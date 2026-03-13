REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Studenci po 3. roku prawa mogą być młodszymi asystentami sędziego! Jest ustawa i jest podpis Prezydenta. Co to oznacza dla wymiaru sprawiedliwości?

Studenci po 3. roku prawa mogą być młodszymi asystentami sędziego! Jest ustawa i jest podpis Prezydenta. Co to oznacza dla wymiaru sprawiedliwości?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 marca 2026, 07:36
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Jest ustawa i jest podpis Prezydenta! Studenci po 3. roku prawa mogą pracować w sądzie. Co to oznacza dla wymiaru sprawiedliwości?
Jest ustawa i jest podpis Prezydenta! Studenci po 3. roku prawa mogą pracować w sądzie. Co to oznacza dla wymiaru sprawiedliwości?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Na skutek ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta 11 marca 2026 r. zmieniają się zasady w sądach. Na stanowisku młodszego asystenta Istnieje możliwość zatrudniania w sądach powszechnych studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, którzy ukończyli trzeci rok tych studiów oraz modyfikuje się w niezbędnym zakresie przepisy dotyczące pozostałych stanowisk asystenckich, czyli asystenta sędziego i starszego asystenta sędziego.

rozwiń >

Jakie ustawy podpisał Prezydent RP w marcu 2026?

Na chwilę obecną, czyli do 13 marca 2026 r. Prezydent RP podpisał w marcu 2026 r. następujące ustawy:

REKLAMA

REKLAMA

  • Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa (nr druku sejmowego 1632) – podpisana 9 marca 2026 r.
  • Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (nr druku sejmowego 1732) – podpisana 9 marca 2026 r.
  • Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o fundacjach oraz ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (nr druku sejmowego 1808) – podpisana 9 marca 2026 r.
  • Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1937) – podpisana 9 marca 2026 r.
  • Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wygaśnięciu trwających skutków prawnych Artykułu 13 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r. (nr druku sejmowego 2037) – podpisana 9 marca 2026 r.
  • Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (nr druku sejmowego 2077) – podpisana 9 marca 2026 r.
  • Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego oraz ochroną uczestników tego rynku (nr druku sejmowego 2101) – podpisana 9 marca 2026 r.
  • Ustawa z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2106) – podpisana 9 marca 2026 r.
  • Ustawa z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (nr druku sejmowego 2178) – podpisana 9 marca 2026 r.
  • Ustawa z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (nr druku sejmowego 2180) – podpisana 9 marca 2026 r.
  • Ustawa z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (nr druku sejmowego 868) – podpisana 11 marca 2026 r.
  • Ustawa z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1204) – podpisana 11 marca 2026 r.
  • Ustawa z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (nr druku sejmowego 2277) – podpisana 11 marca 2026 r.

Ważna informacja o ustawie z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych wprowadza możliwość zatrudniania w sądach powszechnych studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, którzy ukończyli trzeci rok tych studiów oraz modyfikuje się w niezbędnym zakresie przepisy dotyczące pozostałych stanowisk asystenckich, czyli asystenta sędziego i starszego asystenta sędziego.

Studenci po 3. roku prawa mogą być młodszymi asystentami sędziego! Jest ustawa i jest podpis Prezydenta. Co to oznacza dla wymiaru sprawiedliwości?

Ważne

Nabór na stanowiska młodszych asystentów sędziów będzie przeprowadzany w trybie konkursowym. Młodszy asystent sędziego będzie zatrudniany na podstawie umowy o pracę na czas określony (maksymalnie na 33 miesiące), zaś po uzyskaniu tytułu magistra prawa będzie przenoszony na stanowisko asystenta sędziego.

