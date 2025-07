1 sierpnia świętem państwowym i nowym dniem wolnym od pracy w 2025 r.?

rozwiń >

W dniu 2 kwietnia 2025 r. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji obradująca pod przewodnictwem poseł Urszuli Augustyn (KO), zastępcy przewodniczącego Komisji analizowała szereg petycji. W porządku dziennym prac komisji była brana pod rozwagę petycja w sprawie ustanowienia rocznicy wybuchu powstania warszawskiego dniem ustawowo wolnym od pracy (BKSP-155-X-342/24). I stało się, uchwalono dezyderat, w sprawie 1 sierpnia - jako dnia wolnego od pracy. Ale trzeba wiedzieć, że Sejmowa Komisja skierowała ten dezyderat do resortu pracy, a teraz czekamy na ostateczną decyzję MRPiPS. Później zdecyduje Sejm, Senat i Prezydent. Droga jest długa, ale przecież: kropla drąży skałę, jeśli nie uda się w 2025 r., to może w 2026 r. 1 sierpnia będzie nowym dniem wolnym od pracy.

Jest ustawa: 1 sierpnia świętem państwowym

Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego (Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1588). Ustawę podpisał jeszcze Prezydent RP Lech Kaczyński. O czym stanowi ustawa? Ustawa została wydana: W hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego — tym, którzy w obronie bytu państwowego, z bronią w ręku walczyli o wyzwolenie Stolicy, dążyli do odtworzenia instytucji niepodległego Państwa Polskiego, sprzeciwili się okupacji niemieckiej i widmu sowieckiej niewoli zagrażającej następnym pokoleniom Polaków — stanowi się, co następuje:

Ważne Art. 1. Dzień 1 sierpnia ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego. Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego jest świętem państwowym.

Czy 1.08 to święto?

Tak, 1.08 to święto - ponieważ przypada Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego.

O co chodziło w Powstaniu Warszawskim?

Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku i było największą akcją militarną zorganizowaną przez Armię Krajową podczas II wojny światowej. Jego celem było wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Szacuje się, że w ciągu 63 dni walk zginęło do 200 tys. Polaków, w tym ok. 16 tysięcy było żołnierzami AK, zaś pozostałe ofiary to cywilni mieszkańcy Warszawy. Stolica Polski stała się dla całej Europy symbolem walki z niemieckim okupantem. W czasie walk i po ich zakończeniu zniszczeniu uległo ok. 60% infrastruktury miasta.

Ważne W dniu 1 sierpnia 2025 r. przypada 81. rocznica zatrzymajmy się dzisiaj o 17.00 aby uczcić bohaterów, którzy oddali życie za naszą wolność!

Jest ustawa: 1 sierpnia świętem państwowym, ale czy nowym dniem wolnym od pracy w 2025 r. albo 2026 r.?

Sejmowa Komisja Petycji postanowiła zwrócić się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z propozycją, aby rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego stała się dniem ustawowo wolnym od pracy. Chodzi o dzień 1 sierpnia! Posłowie apelują do resortu o przeanalizowanie możliwości nowelizacji obowiązujących przepisów, co pozwoliłoby upamiętnić ten przełomowy moment w historii Polski i jednocześnie wprowadzić praktyczne rozwiązania z zakresu polityki społecznej. Takie rozwiązanie mogłoby przynieść dodatkowe korzyści dla pracowników, oferując im dzień odpoczynku, który harmonijnie łączy pamięć historyczną z potrzebą regeneracji po intensywnym okresie pracy.

W posiedzeniu udział wzięli: Stanisław Bukowiec sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury wraz ze współpracownikami, Danuta Głowacka-Mazur zastępca dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Sprawiedliwości wraz ze współpracownikami, Sebastian Kamiński zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz ze współpracownikami, Małgorzata Kutyła dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Rozwoju i Technologii wraz ze współpracownikami, Anna Kamińska główny specjalista w Departamencie Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Jacek Lachowicz główny specjalista w Departamencie Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości, Medard Ossowski specjalista w Departamencie Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości, Kamil Świniarski główny specjalista w Departamencie Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości, prof. dr hab. Hieronim Maciejewski prezes zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Adam Ostrowski specjalista ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich.

Ważne Pomysł uczynienia 1 sierpnia dniem wolnym od pracy budzi mieszane emocje. Z jednej strony sceptycy wskazują na dodatkowe obciążenie finansowe dla budżetu państwa i możliwe negatywne skutki gospodarcze wynikające z kolejnego dnia bez pracy. Z drugiej strony entuzjaści tej propozycji widzą w niej szansę na oficjalne świętowanie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, a jednocześnie dodatkowy dzień odpoczynku. W 2025 roku takie rozwiązanie byłoby szczególnie atrakcyjne, ponieważ 1 sierpnia przypada w piątek, co oznaczałoby przedłużony weekend. Polska już teraz wyróżnia się na tle innych państw Unii Europejskiej pod względem liczby dni wolnych od pracy – czy dodanie kolejnego byłoby uzasadnione? To pytanie pozostaje otwarte, a opinie na ten temat są wyraźnie podzielone.

