Płatne przerwy i ustalenie maksymalnej temperatury pracy. Nowe obowiązki dla pracodawców w czasie upałów. Od kiedy?

Płatne przerwy i ustalenie maksymalnej temperatury pracy. Do tego odpowiednia reorganizacja. Pracodawcy będą mieli nowe obowiązki w czasie upałów. Tylko od kiedy? Póki co, pozostają napoje, czapka i krem z filtrem.

Obowiązki pracodawców w czasie upałów

Choć obowiązujące przepisy określają obowiązki pracodawców zarówno na okresy upałów, jak i mrozów, to jednak okazuje się, że nie są one wystarczające i nie odpowiadają obecnym potrzebom pracowników. Regulacje tworzone wiele lat temu nie uwzględniają bowiem konsekwencji zmian klimatu, które obserwujemy wokół siebie. Wygląda jednak na to, że resort pracy uznał, że to już najwyższy czas, aby zadziałać w tej sprawie i w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z udziałem m.in. Głównego Inspektora Pracy, które zostało poświęcone planom zmian w przepisach związanych z pracą w wysokich temperaturach. Wśród propozycji, jakie omawiano na spotkaniu znalazły się:

- płatne przerwy w pracy podczas upałów,

- odpoczynek w chłodnym pomieszczeniu,

- reorganizacja pracy w trakcie upałów,

- ustalenie maksymalnej temperatury pracy.

Przeprowadzone rozmowy obejmowały też analizę rozwiązań obowiązujących w innych krajach.

Nieodpłatne napoje i krem z filtrem

Obecnie, choć przepisy zobowiązują pracodawców do zapewnienia odpowiedniej temperatury w pracy, wymiany powietrza oraz ochrony przed wilgocią i nadmiernym nasłonecznieniem, to nie zawierają regulacji, które wskazywałyby maksymalną temperaturę, w jakiej można pracować w pomieszczeniach.

Pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych (art. 232 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Napoje powinny być stale dostępne i mają zaspokajać potrzeby zatrudnionych. Powinny być odpowiednio zimne lub gorące – w zależności od warunków wykonywania pracy i związanych z tym potrzeb. Co istotne, dostępu do napojów nie można zastąpić wypłatą ekwiwalentu.

W przypadku pracowników pracujących wewnątrz budynków granicą temperatury, której przekroczenie zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia napojów, jest 28 stopni Celsjusza. W przypadku pracowników pracujących na zewnątrz jest to już 25 stopni.

W przypadku pracowników pracujących na zewnątrz pracodawca ma obowiązek zapewnić im również innego rodzaju środki chroniące przed nasłonecznieniem, np. nakrycie głowy, krem z filtrem zapewniający ochronę przed promieniowaniem UV, czy odpowiednią odzież ochronną. Istotne jest również zapewnienie odpoczynku w miejscu zacienionym i zadaszonym, a także odpowiednia organizacja pracy, np. zapewniająca rotację umożliwiającą odpoczynek.