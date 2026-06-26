Wszystko wskazuje na to, że kończy się program CPN. Tylko do 30 czerwca minister energii będzie ustalał wysokość maksymalnych cen detalicznych za litr benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego. Jakie ceny ustalił na 26 czerwca? Ile kierowcy zapłacą w piątek za paliwo na stacjach benzynowych?

Maksymalne ceny benzyn i oleju napędowego w piątek, 26 czerwca

Minister energii ogłosił ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego na piątek. Ceny detaliczne paliw na stacjach benzynowych nie mogą przekroczyć:

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5,95 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,51 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,51 zł za 1 litr; 6,65 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,16 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,16 zł za 1 litr; 6,12 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,67 zł za 1 litr.

26 czerwca zmiany cen benzyny na stacjach paliw są minimalne. W porównaniu do cen obowiązujących w czwartek, dzisiaj maksymalne ceny detaliczne benzyny 95 i benzyny 98 spadły odpowiednio o 1 grosz i 2 grosze za litr.

Dzisiaj cena diesla nieco wzrosła. W piątek litr oleju napędowego jest droższy o 1 grosz.

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To już ostatnie dni rządowego programu CPN

W ramach obowiązującego od marca programu Ceny Paliw Niżej (CPN) rząd czasowo obniżył VAT i akcyzę na paliwa, ograniczając wzrost cen paliw na stacjach benzynowych. W ten sposób złagodzone zostały skutki gwałtownego wzrostu cen ropy po ataku Izraela i USA na Iran. Obecnie rząd wycofuje się z tego programu ze względu na jego ogromne koszty.

Rząd nie przedłużył obniżki akcyzy na paliwa, pozostawił jedynie przepisy wydłużające obowiązywanie niższych stawek VAT. Do 30 czerwca będą obowiązywały ceny maksymalne wyznaczane codziennie przez ministra energii Miłosza Motykę z uwzględnieniem jedynie niższej stawki VAT. Motyka zapewnia, że po wygaśnięciu pakietu CPN ceny paliw na stacjach benzynowych nie wzrosną w radykalny sposób - różnice w cenach w stosunku do tych obowiązujących podczas programu CPN będą niewielkie.

Podstawa prawna