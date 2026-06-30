REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Formy zatrudnienia » Od 8 lipca PIP będzie mógł zmieniać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. Rok na dobrowolną zmianę umowy i uniknięcie kary do 60 tys. zł. Czym umowa B2B samozatrudnionego różni się od stosunku pracy?

Od 8 lipca PIP będzie mógł zmieniać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. Rok na dobrowolną zmianę umowy i uniknięcie kary do 60 tys. zł. Czym umowa B2B samozatrudnionego różni się od stosunku pracy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 czerwca 2026, 15:33
[Data aktualizacji 30 czerwca 2026, 15:33]
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
PIP będzie przekształcał umowy cywilnprawne (np. zlecenia) w umowy o pracę już od 8 lipca 2026 r. Rok abolicji na dobrowolną zmianę umowy i uniknięcie kary do 60 tys. zł. Czym samozatrudnienie różnie się od stosunku pracy?
PIP będzie przekształcał umowy cywilnprawne (np. zlecenia) w umowy o pracę już od 8 lipca 2026 r. Rok abolicji na dobrowolną zmianę umowy i uniknięcie kary do 60 tys. zł. Czym samozatrudnienie różnie się od stosunku pracy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 8 lipca 2026 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 473). Wyjątkiem są przepisy art. 1 pkt 6 lit. b i pkt 17, art. 9-12 oraz art. 17, które weszły w życie z 8 kwietnia 2026 r. Prezydent RP podpisał tę ustawę 2 kwietnia ale też skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego - co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie nowych przepisów. Ta nowelizacja m.in. nadaje Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Wydanie decyzji będzie jednak poprzedzone wydaniem polecenia usunięcia naruszeń, a dopiero jeśli to nie nastąpi, zostanie wydana decyzja. Od tej decyzji będzie przysługiwało odwołanie do sądu.

rozwiń >

Dwa etapy przekształcenia przez PIP umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę

Przekształcenie umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę, w porównaniu do pierwotnego projektu, ma się odbywać dwuetapowo. W pierwszym etapie inspektor pracy wyda polecenie usunięcia naruszeń dotyczących funkcjonowania umowy cywilnoprawnej, lub faktycznego świadczenia pracy przez osobę za wynagrodzeniem, w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę. Jeśli te naruszenia nie zostaną usunięte, okręgowy inspektor pracy stwierdzi w drodze decyzji istnienie stosunku pracy.

Okręgowy inspektor pracy, po przeprowadzeniu kontroli, w przypadku stwierdzenia, że praca była wykonywana w warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, będzie mógł:
- wydać decyzję w sprawie stwierdzenia istnienia stosunku pracy lub
- skierować do właściwego sądu pracy powództwo o ustalenie istnienia lub treści stosunku pracy. Okręgowy inspektor pracy będzie kierował powództwo do sądu pracy w szczególności, gdy będzie zachodziła konieczność ustalenia istnienia stosunku pracy za okres wcześniejszy niż ten, który może zostać objęty decyzją.

REKLAMA

Ważne

Co ważne jednak, okręgowy inspektor pracy w postępowaniu administracyjnym dotyczącym decyzji stwierdzającej istnienie stosunku pracy, uwzględni wolę stron o ile nie będzie ona sprzeczna z prawem w szczególności z przepisami prawa pracy lub zasadami współżycia społecznego albo nie zmierza do obejścia prawa.

Od decyzji okręgowego inspektora pracy w sprawie stwierdzenia istnienia stosunku pracy stronie decyzji będzie przysługiwało odwołanie na zasadach określonych w Kodeksie postępowania cywilnego. Odwołanie będzie można wnieść na piśmie za pośrednictwem okręgowego inspektora pracy w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Rok abolicji na zmianę umów i uniknięcie kar

Ustawa przewiduje 12‑miesięczny okres abolicji dla podmiotów, które dobrowolnie dostosują istniejące umowy cywilnoprawne do reżimu prawa pracy.

Ważne

Podmiot, który przed 8 lipca 2026 r. zawarł z osobą wykonującą pracę umowę cywilnoprawną lub na rzecz którego osoba faktycznie świadczyła pracę za wynagrodzeniem, mimo że stosunek ten spełniał wszystkie cechy stosunku pracy i który w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 8 lipca 2027 r.) dobrowolnie doprowadzi do stanu zgodnego z prawem przez zawarcie umowy o pracę, nie będzie podlegał karze grzywny w wysokości od 2 000 zł do 60 000 zł.

