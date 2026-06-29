Minister energii po raz ostatni opublikował obwieszczenie w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych. Jutro kończy się rządowy program CPN. Ile we wtorek, 30 czerwca, zapłacimy za litr benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego? Czy koniec programu spowoduje radykalny wzrost cen paliw?

Maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego we wtorek

Minister energii ogłosił ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego na wtorek, 30 czerwca. Jutro ceny detaliczne paliw na stacjach benzynowych nie będą mogły przekroczyć:

REKLAMA

REKLAMA

6,00 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,56 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,56 zł za 1 litr; 6,68 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,18 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,18 zł za 1 litr; 6,19 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,73 zł za 1 litr.

Czytaj także

Podwyżki nie tylko w Szpitalu Południowym. Od 1 lipca wzrosną wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych

Maksymalne ceny detaliczne paliw w poniedziałek, 29 czerwca

Sprawdźmy teraz ceny obowiązujące dzisiaj na stacjach benzynowych. W poniedziałek, 29 czerwca, ceny detaliczne nie mogą być wyższe niż:

REKLAMA

6,02 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,57 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,57 zł za 1 litr; 6,70 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,20 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,20 zł za 1 litr; 6,17 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,71 zł za 1 litr.

Jak zmienią się ceny maksymalne na stacjach benzynowych

Jutro na stacjach benzynowych cena maksymalna benzyny spadnie o 2 grosze za litr. Dotyczy to zarówno benzyny 95, jak i benzyny 98.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

A co z maksymalną ceną detaliczną oleju napędowego? We wtorek maksymalna cena detaliczna diesla zwiększy się o 2 grosze za litr.

Koniec programu Ceny Paliw Niżej

Rząd w programie CPN (Ceny Paliw Niżej) wprowadził mechanizm maksymalnej ceny detalicznej, który działał równolegle z obniżką podatków. Ceny maksymalne paliw ciekłych ustalał minister energii.

Program CPN kończy się 30 czerwca. Od 1 lipca ceny paliw na stacjach najprawdopodobniej wzrosną - eksperci przewidują, że może to być nawet 60 groszy za litr. Przypomnijmy, że Miłosz Motyka zapewniał, że po wygaśnięciu pakietu CPN ceny paliw na stacjach benzynowych nie wzrosną w radykalny sposób - różnice w cenach w stosunku do tych obowiązujących podczas programu CPN mają być „kilkugroszowe”.

Podstawa prawna: