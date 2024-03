9460 zł – tyle może jeszcze w 2024 r. wynosić świadczenie wspierające. Bez kryterium dochodowego. Toczą się prace nad nowelizacją.

Od 1 stycznia 2024 r. zmieniły się zasady przyznawania świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Zmieniono zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz uchylono specjalny zasiłek opiekuńczy. Jednak najważniejsza zmiana wciąż przed nami. Wysokość świadczenia wspierającego może bowiem tuż po jego wprowadzeniu znacząco wzrosnąć!

Komu przysługuje świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające to nowe rozwiązanie, z którego osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie mogą korzystać od 1 stycznia 2024 r. Mogą korzystać z niego osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 rok życia. Nie obowiązuje w tym wypadku kryterium dochodowe, a co więcej, świadczenie przysługuje niezależnie od tego, czy osoba niepełnosprawna korzysta z innych form wsparcia. Oznacza to, że warunkiem jego otrzymania nie jest trudna sytuacja życiowa i można otrzymywać to świadczenie również w sytuacji uzyskiwania dochodów.

Ile wynosi świadczenie wspierające?

Aby otrzymać świadczenie, niezbędne jest uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów. Decyzja ta jest wydawana przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wysokość świadczenia jest uzależniona od wysokości renty socjalnej i może wynosić od 40% aż do 220% tejże renty, w zależności od ilości przyznanych punktów potrzeby wsparcia. To zaś oznacza, że już niedługo wysokość świadczenia wspierającego może wzrosnąć aż do 9460 zł! Toczą się bowiem prace nad nowelizacją ustawy o rencie socjalnej, w wyniku której jej wysokość ma zostać podniesiona do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Obecnie, od 1 marca 2024 r., renta ta wynosi 1780,96 zł. Minimalne wynagrodzenie w pierwszej połowie 2024 r. to 4242 zł, a w drugiej 4300 zł. Jeżeli faktycznie wysokość renty socjalnej zostałaby podniesiona do takiego poziomu, to już w drugiej połowie 2024 r. świadczenie wspierające mogłoby wynosić od 1720 zł aż do 9460 zł!