Skutki wydania decyzji przez PIP o stwierdzeniu istnienia stosunku pracy - podatkowe i składkowe

Decyzja o stwierdzeniu istnienia stosunku pracy będzie wywoływała skutki prawne, jakie wiążą się ze stwierdzeniem istnienia stosunku pracy, na gruncie przepisów prawa pracy, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz obowiązkowych wpłat na fundusze, o których mowa w odrębnych przepisach, od dnia jej wydania (w przypadku konieczności ustalenia istnienia stosunku pracy za okres wcześniejszy, okręgowy inspektor pracy będzie kierował powództwo do sądu pracy). Jednak decyzja stanie się wykonalna z dniem następującym po dniu, w którym upływa termin do wniesienia odwołania, jeżeli żadna ze stron nie wniosła odwołania, albo z dniem prawomocnego orzeczenia sądu, albo z dniem nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności.

Przekwalifikowanie umowy cywilnoprawnej na stosunek pracy oznacza zmianę źródła przychodu - z dotychczasowej działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia) lub pozarolniczej działalności gospodarczej (kontrakt B2B) na przychód ze stosunku pracy.

Od momentu wydania decyzji przez inspektora PIP osoba współpracująca dotychczas na podstawie umowy cywilnoprawnej zyska status pracownika – ze wszystkimi tego skutkami, również na gruncie podatkowym. Decyzja stwierdzająca istnienie stosunku pracy wywołuje skutki nie tylko na gruncie prawa pracy, ale również prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych od dnia jej wydania. Dla wielu firm może skutkować istotnymi konsekwencjami finansowymi, zwłaszcza jeśli zakwestionowanie będzie dotyczyć współpracy z większą liczbą osób.

Dotychczas prawo do wszczęcia postępowania sądowego w powyższym zakresie przysługiwało tylko stronom stosunku zatrudnienia. W praktyce korzystali z niego zazwyczaj sami zatrudnieni.

Co wyróżnia stosunek pracy?

W kontekście badanych zagadnień na wstępie istotne jest ustalenie, czym różni się samozatrudnienie (B2B) od umowy o pracę. Kodeks pracy wskazuje, że o stosunku pracy mówimy wtedy, gdy praca wykonywana jest:
- osobiście;
- w sposób stały i powtarzalny;
- na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem;
- w czasie i miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Pracodawca zaś zatrudnia pracownika za wynagrodzeniem, a także ponosi za niego ryzyko gospodarcze, socjalne i osobowe.

Przy czym warto zauważyć, że Kodeks pracy wyklucza możliwość zastąpienia umowy o pracę umową cywilnoprawną, jeżeli zasady współpracy na takiej umowie odpowiadają kluczowym elementom umowy o pracę. Taki stosunek prawny – niezależnie od jego nazwy – z mocy prawa staje się stosunkiem pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czym samozatrudnienie różni się od stosunku pracy?

Samozatrudnienie świadczone jest natomiast na podstawie umowy B2B, czyli umowy nienazwanej w reżimie prawa cywilnego i zawieranej zgodnie z zasadą swobody umów określoną w art. 3531 Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że jej postanowienia mogą być kształtowane w sposób dowolny pod warunkiem, że nie naruszają one natury danego stosunku prawnego, zasad współżycia społecznego oraz przepisów ustawy. W praktyce samozatrudnienie polega na tym, że pracownik wchodzi w rolę przedsiębiorcy i świadczy usługi na rzecz firmy w ramach umowy współpracy. Kontrakt o współpracę zakłada istnienie stosunku prawnego między dwoma równorzędnymi podmiotami. Oznacza to, że co do zasady wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywane prace.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, że umieszczenie w umowie elementów, które są całkowicie obce stosunkowi pracy, wyklucza zakwalifikowania kontraktu jako umowy o pracę. Takimi elementami będzie np.:
- możliwość posłużenia się przy wykonywaniu umowy inną osobą lub zapewnienia sobie jej zastępstwa;
- brak jakiejkolwiek formy nadzoru ze strony pracodawcy.

Jakie potencjalne ryzyka wiążą się z nowymi przepisami?

