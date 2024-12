Maksymalna dopuszczalna temperatura w pracy i minimalna dopuszczalna temperatura w pracy. Szykują się zmiany! Jaka jest minimalna dopuszczalna temperatura w pracy? Nad jakimi zmianami pracuje resort rodziny i pracy?

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej (MRPiPS) poinformowało o trwających w resorcie pracach mających na celu uregulowanie kwestii pracy w czasie upałów. W ocenie resortu, zmiany te przyczynią się do wzmocnienia ochrony pracownic i pracowników w upalne dni. Należy pamiętać, że w pomieszczeniach pracy pracodawcy mają zapewnić pracownikom nie tylko odpowiednie oświetlenie, ale także odpowiednią temperaturę.

REKLAMA

Minimalna dopuszczalna temperatura w pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje kwestię minimalnej dopuszczalnej temperatury w pracy. Stanowi o tym art. 30 powyższego rozporządzenia. Minimalna temperatura w miejscu pracy, w przypadki lekkich prac fizycznych oraz w przypadku pracy biurowej nie może być niższa niż 18 °C. W pozostałych przypadkach nie może być niższa niż 14 °C.

Maksymalna dopuszczalna temperatura w pracy: założenia

Resort pracy poinformował o głównych założeniach proponowanej regulacji. W projekcie wprowadzającym maksymalną dopuszczalną temperaturę w miejscu pracy, wprowadzony zostanie m.in. próg temperatury, po osiągnięciu której pracodawcy będą zobowiązani do podjęcia działań zmierzających do obniżenia temperatury na stanowisku pracy. W przypadku, gdy obniżenie temperatury okaże się niemożliwe, pracodawca w porozumieniu z organizacjami pracowników będzie ustalać środki organizacyjne, mające na celu ograniczenie nadmiernego obciążenia cieplnego pracownika. Dodatkowo, dla określenia temperatury powietrza, odpowiedniej do rodzaju wykonywanej pracy, wskazane ma być zastosowanie klas tempa metabolizmu, wskazującego rodzaj pracy (lekka, średniociężka, ciężka, bardzo ciężka).