W połowie ubiegłego roku weszły w życie nowe zasady przyznawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na czas określony. Czy zmiany wpływają też na orzeczenia wydawane na stałe? Kto może dostać taki dokument w 2026 roku? Co oznacza lista 208 rzadkich chorób? Rozwiewamy wątpliwości.

Orzeczenie na kilka lat czy na stałe? Ważne zasady

Zgodnie z prawem, stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny) orzeka się na czas określony albo na stałe. Decyduje tu naruszenie sprawności organizmu. Jeżeli jest trwałe, to komisja wyda orzeczenie na stałe, a jeśli okresowe, to na kilka lat.

Z trwałym naruszeniem sprawności organizmu mamy do czynienia wtedy, gdy według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy.. Naruszenie okresowe to takie, gdy może nastąpić poprawa stanu zdrowia.

Ważne O tym czy osoba z niepełnosprawnością otrzyma orzeczenie okresowe czy na stałe decydują zatem rokowania co do możliwości poprawy jej stanu zdrowia.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na stałe. Przepisy w 2026 roku

11 czerwca 2026 r. weszła w życie nowelizacja, która określiła minimalne okresy wydawania orzeczeń w przypadku potwierdzenia rzadkiej choroby genetycznej o jednorodnym i niezmiennym przebiegu lub zespołu Downa. W takim przypadku orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się na okres nie krótszy niż 7 lat.

Nowe przepisy zmieniły też zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności. Przypomnijmy, iż takie orzeczenie wydawane jest dziecku, które nie ukończyło 16 lat. Po zmianach niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, nie krótszy niż 3 lata, jednak nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. W przypadku potwierdzenia u dziecka rzadkiej choroby genetycznej o jednorodnym i niezmiennym przebiegu lub zespołu Downa orzeczenie wydaje się od razu na maksymalny czas, czyli do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

Co ważne, są to okresy minimalne, a zatem również w przypadku rzadkich chorób genetycznych istnieje możliwość wydania orzeczenia na stałe.

Co to oznacza w praktyce?

Jeśli zespół orzekający o niepełnosprawności czy sąd (biorąc pod uwagę opinię biegłych), uznają, iż stan zdrowia osoby z niepełnosprawnością, może ulec poprawie, to orzeczenie zostanie wydane na określony czas. Gdy zaś istnieją dowody medyczne, przesądzające o braku pozytywnych rokowań co do możliwości poprawy stanu zdrowia, to orzeczenie powinno zostać wydane na stałe.

Gdy u osoby z niepełnosprawnością występuje jedna z 208 rzadkich chorób genetycznych o jednorodnym i niezmiennym przebiegu lub zespół Downa, to otrzyma ona orzeczenie wydane na okres co najmniej 7 lat albo na stałe.

208 rzadkich chorób genetycznych [LISTA]