Jakie dni wolne od pracy w 2025 r.?

Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 296) dniami wolnymi od pracy są tylko enumeratywnie wymienione w niej dni wolne, tj. święta czy niedziele. W 2025 r. będą następują dni wolne od pracy:

1 stycznia 2025 r. (środa) Nowy Rok

6 stycznia 2025 r. (poniedziałek) Święto Trzech Króli

20 kwietnia 2025 r. (niedziela) pierwszy dzień Wielkiej Nocy

21 kwietnia 2025 r. (poniedziałek) drugi dzień Wielkiej Nocy

1 maja 2025 r. (czwartek) Święto Pracy

3 maja 2025 r. (sobota) Święto Narodowe Trzeciego Maja

8 czerwca 2025 r. (niedziela) Zielone Świątki

19 czerwca 2025 r. (czwartek) Boże Ciało

15 sierpnia 2025 r. (piątek) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada 2025 r. (sobota) Wszystkich Świętych

11 listopada 2025 r. (wtorek) Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia 2025 r. (środa) Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia 2025 r. (czwartek) pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia

26 grudnia 2025 r. (piątek) drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

1 sierpnia dniem wolnym: jest petycja w tej sprawie

Petycja została skierowana do Prezydenta RP, a także do Sejmu RP, co jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w myśl których podmiot może wnieść petycję m.in. do organu władzy publicznej (art. 2 ust. 1). Zgodnie natomiast z przepisem art. 32 ust. 2 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej3 – poselskie projekty ustaw mogą być wnoszone przez komisje sejmowe lub co najmniej 15 posłów podpisujących projekt. Wobec powyżej wskazanych regulacji uznać należy, że petycja mieści się w zakresie zadań i kompetencji Sejmu RP.

Ważne Wnoszący petycje argumentuje, że ustanowienie 1 sierpnia Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego w 2009 roku to „bardzo słuszny projekt, doceniający bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej oraz Narodowych Sił Zbrojnych, którzy walczyli o wolną Warszawę i niepodległą Polskę”. Powstanie Warszawskie z 1944 roku określono jako „doniosły aksjomat w najnowszej historii Polski”, który „dodaje Polakom poczucia godności i niezależności, jak również wzmacnia poczucie tożsamości narodowej” wynikającej z faktu, że „Polacy nie składają broni nawet w bardzo niełatwych i niesprzyjających warunkach, a także mają swój honor, zasady i wiarę w imponderabilia”. Podkreśla się, że Polacy „nie pozwalają się stłamsić choćby najgroźniejszemu wrogowi, nie boją się stawić mu czoła”. Wnoszący petycję twierdzi, że nadanie 1 sierpnia statusu dnia wolnego „przysłuży się refleksji wśród Polaków nad tamtymi realiami”, będzie „kształcić współczesne młode pokolenie do stanowienia w przyszłości elity intelektualnej naszego kraju, świadomej swojej tożsamości narodowej” oraz pozwoli „znacznie większej rzeszy obywateli niż dotychczas” uczestniczyć w obchodach. Dodatkowo święto to „będzie łączyło wszystkich Polaków bez względu na jakiekolwiek różnice w poglądach politycznych” i wzmocni „poczucie jedności narodowej, poczucia wspólnotowości i naturalnego, oddolnego solidaryzmu wewnątrzpaństwowego”.

Sejmowa Komisja Petycji skierowała do resortu pracy wniosek w sprawie 1 sierpnia - jako dzień ustawowo wolny od pracy

Sejmowa Komisja Petycji skierowała do resortu pracy wniosek o analizę możliwości wprowadzenia kolejnego dnia ustawowo wolnego od pracy. Chodzi o ustanowienie 1 sierpnia, począwszy od 2025 r. dniem wolnym od pracy. Po co? To oczywiste, by świętować kolejne rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego. Sprawa rozwinęła swój bieg, po tym jak wpłynęła w tej sprawie petycja.

Opinia prawna dotycząca petycji nr BKSP-155-X-342/24 w sprawie ustanowienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego dniem ustawowo wolnym od pracy

W Opinia prawna dotycząca petycji nr BKSP-155-X-342/24 w sprawie ustanowienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego dniem ustawowo wolnym od pracy z dnia 14 marca 2025 r. czytamy, że rozszerzenie katalogu dni wolnych od pracy leży w gestii ustawodawcy i pozostaje do jego oceny. Warto w tym miejscu jednakże wskazać, iż zagadnienie ustanowienia dnia 1 sierpnia dniem wolnym od pracy było już przedmiotem prac Komisji do Spraw Petycji. W petycjach nr BKSP-145-26/175 oraz nr BKSP-145-498/196 zgłaszano już tożsamy postulat. Komisja rozpatrując te petycje nie uwzględniła żądań będących ich przedmiotem7. Wskazywano, że ustawodawca ustanawiając ten dzień świętem państwowym zastanawiał się „czy zrobić to święto z dniem wolnym, czy tylko właśnie upamiętnieniem heroicznej walki”. Argumentowano również, że „ustanowienie kolejnego dnia wolnego od pracy z okazji święta państwowego mogłoby pociągnąć za sobą istotne skutki gospodarcze”, a także podkreślano fakt, że „uroczystości 1 sierpnia odbywają się już po godzinie 16.00, wskazywanej najczęściej jako czas zakończenia pracy, można przypuszczać, że większość osób chcących wziąć udział w uroczystościach rocznicowych ma taką możliwość w tej chwili”.