  • Przez cały okres zatrudnienia młodszy asystent sędziego będzie musiał mieć status studenta (w przypadku skreślenia z listy studentów będzie obowiązany powiadomić o tym prezesa sądu, w którym jest zatrudniony).
  • W celu weryfikacji tej okoliczności prezesi sądów uzyskają możliwość wglądu do wykazu studentów w prowadzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Staż pracy na stanowisku młodszego asystenta sędziego będzie wliczany do 7-letniego stażu wymaganego do awansu na stanowisko starszego asystenta sędziego ale do innych stażów już nie

Staż pracy na stanowisku młodszego asystenta sędziego będzie wliczany do 7-letniego stażu wymaganego do awansu na stanowisko starszego asystenta sędziego, natomiast nie będzie uwzględniany jako okres pracy na stanowisku asystenckim uprawniający – pod warunkiem spełnienia innych przesłanek ustawowych – do wpisu na listę adwokatów albo na listę radców prawnych bez konieczności zdania egzaminu odpowiednio adwokackiego albo radcowskiego, do przystąpienia do tych egzaminów albo do egzaminu notarialnego bez odbywania aplikacji organizowanej przez dany samorząd zawodowy, do ubiegania się o przyjęcie na uzupełniającą aplikację sędziowską bądź uzupełniającą aplikację prokuratorską prowadzoną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, do mianowania na stanowisko asesora prokuratorskiego czy też do zatrudnienia na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne

Praca na stanowisku młodszego asystenta sędziego nie będzie zaliczana także do 5-letniego okresu zatrudnienia, który umożliwia mianowanie na stanowisko referendarza sądowego z pominięciem wymogu m.in. złożenia egzaminu referendarskiego, sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego tudzież radcowskiego.

W jakich ustawach zmiany?

Zmiany w: ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce mają charakter wynikowy.

REKLAMA

Kiedy ustawa wchodzi w życie?

Ustawa wejdzie w życie w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2026 r. poz. 26)

Powiązane
Zmiany w rachunkowości. Prezydent RP podpisał ustawę 11 marca 2026 r.
Zmiany w rachunkowości. Prezydent RP podpisał ustawę 11 marca 2026 r.
Stażowe – odpowiedź na wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy (USP) - co dalej?
Stażowe – odpowiedź na wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy (USP) - co dalej?
Wystarczy jeden wniosek, by odzyskać średnio 29 000 zł z ZUS
Wystarczy jeden wniosek, by odzyskać średnio 29 000 zł z ZUS
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Kartele sztucznej inteligencji - czyli ograniczanie konkurencji na rynku AI
12 mar 2026

Ustalanie cen API modeli językowych, wspólne ograniczanie dostępu do najbardziej zaawansowanych modeli, blokowanie interoperacyjności, wspólne lobbingowanie regulacji utrudniających wejście start-upom – czy rynek już tego doświadcza? Kartelem sztucznej inteligencji nazywa się sytuację, w której firmy rozwijające AI potajemnie lub jawnie współpracują w sposób ograniczający konkurencję - np. ustalając ceny, blokując dostęp do technologii lub wspólnie eliminując mniejszych graczy z rynku.
Studenci po 3. roku prawa mogą być młodszymi asystentami sędziego! Jest ustawa i jest podpis Prezydenta. Co to oznacza dla wymiaru sprawiedliwości?
13 mar 2026

Na skutek ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta 11 marca 2026 r. zmieniają się zasady w sądach. Na stanowisku młodszego asystenta Istnieje możliwość zatrudniania w sądach powszechnych studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, którzy ukończyli trzeci rok tych studiów oraz modyfikuje się w niezbędnym zakresie przepisy dotyczące pozostałych stanowisk asystenckich, czyli asystenta sędziego i starszego asystenta sędziego.
Od 1 maja 2026 r. wchodzą w życie obostrzenia dotyczące kosmetyków. Niektóre znikną ze sklepów, inne będą miały zmienione składy
12 mar 2026

W wyniku zmiany przepisów dotyczących składu kosmetyków, producenci wprowadzający je na rynek Unii Europejskiej będą musieli przyjrzeć się stosowanym recepturom. Niektóre produkty znikną z półek, innym trzeba będzie zmienić składy.
Znowelizowane przepisy o środkach ochrony roślin. Czy działkowcy mają nowe obowiązki?
13 mar 2026

Niedawno weszły w życie nowe przepisy dotyczące środków ochrony roślin. Pojawiły się też informacje o dodatkowych obowiązkach dla działkowców i użytkowników amatorskich korzystających z tych preparatów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęło stanowisko w tej sprawie.

