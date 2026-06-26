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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » W 2026 r. nie ma wyrównań w świadczeniu wspierającym. Strata miesięczna od 792 zł do 4353 zł [ZUS. WZON, osoby niepełnosprawne]

W 2026 r. nie ma wyrównań w świadczeniu wspierającym. Strata miesięczna od 792 zł do 4353 zł [ZUS. WZON, osoby niepełnosprawne]

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26 czerwca 2026, 09:27
[Data aktualizacji 26 czerwca 2026, 09:27]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Osoby niepełnosprawne straciły od 792 zł do 4353 zł. I to za każdy miesiąc
Osoby niepełnosprawne straciły od 792 zł do 4353 zł. I to za każdy miesiąc
Shutterstock

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Źródłem straty dla osób niepełnosprawnych jest zaprzestanie wypłaty przez ZUS wyrównań za okres rozpatrywania przez WZON wniosków dających finalnie świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające wymaga "przejścia" dokumentów przez dwie instytucje - WZON, a następnie ZUS. W 2024 r. i 2025 r. prawo przyjmowało, że za okres "parkowania" dokumentów we WZON należy się równowartość świadczenia wspierającego. Miało to zachęcić osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do przejścia z "systemu świadczeń pielęgnacyjnych" na nowy typ świadczenia. Decyzje WZON o punktach otrzymało już przeszło 800 000 osób. I ZUS zakończył okres "promocji" w świadczeniu wspierającym - nie jest ono wypłacane za okres od dnia złożenia wniosku, a od dnia określonego w decyzji przez WZON, który w praktyce odpowiada dacie badania sprawności osoby niepełnosprawnej.

Zastrzeżenie - spać spokojnie mogą osoby niepełnosprawne, które złożyły wnioski w 2024 r. i 2025 r. Zmiany dotyczą osób, które złożyły wnioski we WZON w 2026 r.

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Argumentację prawną ZUS uzasadniają odebranie wyrównań (liczonych od dnia złożenia wniosku) Infor.pl opisał w dwóch poniższych artykułach:

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Sprowadza się ona do ignorowania przez ZUS art. 26 ust. 2 ustawy o świadczeniu wspierającym, który jednoznacznie mówi o wyrównaniach od dnia złożenia wniosku we WZON (pod warunkiem szybkiego złożenia wniosku do ZUS). Za to ZUS eksponuje art. 5. ustawy z dnia 25 września 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ten przepis stanowi, że tylko do końca 2025 r. WZON przyjmują, że poziom potrzeby wsparcia ustala się od dnia złożenia wniosku. Skoro 2025 rok minął, nie można już tego robić. Nie można więc wypłacać wyrównań w związku z tą datą.

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W sprawie tej uderza, że ZUS nie wykonuje art. 26 ust. 2 (który jest adresowany do ZUS), a skupia się wyłącznie na ww. art. 5, który jest adresowany do WZON.

Poniżej przykładowa decyzja o punktach - poziom potrzeby wsparcia WZON określił od 3 czerwca 2026 r.

Media

Wniosek w tej sprawie został złożony w marcu 2026 r. Pieniądze za marzec, kwiecień i maj 2026 r. przepadły.

Policzyłem, ile wynoszą straty osób niepełnosprawnych

W 2025 r. i 2024 r. niepełnosprawni nie tracili. Dziś tracą za każdy miesiąc od 792 zł do 4353 zł

Strata za każdy miesiąc "leżenia" wniosku z WZON odpowiada wartości świadczenia wspierającego za ten miesiąc. Np. dla osób niepełnosprawnych, które otrzymają 70-74 punkty rozkład strat wygląda następująco:

Strata dla najniższych wartości świadczenia wspierającego - 792 zł (70–74 punkty)

Kwota bazowa: 792 zł (70–74 punkty)

  • 1 miesiąc rozpatrywania sprawy we WZON rozpoczętej w 2026 r. – strata 792 zł
  • 2 miesiące – 1 584 zł
  • 3 miesiące – 2 376 zł
  • 4 miesiące – 3 168 zł
  • 5 miesięcy – 3 960 zł
  • 6 miesięcy – 4 752 zł

Strata dla najwyższych wartości świadczenia wspierającego - 4353 zł (95–100 punkty)

Kwota bazowa: 4 353 zł (95–100 punkty)

  • 1 miesiąc – 4 353 zł
  • 2 miesiące – 8 706 zł
  • 3 miesiące – 13 059 zł
  • 4 miesiące – 17 412 zł
  • 5 miesięcy – 21 765 zł
  • 6 miesięcy – 26 118 zł

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Źródło: INFOR
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