Katalog rzadkich chorób genetycznych o jednorodnym i niezmiennym przebiegu określa załącznik rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Oto pełna lista: 1. Achondroplazja 2. Zespół Aicardiego i Goutièresa 3. Wrodzony niedobór alfa-1 - antytrypsyny – postać homozygotyczna 4. Zespół Alpersa i Huttenlochera 5. Alfa- i beta-mannozydoza 6. Zespół Alströma 7. Zespół Angelmana 8. Zespół Aperta 9. Niedobór dekarboksylazy L - aminokwasów aromatycznych 10. Ataksja-teleangiektazja 11. Autosomalna recesywna wielotorbielowatość nerek 12. Autosomalna recesywna złośliwa osteopetroza 13. Zespół Bardeta-Biedla 14. Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa R4 związana z betasarkoglikanem 15. Zespół CHARGE 16. Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z kalpainą 3 R1 17. Dysplazja kampomeliczna 18. Choroba Canavan 19. Zespół Hellera (dziecięce zaburzenie dezintegracyjne) 20. Zespół Cockayne'a 21. Zespół Coffina-Lowry'ego 22. Wrodzony brak ramienia i przedramienia 23. Wrodzone zaburzenie glikozylacji 24. Wrodzona dystrofia mięśniowa z niedoborem integryny alfa-7 25. Zespół Cornelia de Lange 26. Mukowiscydoza 27. Zespół Dravet 28. Zespół Dubowitza 29. Dystrofia mięśniowa Duchenne'a 30. Proste pęcherzowe oddzielanie się naskórka 31. Sekwencja deformacyjna akinezji płodu 32. Zespół łamliwego (kruchego) chromosomu X 33. Zespół Frasera 34. Ataksja Friedreicha 35. Zespół Frynsa 36. Gangliozydoza GM1 37. Gangliozydoza GM2 38. Choroba Gauchera 39. Encefalopatia glicynowa (nieketotyczna hiperglicynemia) 40. Niedorozwój dystalnej części kończyny/kończyn, hemimelia 41. Holoprozencefalia 42. Zespół progerii Hutchinsona-Gilforda 43. Wodogłowie ze zwężeniem wodociągu Sylwiusza 44. Hyperfenyloalaninemia spowodowana deficytem tetrahydrobiopteryn 45. Dziedziczne pęcherzowe oddzielanie się naskórka 46. Iniencefalia 47. Izolowana anencefalia/eksencefalia 48. Izolowany otwarty rozszczep kręgosłupa 49. Kwasica izowalerianowa 50. Choroba Huntingtona – postać młodzieńcza 51. Zespół Kabuki 52. Choroba Krabbego 53. Zespół Ehlersa i Danlosa, typ kifoskoliotyczny 54. Wrodzona dystrofia mięśniowa spowodowana niedoborem laminy alfa 2, merozyno-ujemna wrodzona dystrofia mięśniowa 55. Zespół Larsena 56. Wrodzona ślepota Lebera 57. Dziedziczna atrofia nerwu wzrokowego Lebera 58. Choroba Lebera 'plus' 59. Zespół Leigha 60. Zespół Lesch-Nyhana 61. Fenyloketonuria matczyna z małogłowiem 62. Zespół Meckela 63. Choroba Menkesa 64. Leukodystrofia metachromatyczna 65. Zespół Millera-Diekera 66. Neurodegeneracja związana z białkiem błony mitochondrialnej 67. Zespół Mowata-Wilsona 68. Mukolipidoza (grupa chorób) 69. Mukopolisacharydoza (grupa chorób) 70. Miopatia nemalinowa 71. Ostra niewydolność oddechowa noworodków spowodowana niedoborem SP-B 72. Wady cewy nerwowej 73. Zespoły neurozwyrodnieniowe spowodowane gromadzeniem się żelaza w mózgu 74. Wrodzona wielostawowa artrogrypoza pochodzenia neurogennego 75. Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych 76. Neuronalna lipofuscynoza ceroidowa 77. Niedobór kwaśnej sfingomielinazy (ASMD), dawniej zespół Niemanna-Picka 78. Zespół Nijmegen 79. Nieimmunologiczny obrzęk płodu 80. Zespół oczno-mózgowo-nerkowy (zespół Lowe'a) 81. Zespół Opitza GBBB 82. Wrodzona łamliwość kości – postać ciężka 83. Neurodegeneracja związana z kinazą pantotenianu 84. Napadowa kinezygenna (wywoływana ruchem) dyskineza 85. Choroba Pelizaeusa Merzbachera (jedna grupa) 86. Zespół płetwistości 87. Zespół Pradera-Willi'ego 88. Postępujące porażenie nadjądrowe 89. Postępujące porażenie nadjądrowe – zespół korowo-podstawny 90. Kwasica propionowa 91. Rdzeniowy zanik mięśni i wszystkie schorzenia z tej grupy 92. Padaczka pirydoksynozależna 93. Niedobór karboksylazy pirogronianowej 94. Choroba Refsuma 95. Obustronna agenezja nerek 96. Zespół Retta 97. Zespół Rubinsteina i Taybiego 98. Zespół Seckela 99. Syrenomelia 100. Zespół Smitha-Lemliego-Opitza 101. Zespół Smith-Magenis 102. Zespół Sotosa 103. Choroba Taya-Sachsa 104. Dysplazja tanatoforyczna 105. Triploidia 106. Zespół WAGR – zespół guza Wilmsa, aniridii, wad układu moczowo-płciowego i niepełnosprawności intelektualnej 107. Zespół Walkera i Warburga 108. Zespół Williamsa 109. Zespół Wolfa-Hirschhorna 110. Zespół Wolframa 111. Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X 112. Miopatia centronuklearna sprzężona z chromosomem X 113. Dominująca chondrodysplazja punktowa sprzężona z chromosomem X 114. Zespół Kleefstra 115. Zespół alfa talasemia – niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X 116. Postępująca kostniejąca fibrodysplazja (FOP) 117. Synaptopatie 118. Zespół niepełnosprawności intelektualnej spowodowany mutacją DYRK1A 119. Zespół Cri du Chat (delecja 5p) 120. Zespół Potockiego-Lupskiego – zespół mikroduplikacji 17p11.2 121. Genetycznie uwarunkowane (z określonym patogennym wariantem genetycznym) zespoły neurorozwojowe z niepełnosprawnością intelektualną 122. Zespół Phelan-McDermid 123. Zespół mózgowo-czołowo-twarzowy, zespół Baraitsera-Wintera 124. Zespół Schinzela-Giediona 125. Zespół Allana, Herndorna i Dudley'a 126. Mnogi niedobór sulfataz 127. Zespół Coffin-Siris 128. Zespół Koolenai De Vries 129. Zespół Ohdo 130. Zespół Pitta-Hopkinsa 131. Zespół Bainbridge'a-Ropersa 132. Zespół Bohringa-Opitza 133. Niedobór palmitylotransferazy karnityny II 134. Zespół Schaafa-Yanga 135. Pierwotna karłowatość mikrocefaliczna typu Alazamiego 136. Zespół Blooma 137. Zespół Warszawski 138. Dziecięca encefalopatia glicynowa 139. Zespół Ondyny 140. Zespół Pallistera-Killiana (tetrasomia 12p) 141. Zaburzenia metabolizmu puryn i pirymidyn 142. Zaburzenia metabolizmu cyklu mocznikowego i detoksykacji amoniaku 143. Trisomia chromosomu 13 (zespół Patau'a) 144. Trisomia chromosomu 18 (zespół Edwardsa) 145. Niezrównoważone aberracje chromosomów autosomalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu od umiarkowanego do ciężkiego (ring chromosom, izochromosom, delecja, duplikacja) 146. Zespół Robertsa 147. Schizencefalia 148. Zespół KBG 149. Zespół dysmorficzny związany z dystalną arthrogrypozą, dysmorfią twarzy i zaburzeniem rozwoju uwarunkowany heterozygotyczną mutacją w genie NALCN (Zespół CLIFAHDD) 150. Zespół Costello powiązany z HRAS 151. Zespół mikrodelecji 22q11.2 (zespół DiGeorge'a) 152. Wrodzona wielostawowa artrogrypoza 153. Ataksja móżdżkowa autosomalna dominująca 154. Autosomalna recesywna ataksja móżdżkowa 155. Zespół Bartha 156. Zespół sercowo-twarzowo-skórny (CFC) 157. Niedobór palmitylotransferazy 1A karnityny 158. Choroba Charcot-Marie-Tooth (dziedziczna neuropatia czuciowa i ruchowa) 159. Galaktozemia klasyczna 160. Homocystynuria klasyczna 161. Wrodzona biegunka chlorowa 162. Wodogłowie wrodzone 163. Wrodzony zespół miasteniczny 164. Choroba Segawy, dystonia z dobrą odpowiedzią na L-DOPA 165. Dystrofia mięśniowa Emery'ego-Dreifussa 166. Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z FKRP 167. Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z gamma-sarkoglikanem 168. Niedobór dehydrogenazy glutarylo-koenzymu A (kwasica glutarowa typu 1) 169. Choroba spichrzania glikogenu GSD 170. Choroba Hartnupów 171. Hemofilia A – postać ciężka 172. Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy 173. Dziedziczna paraplegia spastyczna 174. Niedobór syntetazy holokarboksylazy 175. Nietrzymanie barwnika (zespół Blocha i Sulzbergera) 176. Dysplazja zaciskająca klatki piersiowej (zespół Jeune'a) 177. Zespół Johansona i Blizzarda 178. Zespół Joubert i zaburzeń pokrewnych 179. Niedobór dehydrogenazy długich łańcuchów 3 – hydroksyacetylo-CoA 180. Encefalopatia mitochondrialna, kwasica mleczanowa z epizodami udaropodobnymi – zespół MELAS 181. Niedobór dehydrogenazy średnich łańcuchów acylo-CoA 182. Zespół małoocze-bezocze 183. Mitochondrialna encefalomiopatia żołądkowo-jelitowa 184. Zaburzenie mitochondrialnej fosforylacji oksydacyjnej spowodowane nieprawidłowościami mitochondrialnego DNA 185. Niedobór trójfunkcyjnego białka mitochondrialnego 186. Zanik wieloukładowy 187. Zanik wieloukładowy typu parkinsonowskiego 188. Zespół ustno-twarzowo-palcowy typu 1 189. Zespół Pfeiffera 190. Fenyloketonuria 191. Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa o początku w dzieciństwie 192. Dystrofia miotoniczna Steinerta 193. Zespół Treacher-Collins 194. Stwardnienie guzowate 195. Tyrozynemia typu 1 196. Zespół Wernera 197. Choroba Parkinsona o wczesnym początku 198. Zespół Loeys-Dietz 199. Zespół Borjesona-Forssmana-Lehmanna 200. Zespół Sensenbrenner 201. Malformacja Arnolda i Chiariego typ 1 202. Anemia Fanconiego 203. Zespół Alagille 204. Choroba syropu klonowego 205. Hipofosfatazja 206. Zespół Pompego 207. Krzywica hipofosfatemiczna sprzężona z chromosomem X 208. Zespół Freemana-Sheldona