prawa mogą być młodszymi asystentami sędziego! Jest ustawa i jest podpis Prezydenta. Co to oznacza dla wymiaru sprawiedliwości?

Na skutek ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta 11 marca 2026 r. zmieniają się zasady w sądach. Na stanowisku młodszego asystenta Istnieje możliwość zatrudniania w sądach powszechnych studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, którzy ukończyli trzeci rok tych studiów oraz modyfikuje się w niezbędnym zakresie przepisy dotyczące pozostałych stanowisk asystenckich, czyli asystenta sędziego i starszego asystenta sędziego.

Jakie ustawy podpisał Prezydent RP w marcu 2026?

Na chwilę obecną, czyli do 13 marca 2026 r. Prezydent RP podpisał w marcu 2026 r. następujące ustawy:

Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa (nr druku sejmowego 1632) – podpisana 9 marca 2026 r.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (nr druku sejmowego 1732) – podpisana 9 marca 2026 r.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o fundacjach oraz ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (nr druku sejmowego 1808) – podpisana 9 marca 2026 r.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1937) – podpisana 9 marca 2026 r.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wygaśnięciu trwających skutków prawnych Artykułu 13 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r. (nr druku sejmowego 2037) – podpisana 9 marca 2026 r.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (nr druku sejmowego 2077) – podpisana 9 marca 2026 r.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego oraz ochroną uczestników tego rynku (nr druku sejmowego 2101) – podpisana 9 marca 2026 r.

Ustawa z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2106) – podpisana 9 marca 2026 r.

Ustawa z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (nr druku sejmowego 2178) – podpisana 9 marca 2026 r.

Ustawa z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (nr druku sejmowego 2180) – podpisana 9 marca 2026 r.

Ustawa z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (nr druku sejmowego 868) – podpisana 11 marca 2026 r.

Ustawa z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1204) – podpisana 11 marca 2026 r.

Ustawa z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (nr druku sejmowego 2277) – podpisana 11 marca 2026 r.

Ważna informacja o ustawie z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Studenci po 3. roku prawa mogą być młodszymi asystentami sędziego! Jest ustawa i jest podpis Prezydenta. Co to oznacza dla wymiaru sprawiedliwości?

Ważne Nabór na stanowiska młodszych asystentów sędziów będzie przeprowadzany w trybie konkursowym. Młodszy asystent sędziego będzie zatrudniany na podstawie umowy o pracę na czas określony (maksymalnie na 33 miesiące), zaś po uzyskaniu tytułu magistra prawa będzie przenoszony na stanowisko asystenta sędziego.

Przez cały okres zatrudnienia młodszy asystent sędziego będzie musiał mieć status studenta (w przypadku skreślenia z listy studentów będzie obowiązany powiadomić o tym prezesa sądu, w którym jest zatrudniony).

(w przypadku skreślenia z listy studentów będzie obowiązany powiadomić o tym prezesa sądu, w którym jest zatrudniony). W celu weryfikacji tej okoliczności prezesi sądów uzyskają możliwość wglądu do wykazu studentów w prowadzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Staż pracy na stanowisku młodszego asystenta sędziego będzie wliczany do 7-letniego stażu wymaganego do awansu na stanowisko starszego asystenta sędziego ale do innych stażów już nie

Staż pracy na stanowisku młodszego asystenta sędziego będzie wliczany do 7-letniego stażu wymaganego do awansu na stanowisko starszego asystenta sędziego, natomiast nie będzie uwzględniany jako okres pracy na stanowisku asystenckim uprawniający – pod warunkiem spełnienia innych przesłanek ustawowych – do wpisu na listę adwokatów albo na listę radców prawnych bez konieczności zdania egzaminu odpowiednio adwokackiego albo radcowskiego, do przystąpienia do tych egzaminów albo do egzaminu notarialnego bez odbywania aplikacji organizowanej przez dany samorząd zawodowy, do ubiegania się o przyjęcie na uzupełniającą aplikację sędziowską bądź uzupełniającą aplikację prokuratorską prowadzoną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, do mianowania na stanowisko asesora prokuratorskiego czy też do zatrudnienia na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne Praca na stanowisku młodszego asystenta sędziego nie będzie zaliczana także do 5-letniego okresu zatrudnienia, który umożliwia mianowanie na stanowisko referendarza sądowego z pominięciem wymogu m.in. złożenia egzaminu referendarskiego, sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego tudzież radcowskiego.

W jakich ustawach zmiany?

Zmiany w: ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce mają charakter wynikowy.

Kiedy ustawa wchodzi w życie?

Ustawa wejdzie w życie w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

