Przechowywanie dokumentacji pracowniczej od 2020 r. - temperatura i wilgotność

Kontrola i rejestracja temperatury i wilgotności w procesie przechowywania dokumentacji pracowniczej

Zgodnie z treścią § 8 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej pracodawca zapewnia odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację pracowniczą prowadzoną i przechowywaną w postaci papierowej przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, w szczególności przez zapewnienie w pomieszczeniu, w którym przechowywana jest dokumentacja pracownicza, odpowiedniej wilgotności, temperatury i zabezpieczenie tego pomieszczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

Odpowiednia temperatura i wilgotność

Obowiązek zabezpieczenia odpowiedniej temperatury, wilgotności oraz dostępu osób nieupoważnionych należy odczytać pozytywnie i ze zrozumieniem. Problem pojawia się w próbie zdefiniowania co oznacza sformułowanie: odpowiednia temperatura i wilgotność?

Obowiązek każdego pracodawcy od 1 stycznia 2020 r.

Pytanie jest poważne, gdyż przepis ten zacznie obowiązywać każdego pracodawcę od 01.01.2020. Zgodnie z § 22 w/w rozporządzenia pracodawcy mieli 12 miesięcy (liczone od 01.01.2019) na dostosowanie warunków przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

Resort pracy i PIP

W tym zakresie wypowiedziało się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku z 01.02.2019 oraz Państwowa Inspekcja Pracy z dnia 04.02.2019. W wyjaśnieniach czytamy:

" [...] parametry w zakresie wilgotności i temperatury w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania dokumentacji pracowniczej dla podmiotów prowadzących działalność w dziedzinie przechowywania takiej dokumentacji określa rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców."

Zgodnie z par. 6 tego rozporządzenia w pomieszczeniach, w których jest przechowywana dokumentacja wytworzona na nośniku papierowym, należy utrzymywać określone warunki wilgotności i temperatury. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia wynoszą one: dla wilgotności względnej powietrza - od 45 do 60% przy wahaniu w ciągu 24 godzin +/- 5%, dla temperatury - od 14 do 20 stopni Celsjusza przy maksymalnym dobowym wahaniu 2 stopni. Warunki wilgotności i temperatury powinny być codziennie kontrolowane, a wyniki rejestrowane. Ponadto dokumentację papierową należy chronić przed: kurzem, pleśnią, zniszczeniami powodowanymi przez owady i gryzonie.