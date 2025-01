Sąd: Na wcześniejszą emeryturę przeszły przed 1 stycznia 2013 r., a na powszechną (65 lat i 60 lat) po tej dacie [wyrok TK z 4 czerwca 2024 r.]

Minister Sprawiedliwości chce podnieść wysokość zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego do kwoty 500 zł. Obecnie jest to kwota 300 zł i obowiązuje od 1998 r. Bez uiszczenia tej opłaty nie można skutecznie wnieść do sądu prywatnego aktu oskarżenia. Gotowy jest już projekt rozporządzenia w tej sprawie.