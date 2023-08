Zagrożenia w branży telekomunikacyjnej. Jakie ryzyko zdrowotne ponoszą pracownicy?

Zagrożenia w branży telekomunikacyjnej – co warto wiedzieć o pracy w tym sektorze gospodarki? Pracownik w branży telekomunikacyjnej spotyka się z wieloma czynnikami potencjalnie narażającymi jego zdrowie. Mowa tutaj m.in. o hałasie, prądzie elektrycznym, promieniowaniu elektromagnetycznym czy gazie. Jak to wygląda w praktyce?

Jakie zawody obejmuje praca w telekomunikacji

Praca w telekomunikacji to duży obszar działań, mający wpływa na życie codzienne społeczeństwa. Wliczamy w to:

montaż urządzeń radiokomunikacyjnych, telekomunikacyjnych i telewizyjnych;

konserwacja, a także modernizacja urządzeń radiokomunikacyjnych, telekomunikacyjnych i telewizyjnych;

rozwój technologii i wdrażanie nowych rozwiązań telekomunikacyjnych;

prace naukowe i badawcze dotyczące technologii.

Rozwój branży telekomunikacyjnej jest niezwykle dynamiczny, co wiąże się z zapotrzebowaniem zatrudnienia wielu specjalistów, zarówno do tworzenia, jak i obsługi sieci. Telekomunikacja to wiele pokrewnych zawodów, jak: inżynier telekomunikacji, doradca techniczny, specjalista ds. transmisji, projektant sieci teleinformatycznych, operator bezprzewodowych sieci komputerowych, operator urządzeń informatycznych, analityk sieci komputerowych, teleinformatyk, informatyk.

Branża telekomunikacyjna - zagrożenia

Szkodliwych potencjalnie czynników jest wiele. I tak:

Na hałas narażeni są specjaliści pracujący przy produkcji technologii komunikacyjnej.

Procujący przy montażu muszą liczyć się z zagrożeniem od strony prądu, jak i promieniowania elektromagnetycznego.

Inżynier telekomunikacji narażony jest na stres, będący efektem kontaktu w czasie pracy z wieloma osobami.

Informatyków, przez wzgląd na liczebność wykonawców tego zawodu, można traktować osobno. Czynniki szkodliwe w pracy informatyka dzielą się na:

ergonomiczne – miejsce pracy powinno być tak zaprojektowane, by spełniać funkcjonalne potrzeby pracownika. Powinno być elastyczne, wspierać podczas wykonywania pracy, a także pozytywnie wpływać na dobre samopoczucie i wydajność użytkujących je osób;

społeczne – należy budować przyjazne środowisko pracy;

biologiczne – mikro i makroorganizmy mogące wywoływać choroby zawodowe;

wypadkowe – monotonia, obciążenie psychiczne, statyczne.

W pracy informatyka największy problem stanowi przebywanie wiele godzin w pozycji siedzącej. Może to wywoływać choroby zawodowe informatyków, do których zalicza się m.in. zespół cieśni nadgarstka.

Obowiązkiem pracodawcy jest stała kontrola zagrożeń na stanowisku pracy informatyka, jak również obserwacja stanu zdrowia pracowników – jest to uregulowane przepisami.

Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie

W branży telekomunikacyjnej szczególne miejsce zajmuje promieniowanie elektromagnetyczne (PEM). Od 1 stycznia 2020 roku dopuszczalne natężenie pola elektromagnetycznego wynosi do 10 W/m2 (gęstość mocy) i 61 V/m (składowa elektryczna). Jest ono 100 razy wyższe niż stanowiła wcześniejsza norma.

Fale elektromagnetyczne i ich szkodliwość wciąż są przedmiotem badań. W opinii naukowców, którzy od lat badają wpływ pola elektromagnetycznego o częstotliwościach niejonizujących na zdrowie ludzi – nie ma wystarczających dowodów potwierdzających negatywne następstwa ich działania.

W telekomunikacji wykorzystywane są fale, które przenoszą stosunkowo niewiele energii. Są to tak zwane fale o częstotliwościach niejonizujących. Wiadomo jednak, że promieniowanie elektromagnetyczne powoduje m.in.: pobudzenie nerwów i mięśni; nagrzewanie się skóry i warstw powierzchownych ciała; zmianę procesów przemiany wolnych rodników.

Pole elektromagnetyczne oddziałuje na organizm tworząc potencjały elektryczne, które wywołują m.in. wzrost ciepłoty organizmu i pobudzenie układu nerwowego. Bez wątpienia jest to silna ingerencja w funkcjonowanie organizmu i może po jakimś czasie odbić się na zdrowiu, poprzez: procesy nowotworowe; zaburzenia układów: nerwowego, sercowo-naczyniowego, odpornościowego; bóle głowy, osłabienie koncentracji, zmęczenie.

Do indywidualnych środków ochronnych, chroniących przed PEM, należy odzież ochronna (buty i rękawice minimalizujące).

Zagrożenia związane z gazem w telekomunikacji

Osoby pracujące w branży telekomunikacyjnej są narażone na zagrożenia gazowe – występuje wiele przestrzeni zamkniętych, w których mogą znajdować się niebezpieczne i toksyczne gazy. Niebezpieczne gazy mogą być związane z naziemnymi skrzynkami zakończeniowymi. Gazy jak: metan, dwutlenek węgla i siarkowodór, czasem ulegają przemieszczaniu się w kanalizacji kablowej. W chwili otwarcia skrzynki zakończeniowej może dojść do uwolnienia tych gazów. Dlatego tak ważne jest stosowanie przenośnych detektorów gazu, które pozwolą uniknąć nieprzyjemnych i niebezpiecznych sytuacji.

Podsumowanie: Jak w każdym zawodzie, tak i w branży telekomunikacyjnej istnieje ryzyko zdrowotne. Ważna jest profilaktyka, minimalizowanie czynników szkodliwych i przestrzeganie obowiązujących przepisów.

