Urlopy pracownicze

Dni opieki na dzieci z różnych związków to prawdziwa łamigłówka. Pracodawcy nie wiedzą co robić. Korzystają ci, którzy znają swoje prawa

16 października 2025, 19:47
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Dni opieki na dzieci z różnych związków to prawdziwa łamigłówka. Pracodawcy nie wiedzą co robić. Korzystają ci, którzy znają swoje prawa
Dni opieki na dzieci z różnych związków to prawdziwa łamigłówka. Pracodawcy nie wiedzą co robić. Korzystają ci, którzy znają swoje prawa
Ile dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem mogą wykorzystać pracownicy, którzy mają dzieci z różnych związków? Podzielenie tego uprawnienia to prawdziwa łamigłówka. Wygrać mogą tylko te osoby, które znają swoje prawa.

Dni opieki na dzieci z różnych związków

Jednym z uprawnień związanych z rodzicielstwem, z których mogą korzystać pracownicy sprawujący opiekę nad dziećmi jest zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Mogą z niego korzystać osoby wychowujące przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat (art. 188 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Choć zasady określone przez ustawodawcę w odniesieniu do tego uprawnienia wydają się proste, to jednak stosowanie ich w praktyce często istotnie się komplikuje. Dotyczy to w szczególności tego, że jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z omawianego uprawnienia może korzystać tylko jedno z nich. Aby zweryfikować stan rzeczy w tym zakresie pracodawca może żądać od pracownika złożenia odpowiedniego oświadczenia dotyczącego zamiaru korzystania ze zwolnienia przez rodziców dziecka. Warto przy tym pamiętać, że choć ustawodawca zastrzegł, że z uprawnień może korzystać tylko jedno z rodziców (opiekunów), to nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby podzielili się oni tym uprawnieniem i wykorzystali je każde w ½ wymiaru określonego przez ustawodawcę. Sytuacja staje się znacznie bardziej skomplikowana, gdy dzieci wychowują się w tzw. rodzinie patchworkowej. Jak bowiem udzielić zwolnienia w sytuacji, gdy mężczyzna posiada dwoje dzieci, z których każde ma inną matkę? Skoro wymiar zwolnienia jest taki sam niezależnie od liczby dzieci, to czy wykorzystanie zwolnienia przez ojca pozbawi prawa do tego uprawnienia obie matki?

Polecamy: Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami

Korzystają ci, którzy znają swoje prawa

Niestety przepisy nie udzielają odpowiedzi na pytanie o to, jak powinni korzystać ze swoich uprawnień rodzice wychowujący dzieci z różnych związków. Również poglądy prezentowane w tym zakresie przez specjalistów nie są jednolite. Niektórzy eksperci wskazują, że w takiej sytuacji należy ustalić uprawnienia odrębnie dla każdego dziecka. Jednak większość opowiada się za stosowaniem rozwiązania, w ramach którego zarówno matka, jak i każdy z ojców dzieci mają prawo do 2 dni lub 16 godzin zwolnienia, przy założeniu, że na dane dziecko nie może być wykorzystane więcej niż 2 dni lub 16 godzin. Oznacza to, że pracownik, który jest ojcem dwójki dzieci z różnych związków może mieć prawo do zwolnienia w wymiarze 2 dni lub 16 godzin, jeśli obie matki dzieci zrezygnują z wykorzystania swojego prawa. Jeśli matka jednego z dzieci skorzysta ze zwolnienia na opiekę nad nim, pracownik nie będzie mógł tego zrobić w odniesieniu do tego dziecka. Nadal jednak będzie mógł skorzystać z dwóch dni opieki na drugie dziecko, jeśli jego matka nie wykorzysta tego uprawnienia.

Podstawa prawna

art. 188, art. 1891 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Prawo
Dni opieki na dzieci z różnych związków to prawdziwa łamigłówka. Pracodawcy nie wiedzą co robić. Korzystają ci, którzy znają swoje prawa
16 paź 2025

Ile dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem mogą wykorzystać pracownicy, którzy mają dzieci z różnych związków? Podzielenie tego uprawnienia to prawdziwa łamigłówka. Wygrać mogą tylko te osoby, które znają swoje prawa.