Wiele umów B2B w różnych branżach przypomina stosunek pracy. Poniżej najczęściej występujące zagadnienia związane z ryzykiem stwierdzenia istnienia stosunku pracy przy umowach B2B:
- Podporządkowanie i stałe godziny pracy: narzucone godziny (np. 8:00–16:00) i bieżący nadzór menedżera wskazują na zależność, a wręcz nawet podporządkowanie;
- Jeden kontrahent: świadczenie usług tylko dla jednej firmy, bez innych zleceń, może sugerować zależność ekonomiczną, choć nie jest to akurat przesłanka automatycznie przesądzająca o istnieniu stosunku pracy. Powinno to być raczej traktowane jako kryterium pomocnicze;
- Narzędzia i miejsce pracy: praca na powierzonym sprzęcie i dodatkowo wyłącznie w biurze zleceniodawcy wzmacnia wrażenie podporządkowania;
- Brak różnic z etatem: identyczne obowiązki i organizacja pracy jak u pracowników etatowych w danej firmie;
- Brak ryzyka gospodarczego: jeśli specjalista na B2B nie ponosi kosztów ani odpowiedzialności za efekty pracy, jego pozycja de facto przypomina pracownika.

Nowością będą interpretacje indywidualne GIP

Nowością w ustawie o PIP jest zobowiązanie GIP do wydawania interpretacji indywidualnych, które mogą stanowić prewencyjne rozwiązanie systemowe, z którego może skorzystać przedsiębiorca. Na wniosek podmiotu zatrudniającego Główny Inspektor Pracy będzie wydawał interpretacje indywidualne w zakresie stosowania przepisów prawa pracy dotyczących ustalenia, czy przedstawiony we wniosku stosunek prawny stanowi umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Interpretacje będą wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Udzielenie interpretacji indywidualnej będzie następowało w drodze decyzji, od której będzie służyło odwołanie do właściwego sądu pracy w terminie i według zasad określonych w Kodeksie postępowania cywilnego. Interpretacje będą wiążące dla Inspekcji i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej po anonimizacji.

Wydanie interpretacji indywidualnej nie będzie jednak wyłączało możliwości oceny przez inspektora rzeczywistego charakteru stosunku prawnego w toku kontroli, jeżeli ustalony w jej trakcie stan faktyczny będzie różnił się od opisanego we wniosku.

Ważne

Najważniejszym założeniem ustawy jest nadanie okręgowym inspektorom pracy uprawnień do wydawania decyzji przekształcających nieprawidłowo zawartą umowę, np. umowę zlecenia lub umowę o współpracy (B2B) w umowę o pracę. Najbliższy czas warto wykorzystać na podjęcie działań prewencyjnych, przede wszystkim na analizę obowiązujących modeli współpracy, identyfikację potencjalnych nieprawidłowości oraz odpowiednie dostosowanie dokumentacji, zanim nowe przepisy wejdą w życie.

Małgorzata Słomka, Doradca podatkowy nr 09900, Instytut Studiów Podatkowych

Podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 473).

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Od 10 lipca 2027 r. będzie limit płatności gotówkowych w całej UE - także dla konsumentów. W Polsce będzie niższy? Polacy lubią gotówkę i jej wartość w obiegu rośnie
30 cze 2026

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że wartość pieniądza gotówkowego w obiegu w najbliższym czasie przekroczy w Polsce 500 mld zł. Mimo popularności kart, BLIK-a, bankowości mobilnej i portfeli cyfrowych Polacy nadal chętnie korzystają z gotówki. Ale trwają prace nad przepisami, które częściowo ograniczą możliwość płacenia gotówką przy większych transakcjach. Z badania Rankomat.pl wynika jednak, że 55% Polaków jest przeciw limitom płatności gotówką. Wśród przeciwników limitów 57% nie chce, aby instytucje miały wgląd w ich wydatki.
INFORLEX uruchamia Asystenta AI „z ludzką twarzą”. Dostępne nowe możliwości wyszukiwania informacji
30 cze 2026

INFORLEX rozszerza swoją ofertę o INFORLEX Asystenta AI. Nowe narzędzie, które pozwala w kilka sekund uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące prawa pracy, podatków czy finansów publicznych.