1 sierpnia świętem i dniem wolnym od pracy? MRPiPS zdecyduje

Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji wskazało, że petycje w sprawie ustanowienia 1 sierpnia dniem wolnym od pracy już wielokrotnie były kierowane do prac Komisji do Spraw Petycji. Dotychczas jak wiadomo komisja rozpatrywała te petycje negatywnie nie przychylając się do postulatów autorów o dodatkowy dzień ustawowo wolny od pracy, w ten szczególny dla Polski, a szczególnie dla Warszawiaków - dzień.

W jaki dzień wypada 1 sierpnia 2025?

W 2025 r. dzień 1 sierpnia wypada w piątek, można byłoby mieć więc długi weekend i sumarycznie 3 dni wolnego od pracy.

W 2025 r. będzie 81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Jak czytamy na stronie rządowej: Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku i było największą akcją militarną zorganizowaną przez Armię Krajową podczas II wojny światowej. Jego celem było wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Szacuje się, że w ciągu 63 dni walk zginęło do 200 tys. Polaków, w tym ok. 16 tysięcy było żołnierzami AK, zaś pozostałe ofiary to cywilni mieszkańcy Warszawy. Stolica Polski stała się dla całej Europy symbolem walki z niemieckim okupantem. W czasie walk i po ich zakończeniu zniszczeniu uległo ok. 60% infrastruktury miasta.

DYSKUSJA NA SEJMOWEJ KOMISJI I WSTĘPNE (NIE OFICJALNE) STANOWISKO MRPiPS

Z zapisu przebiegu posiedzenia Sejmowej Komisji w dniu 2 kwietnia 2025 r. przytaczamy najciekawsze fragmenty.

"Naczelnik wydziału w departamencie MRPiPS Zenon Rycerz: Generalnie skoro tutaj pan poseł zaproponował wystąpienie na piśmie, to my oczywiście się do niego możemy ustosunkować. Natomiast raczej opowiadalibyśmy się za pozostawieniem obecnego katalogu dni ustawowo wolnych od pracy obejmującego niedziele i te święta, których jest obecnie 14 po dodaniu Wigilii. Przewodnicząca poseł Urszula Augustyn (KO): Tak, szczerze mówiąc, to mnie pan wcale nie przekonał. Myślę, że jestem bardziej przekonana do tego, że to nie powinien być dzień wolny od pracy. Ja na przykład widzę różnicę pomiędzy wigilią Bożego Narodzenia, do której się przygotowujemy i tych prac jest więcej, a świętowaniem bardzo ważnego momentu wybuchu powstania warszawskiego, naprawdę to widzę. Jak państwo porozmawiacie z przedsiębiorcami, to oni wam też powiedzą, jak to wygląda, jeśli chodzi o ilość dni wolnych itd. Jednak skoro pan nalega, to my ten dezyderat napiszemy, naprawdę, nie ma problemu. Naczelnik wydziału w departamencie MRPiPS Zenon Rycerz: Przepraszam, ale czy uważamy, że generalnie te argumenty podniesione w poprzedniej petycji o tożsamej treści na komisji petycji, obecnie także zachowują aktualność. Niektóre zyskują na znaczeniu w obecnej sytuacji geopolitycznej, społecznej, gospodarczej, gdzie potrzebujemy środków m.in. na bezpieczeństwo. Wiadomo, te argumenty gospodarcze także są bardzo istotne. Poza tym właśnie to rozszerzenie o wigilię Bożego Narodzenia zwiększa katalog do 14, to jest powyżej średniej. Ponadto zwolnienie, to znaczy, ten dzień wolny od pracy generalnie byłby… Czy te obchody godziny „W”, wiadomo, to jest tak od godziny 16.00, więc pracownicy mogą zdążyć na uroczystości, dla chcącego, myślę…"

Czekamy zatem na kolejne informacje w sprawie ustanowienia 1 sierpnia dniem ustawowo wolnym od pracy. Jak zwykle będziemy informowali Czytelników na bieżąco, ale musimy zasygnalizować to co wskazała Komisja Sejmowa: Komisja do Spraw Petycji rozpatrywała już tożsame postulaty i podejmowała decyzję o nieuwzględnieniu żądań będących przedmiotem takich petycji.