Jak przedłużyć ważność orzeczenia o niepełnosprawności do 31 marca 2025 r.? Problem dotyczy ok. 400 tys. osób. Sprawdź, co robić.

Co dalej z orzeczeniami o niepełnosprawności? Można przedłużyć ich ważność do 31 marca 2025 roku i ustrzec się przed utratą uprawnień, Są jednak warunki, które trzeba spełnić. Sprawdź, czy wiesz jakie.

Orzeczenia o niepełnosprawności wciąż zdeterminowane przez COVID-19

Choć wiele osób zapomniało już o pandemii COVID-19, to jednak w niektórych sferach życia wciąż odczuwamy jej konsekwencje i nie zanosi się na szybki powrót do normalności. Dotyczy to w szczególności osób z niepełnosprawnościami, które borykają się zatorami przy wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności, a ich sytuacja robi się coraz trudniejsza, bo zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczenia, którymi legitymują się obecnie, stracą ważność z końcem września 2024 r. Jak się szacuje, problem dotyczy niemal 400 tysięcy osób. Nie jest to więc sprawa jednostkowa o niewielkim znaczeniu. Do czego jest potrzebne orzeczenie o niepełnosprawności? Przede wszystkim na jego podstawie można ubiegać się o szereg świadczeń i korzystać z ulg i uprawnień, np. zatrudnić się w zakładzie aktywności zawodowej albo zakładzie pracy chronionej, czy korzystać z uprawnień pracowniczych przysługujących osobom niepełnosprawnym.

Skąd wziął się problem? Orzeczenia funkcjonują przecież od lat, a ubieganie się o nie wiązało się dotąd z aż tak dużymi trudnościami. Odpowiedzią na to pytanie jest pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia, które „zatrzymały” normalne funkcjonowanie wielu sfer życia każdego z nas, a jednocześnie przyczyniły się do kumulacji spraw urzędowych „do załatwienia”, które w normalnych okolicznościach rozłożyłoby się w czasie.

Przedłużanie ważności orzeczeń

Rządzący próbują radzić sobie z tym problemem, ustalając kolejne okresy przedłużenia ważności przedmiotowych orzeczeń. I tak, kolejno, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności miały być ważne do:

- 31 grudnia 2023 roku dla orzeczeń, których ważność wygasła do 31 grudnia 2020 roku,

- 31 marca 2024 roku dla orzeczeń, których ważność wygasła w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

- 30 września 2024 roku dla orzeczeń, których ważność wygasła w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 5 sierpnia 2023 roku.

Takie rozwiązanie okazało się jednak niewystarczające, bo w zespołach orzekających o niepełnosprawności nadal trzeba było borykać się ze znaczącymi opóźnieniami. W konsekwencji wprowadzono regulacje, zgodnie z którymi orzeczenia o niepełnosprawności, których okres ważności upłynął po 5 sierpnia 2023 roku i przed 30 września 2024 roku, zachowały ważność do 30 września 2024 roku, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne. Choć ten termin jest wciąż przed nami, to jednak już wiadomo, że problem nadal nie został rozwiązany. Pojawił się więc projekt kolejnych regulacji. Mają one umożliwić zachowanie ważności orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności do czasu, gdy nowe orzeczenie stanie się ostateczne. Jak widać, zrezygnowano już z wyznaczania terminu określonego konkretną datą. Mają jednak zostać wprowadzone dwa warunki, których spełnienie będzie konieczne:

1) wniosek o wydanie nowego orzeczenia musi zostać złożony w okresie ważności dotychczasowego,

2) stare orzeczenie będzie ważne nie dłużej niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tą ważność.

Oznacza to, że orzeczenia, których ważność powinna upłynąć 30 września 2024 roku, zachowają ją do 31 marca 2025 roku.