Centralny Rejestr Umów rusza 1 lipca 2026 r. Dla kogo jest obowiązkowy? Ministerstwo Finansów wyjaśnia jak założyć konto i przeglądać informacje o umowach
30 cze 2026

Ministerstwo Finansów informuje, że 1 lipca 2026 r. wejdą w życie przepisy: zmieniające ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z 30 marca 2026 r. w sprawie Centralnego Rejestru Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych (CRU JSFP). Tego samego dnia na kontach użytkowników CRU JSFP pojawią się funkcjonalności tego systemu umożliwiające realizację obowiązku ustawowego w zakresie udostępniania i aktualizacji informacji o umowach zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych (jsfp). Również 1 lipca br zostanie uruchomiona strona internetowa, na której będzie zapewniony dostęp publiczny do informacji o umowach udostępnionych przez jsfp.
Zadatek nie chroni tak jak sobie wyobrażamy [Przykład]
30 cze 2026

Wyobrażamy sobie zadatek (np 40 000 zł) w ten sposób, że zatrzymamy go (40 000 zł), gdy druga strona nie dotrzyma umowy (np. kupna mieszkania). Jeżeli to my daliśmy 40 000 zł zadatku, to otrzymamy 80 000 zł. W praktyce to tak nie działa, gdyż po prostu zwraca się zadatek, gdy zachodzą obiektywne przeszkody zawarcia umowy np. kupna mieszkania.

REKLAMA

Osoby, które nie zdążą złożyć wniosku o 800+ na czas, stracą prawo do świadczenia za czerwiec 2026 r.
30 cze 2026

Został ostatni dzień na wniosek o świadczenie wychowawcze z ZUS na nowy okres świadczeniowy. Osoby, które nie zdążą złożyć wniosku o 800+ na czas, stracą prawo do świadczenia za czerwiec 2026 r. Otrzymają je od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania.
Milcząca zgoda w 17 ustawach. Prezydent podpisał przepisy upraszczające procedury administracyjne
30 cze 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę rozszerzającą zakres milczącej zgody w administracji. Od grudnia 2026 r. w 17 różnych sprawach brak odpowiedzi urzędu w terminie będzie oznaczał automatyczne pozytywne załatwienie wniosku. Dotyczy to m.in. umorzenia zaległości podatkowych do wysokości minimalnego wynagrodzenia, zezwoleń na imprezy masowe czy przedłużenia licencji na zbieranie odpadów.
Koniec z własnością balkonów i tarasów – od teraz będą w całości należeć do nieruchomości wspólnej, a właścicielowi mieszkania przysługiwać będzie wyłącznie służebność? Nowy projekt rządowy
30 cze 2026

W rządzie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o własności lokali, który raz na zawsze ma rozwiązać spory, do których dochodzi pomiędzy właścicielami mieszkań i wspólnotami mieszkaniowymi o to, kto jest właścicielem i w zakresie czyjej odpowiedzialności pozostają poszczególne części balkonów (lub odpowiednio – loggii i tarasów). Ministerstwo Sprawiedliwości postuluje, żeby balkony (loggie i tarasy) we wszystkich budynkach wielorodzinnych zostały zaliczone w całości do nieruchomości wspólnej (czyli – przestały stanowić część składową nieruchomości), a właścicielom mieszkań przysługiwała w stosunku do nich wyłącznie służebność.
Sama diagnoza to za mało. Komisje masowo odrzucają te wnioski o niepełnosprawność
29 cze 2026

Szukanie oficjalnej listy chorób uprawniających do orzeczenia o niepełnosprawności to najczęstszy błąd Polaków. Wielu chorych zakłada, że sama nazwa schorzenia w dokumentacji medycznej automatycznie gwarantuje przyznanie stopnia i wysokich zasiłków. W 2026 roku rzeczywistość na komisjach lekarskich bywa jednak bezwzględna, a urzędnicy masowo odrzucają wnioski.

REKLAMA

Przeliczenia po latach. Emerytura wyższa o 2600 zł miesięcznie. Sąd przyznał też wyrównanie ponad 34 tysięcy zł [wyrok TK]
30 cze 2026

Orzecznictwo w sprawach art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. sygn. akt SK 140/20 jest bardzo niejednolite. Wskazana niejednolitość przejawia się na wielu płaszczyznach, przede wszystkim niektóre sądy powszechne orzekają na korzyść emerytów poprzez zmianę decyzji ZUS, inne z kolei orzekają na niekorzyść, oddalając odwołania emerytów. Również w ramach orzeczeń korzystnych, można zaobserwować spore różnice.
Kredyt za budynek został spłacony. Mieszkańcy TBS-ów nie powinni dalej finansować cudzych inwestycji
30 cze 2026

Czynsz w TBS (SIM) ma charakter kosztowy. Nie może zostać zamieniony w bezterminową ratę na rozwój całego Towarzystwa - pisze adwokat Grzegorz Prigan.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA