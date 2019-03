Jak stworzyć hasło zabezpieczające pocztę elektroniczną?

O czym należy pamiętać przy tworzeniu hasła zabezpieczającego?

Było o monitoringu wizyjnym, było o monitoringu poczty elektronicznej. Troszkę kontynuując, niniejszy artykuł będzie o tym jak powinniśmy zabezpieczać między innymi naszą pocztę – zarówno służbową jak i tą prywatną. Obecnie hasło jest najpopularniejszą formą zabezpieczania i uwierzytelniania się w Internecie. Warto zauważyć, że właśnie hasłowanie dostępu do poczty elektronicznej czy do wysyłanych plików zawierających dane osobowe (pseudonimizacja) jest jedną z form zabezpieczenia tych danych w świetle RODO. Pamiętajmy jednak o tym, że aby takie hasło spełniało swoje zadanie, nie może być banalnym do odgadnięcia ciągiem znaków.

Pomimo tego, że od dawna eksperci od cyberbezpieczeństwa uczulają nas jak powinno wyglądać odpowiednie zabezpieczenie naszych danych, wielu z nas nadal stawia wygodę właśnie ponad bezpieczeństwo. Bardzo często używamy tych samych haseł do wielu serwisów (podobnie jest zresztą z PIN-ami do kart bankomatowych), bo tak jest wygodniej albo hasła, których używamy, są banalnie proste do rozszyfrowania.

Według badań przeprowadzonych przez firmę Keeper najczęściej używaną kombinacją do zabezpieczania kont było klasyczne 123456. Kolejne miejsca w rankingu zajmowały równie banalne warianty –123456789 czy qwerty. Jeśli macie gdziekolwiek takie hasło, zmieńcie je natychmiast.

Jak więc stworzyć w miarę dobre hasło?

Jest kilka zasad, które warto znać, a przede wszystkim warto je stosować. Po pierwsze, pamiętajcie, aby nie używać tego samego hasła do zabezpieczania różnych danych w różnych miejscach – znacznie zwiększa to nasze bezpieczeństwo w przypadku wycieku danych.

Drugą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest długość hasła – stawiajcie na hasła minimum 12 znakowe – chociaż prawda jest taka, że hakerskie skrypty radzą sobie całkiem dobrze z hasłami o tej długości.

Długość hasła to jedno, a jego złożoność to drugie – używajcie dużych i małych liter, cyfr, znaków specjalnych. To z pewnością wpływa na siłę waszego zabezpieczenia. Nie używajcie haseł, w których jest imię waszego dziecka, psa, kota, data urodzin, ślubu itd., bo są to bardzo proste i oczywiste hasła. Wykorzystujcie sekwencje kojarzące się wam z jakimiś wyrażeniami lub z jakimś osobistym wydarzeniem, ale pamiętajcie, że to powinno być coś, co nie jest powszechną wiedzą, a jednocześ­nie z waszego punktu widzenia jest kwestią oczywistą. Połączenie np. daty ukończenia studiów z imieniem psa sąsiada oraz nazwy ulubionych płatków śniadaniowych to prosty, choć dobry przykład.