W Sejmie są stale kierowane zapytania do rządu o świadczenie wspierające

W Sejmie kolejne zapytanie o świadczenie wspierające. Oto jego treść:

"Od początku 2024 roku obowiązuje nowe świadczenie tzw. świadczenie wspierające. Przyznawane jest osobom z niepełnosprawnością od 18. roku życia. Jednak w praktyce, aby osoba z niepełnosprawnością mogła skorzystać z tego ważnego wsparcia, zobligowana jest do uzyskania decyzji od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Kluczowym problemem jest wydłużona procedura rozpatrywania wniosków o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Czas oczekiwania na wydanie decyzji przez wojewódzkie zespoły często sięga nawet kilkunastu miesięcy, co nie tylko narusza prawa osób z niepełnosprawnością, ale również podważa zaufanie do instytucji odpowiedzialnych za te procedury. Zgodnie z obowiązującymi przepisami termin na wydanie decyzji nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku. W związku z tym, proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

Czy ministerstwo pracuje nad uproszczeniem procedur wnioskowania o świadczenie wspierające? Jakie inne działania zamierza podjąć ministerstwo w celu przyspieszenia wydawania decyzji ustalających poziom potrzeb wsparcia?".

W Sejmie: Kolejne postulaty o uproszczenie przepisów o świadczeniu wspierającym. Zmiany chyba dopiero za pół roku

Poniżej odpowiedź strony rządowej. Wynika z niej, że nie są przewidywane żadne zmiany w ustawie. Najpierw ma się odbyć na początku 2025 r. przegląd działania ustawy. Tak więc zgłaszane na bieżące od samego wejścia ustawy w życie problemy nie spowodują nowelizacji jej przepisów w najbliższym czasie:

"Odnośnie do adekwatności przyjętych rozwiązań wskazać należy, że ustawodawca nałożył na Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, obowiązek dokonania, po upływie roku od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym, przeglądu przepisów ustawy oraz procedur postępowania w sprawach dotyczących ustalania poziomu potrzeby wsparcia oraz przedstawienia rekomendacji Radzie Ministrów w kwestii ewentualnej konieczności podjęcia działań korygujących w systemie udzielania świadczenia wspierającego lub w innych systemach wykorzystujących ustalanie poziomu potrzeby wsparcia. Sprawna realizacja zdań związanych z wydawaniem decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia jest przedmiotem szczególnej uwagi i troski zarówno mojej, jak i organów orzeczniczych. W uznaniu potrzeby stałej kontroli sprawności procedur orzeczniczych, regularnie organizowane są spotkania zarówno z wojewodami, jak i przewodniczącymi wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, w trakcie których omawiane są bieżące trudności i zaistniałe problemy. Podjęto ponadto działania, zmierzające do zwiększenia środków finansowych na zabezpieczenie realizacji zadań związanych z wydawaniem decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia.

Z wyrazami szacunku z up. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Łukasz Krasoń Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Sekretarz Stanu /-kwalifikowany podpis elektroniczny.