REKLAMA

Szczepienie psa co roku czy co 3 lata? RPO domaga się odpowiedzi od weterynaryjnych władz
12 mar 2026

Obowiązek corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie budzi coraz większe kontrowersje z uwagi na coraz lepsze preparaty. Fundacja zajmująca się ochroną zwierząt alarmuje, że nowoczesne szczepionki chronią nawet przez trzy lata - a mimo to właściciele psów muszą co roku prowadzić pupila do weterynarza na zastrzyk. Pod groźbą grzywny. Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich.
Nocna prohibicja w Warszawie przegłosowana. Od 1 czerwca 2026 po 22:00 alkoholu w sklepach i na stacjach paliw już nie kupisz
12 mar 2026

Rada Warszawy przegłosowała zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta. Od 1 czerwca 2026 r. kupienie piwa czy wina w sklepie lub na stacji benzynowej między 22:00 a 6:00 będzie niemożliwe. Za uchwałą zagłosowało 57 radnych, przeciw byli tylko dwaj. Stolica dołącza do miast, które zdecydowały się na nocną prohibicję.
Fotowoltaika znowu pod kontrolą. Jednak czy to prawdziwe kontrole, czy kolejna próba oszustwa?
12 mar 2026

Do użytkowników instalacji fotowoltaicznych znów zgłaszają się kontrolerzy. Jednak czy tym razem to prawdziwe kontrole, czy kolejna próba oszustwa? Wątpliwości są uzasadnione, bo w 2025 r. do prosumentów zgłaszały się osoby, które nie miały uprawnień do prowadzenia kontroli.
Tańszy kredyt na zakup energooszczędnego mieszkania i budowę domu. Już wkrótce wprowadzenie nowych klas energetycznych budynków
12 mar 2026

Pod koniec maja mija termin wdrożenia przepisów unijnej dyrektywy budynkowej (EPBD). W jej ramach wprowadzone zostaną między innymi nowe klasy energetyczne budynków. Nowa forma oznaczeń będzie obowiązywać zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Jak wpłynie to na sytuację kupujących? Na co powinny zwrócić uwagę osoby rozpoczynające budowę domu? Sprawę komentują Joanna Komoszewska i Patryk Nowak z ANG Odpowiedzialne Finanse.

REKLAMA

Zmiana ustawy o kredycie konsumenckim nie działa wstecz. Data zawarcia umowy pozostaje kluczowa w sprawach o sankcję kredytu darmowego
12 mar 2026

W debacie publicznej coraz częściej pojawia się przekaz sugerujący, że planowana zmiana ustawy o kredycie konsumenckim automatycznie zmieni sposób rozpatrywania wszystkich sporów dotyczących kredytów. Taka narracja pojawia się zwłaszcza w komunikacji części przedstawicieli sektora bankowego. W praktyce jest to jednak uproszczenie, które nie oddaje podstawowych zasad stosowania prawa cywilnego. Kluczowe znaczenie ma bowiem data zawarcia umowy kredytowej, a nie moment wejścia w życie nowych przepisów. Zmiana ustawy nie może w „magiczny” sposób uzdrowić wadliwych umów kredytowych zawartych w przeszłości.
Konsekwencje prawne zachowania dziecka w Internecie [WYWIAD]
12 mar 2026

Ważny wywiad dla wszystkich rodziców dzieci korzystających z Internetu. One muszą wiedzieć, że są kary za obrażanie, wysyłanie zdjęć czy cyberprzemoc. Jakie dokładnie konsekwencje prawne można ponieść? Jak kontrolować aktywność dziecka w sieci?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA