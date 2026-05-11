Zmiany w pomocy społecznej: Próg dochodowy dla bonu 3410 zł. Kurs pierwszej pomocy. Standard świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Rada Ministrów zaakceptowała projekty zmian dotyczących systemu opieki nad osobami starszymi oraz usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Nowe rozwiązania przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mają uporządkować system wsparcia i zwiększyć dostępność pomocy dla seniorów. Projekt nowelizacji wprowadza także nowe obowiązki dla osób świadczących opiekę nad podopiecznymi w miejscu ich zamieszkania. Ważny obowiązek, to obowiązek ukończenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Obowiązek ten obejmie przede wszystkim osoby zatrudnione przez MOPS/GOPS.OPS oraz podmioty realizujące usługi opiekuńcze na zlecenie gmin. Nowelizacja przewiduje również obowiązek składania oświadczenia potwierdzającego zdolność psychofizyczną do wykonywania usług opiekuńczych.

Część zmian wynika także z realizacji reform zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy.

Bon senioralny jako nowe narzędzie wsparcia

Jednym z najważniejszych elementów reformy jest wprowadzenie bonu senioralnego. Przy czym nie będzie osobnej ustawy o bonie senioralnym. Instytucja ta pojawi się w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Będzie to świadczenie niepieniężne przeznaczone na finansowanie usług opiekuńczych dla osób starszych.

Wsparcie obejmie m.in.:

pomoc w przygotowywaniu posiłków,

utrzymaniu porządku,

poruszaniu się,

opiece higienicznej i pielęgnacyjnej,

kontaktach z otoczeniem,

korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Prawo do bonu mają uzyskać seniorzy, których średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy nie przekroczy 3410 zł. Kryterium dochodowe będzie corocznie waloryzowane.

Ekspert: program potrzebny, ale zbyt mały

Dominik Owczarek z Instytut Spraw Publicznych ocenił, że bon senioralny może pobudzić rozwój lokalnych usług opiekuńczych, szczególnie w małych miejscowościach, gdzie dziś często brakuje takiego wsparcia.

Zdaniem eksperta program może również odciążyć rodziny opiekujące się starszymi rodzicami i pozwolić im pozostać aktywnymi zawodowo.

Największe obawy budzi jednak niewielka skala programu. Choć w Polsce żyje ponad 7,7 mln osób w wieku 65+, wsparciem ma zostać objętych jedynie od 12 tys. do 20 tys. seniorów.

Powstaną jednolite standardy usług opiekuńczych

Wkrótce będzie obowiązywało specjalne rozporządzenia określającego standard świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Nowe przepisy mają regulować:

zakres wykonywanych czynności,

warunki realizacji usług,

sposób monitorowania jakości,

zasady oceny świadczonej pomocy.

Monitorowanie i ocena usług mają zostać wpisane do zadań własnych gmin. Zbierane w ten sposób informacje mają pomóc w poprawie bezpieczeństwa podopiecznych i szybszym wykrywaniu ewentualnych nieprawidłowości.

Nowe wymagania dla opiekunów

Projekt określa również wymagania wobec osób świadczących usługi opiekuńcze.

Taką pomoc będzie mogła wykonywać osoba, która:

jest pełnoletnia,

ukończyła szkolenie z zakresu pierwszej pomocy,

nie jest członkiem rodziny osoby wymagającej wsparcia,

nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym podopiecznego.

Dodatkowe zasady przewidziano dla usług sąsiedzkich. Opiekun będzie musiał mieszkać w pobliżu seniora, posiadać odpowiednią zdolność psychofizyczną oraz uzyskać akceptację zarówno podopiecznego, jak i organizatora usług.

Problemem pozostaje brak kadr

Eksperci zwracają uwagę, że rozwój usług opiekuńczych może utrudnić niedobór pracowników w sektorze pomocy społecznej.

Jak podkreśla Dominik Owczarek, opiekę nad seniorami wykonują głównie kobiety w wieku zbliżonym do emerytalnego. Szczególnie w mniejszych miejscowościach może zabraknąć profesjonalnych opiekunów, mimo rosnących potrzeb związanych ze starzeniem się społeczeństwa.

Program ruszy od 2026 roku

Bon senioralny ma być realizowany na podstawie umów zawieranych pomiędzy gminą a seniorem. Pierwsza edycja programu obejmie lata 2026–2028 i będzie finansowana z budżetu państwa.

Na realizację programu przewidziano:

100 mln zł w 2026 r.,

400 mln zł w 2027 r.,

500 mln zł od 2028 r.

Z kolei przepisy dotyczące standardów usług opiekuńczych mają wejść w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.