Z czego składa się orzeczenie o niepełnosprawności? [Przykłady]

Orzeczenie o niepełnosprawności składa się z kilku ważnych elementów. Niektóre z nich mają istotny wpływ na zakres możliwej pomocy. Na zatem zwrócić szczególną uwagę?

Orzeczenie o niepełnosprawności i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności potwierdza niepełnosprawność dziecka, które ma mniej niż 16 lat. W przypadku dzieci starszych i dorosłych osób niepełnosprawnych takim dokumentem będzie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wyróżniamy trzy takie stopnie: lekki, umiarkowany i znaczny.

REKLAMA

Zarówno orzeczenie o niepełnosprawności, jak i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera szereg elementów formalnych, które zostały określone w rozporządzeniu w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Co zawiera orzeczenie? Najważniejsze elementy

W orzeczeniu znajdziemy zatem m.in. oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie i datę jego wydania; datę lub okres powstania niepełnosprawności, uzasadnienie czy pouczenie o przysługującym odwołaniu. W dokumencie będą też widniały symbole przyczyn niepełnosprawności oraz wskazania.

W orzeczeniu ustala się niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole przyczyn niepełnosprawności oraz wskazania.

Czym są symbole przyczyn niepełnosprawności i dlaczego maksymalnie 3?

Warto pamiętać, iż orzeczenie nie zawiera całego spisu chorób. Stosuje się tu symbole niejako „grupujące” poszczególne schorzenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Symbol przyczyny niepełnosprawności oznacza się następująco:

01-U – upośledzenie umysłowe;

02-P – choroby psychiczne;

03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

04-O – choroby narządu wzroku;

05-R – upośledzenie narządu ruchu;

06-E – epilepsja;

07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;

08-T – choroby układu pokarmowego;

09-M – choroby układu moczowo-płciowego;

10-N – choroby neurologiczne;

11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Orzeczenie może zawierać jeden taki symbol, dwa lub trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu. Zgodnie z przepisami taki kod odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej.

Przykład Przykładowe symbole mogą zatem wyglądać następująco: autyzm (12-C), cukrzyca (11-I), depresja (02-P).

Jakie wskazania w orzeczeniu?

Wskazania dotyczą w szczególności:

1. odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,

2. szkolenia, w tym specjalistycznego,

3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,

4. uczestnictwa w terapii zajęciowej,

5. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,

6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,

7. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

8. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

9. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (karta parkingowa);

10. prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (dodatek mieszkaniowy).

Wskazania -4 nie dotyczą dzieci, z kolei punkt 8 odnosi się tylko do nich.

Przykład Przykładowo, orzeczenie o niepełnosprawności w punkcie 7 może wskazywać, iż dziecko wymaga konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

W praktyce punkt ten może rodzić szereg problemów praktycznych i interpretacyjnych.

„Konieczność sprawowania opieki i pomocy w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji rozumiana jest jako całkowita zależność osoby od otoczenia, polegająca na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub wykonywania czynności samoobsługowych, niezdolności do samodzielnego poruszania się i przemieszczania oraz werbalizowania potrzeb. Jednakże zdolność do samodzielnej egzystencji oceniania musi być w porównaniu do rówieśników chorego dziecka. Oczywistym jest, że w różnym okresie życia dzieci wymagają w różnym stopniu wsparcia rodzica w zwykłych codziennych czynnościach - w przypadku niemowląt zachodzi całkowita niezdolność do wykonywania czynności samoobsługowych, potem wraz z wiekiem w przypadku dzieci zdrowych udział rodzica w takich czynnościach stopniowo ulega zmniejszeniu, zmienia się w nadzór, a z czasem całkowicie ustaje. W przypadku dzieci chorych na przewlekłe choroby, niezależnie od ich wieku, opieka rodzica musi być szersza niż u dzieci zdrowych, bo obejmuje przynajmniej podawanie leków, czy dbanie o odpowiednią dietę, dokładniejsze monitorowanie stanu zdrowia - przykładowo regularne mierzenie ciśnienia krwi, itp., towarzyszenie dziecku w drodze do, z i podczas wizyt u lekarzy, rehabilitantów. Rodzice lub opiekunowie dziecka, które jest chorze, muszą również nadzorować to jak dziecko dba o swoje zdrowie, a także samemu dokładać większej opieki w porównania do zdrowego dziecka w jego wieku. Decydujące znaczenie ma tu bowiem nie występowanie danego schorzenia, a jego wpływ na funkcjonowanie małoletniego - stopień zaburzenia tego funkcjonowania” – podkreślił przykładowo Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie w wyroku z 28 października 2024 r. (VI U 237/24).

Podsumowanie

Orzeczenie jest niezwykle istotnym dokumentem dla osób z niepełnosprawnością. Do jego uzyskania warto dokładnie się przygotować, a w razie potrzeby zasięgnąć profesjonalnej pomocy prawnej. Jeśli nie zgadzamy się z wydanym orzeczeniem np. co do któregoś ze wskazań można złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) za pośrednictwem powiatowego zespołu (PZON) w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.