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Urlop wypoczynkowy w 2026 r. (aktualne zasady) - kiedy i komu przysługuje. Wymiar, udzielanie, odwoływanie, staż pracy a urlop i inne przypadki

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05 czerwca 2026, 09:31
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urlop 2026
Urlop wypoczynkowy w 2026 roku - kiedy i komu przysługuje (aktualne zasady). Wymiar, udzielanie, odwoływanie, staż pracy a urlop i inne przypadki
Shutterstock

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Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych uprawnień pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Ma on charakter coroczny, płatny i niezbywalny, co oznacza, że pracownik nie może się go zrzec, a pracodawca ma obowiązek prawidłowo go udzielać. Naruszenie przepisów urlopowych, w szczególności nieudzielenie pracownikowi przysługującego urlopu, może skutkować odpowiedzialnością wykroczeniową pracodawcy i karą grzywny. Jakie zasady udzielania i wykorzystywania urlopu wypoczynkowego obowiązują w 2026 roku?

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Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego

Zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego określa Kodeks pracy. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w życiu nabywa prawo do urlopu stopniowo - z upływem każdego miesiąca pracy. Za każdy miesiąc uzyskuje prawo do 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

W praktyce oznacza to, że w pierwszym roku zatrudnienia urlop narasta proporcjonalnie. Jeżeli pracownikowi przysługuje podstawowy wymiar 20 dni urlopu, za każdy przepracowany miesiąc nabywa prawo do 1,67 dnia urlopu.

W kolejnych latach prawo do urlopu pracownik nabywa z początkiem każdego roku kalendarzowego. Na podstawie art. 154 Kodeksu pracy wymiar urlopu wynosi:
- 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
- 26 dni - jeżeli pracownik posiada co najmniej 10-letni staż pracy.

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Ważne

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy urlop ustala się proporcjonalnie do etatu. Niepełny dzień urlopu zawsze zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Staż pracy a lata nauki

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się również okresy nauki. Kodeks pracy przewiduje doliczenie:
- do 3 lat - za zasadniczą lub równorzędną szkołę zawodową,
- do 5 lat - za średnią szkołę zawodową,
- 5 lat - za średnią szkołę zawodową dla absolwentów szkół zawodowych,
- 4 lat - za średnią szkołę ogólnokształcącą,
- 6 lat - za szkołę policealną,
- 8 lat - za szkołę wyższą.

Ważne

Okresów nauki nie sumuje się. Uwzględnia się wyłącznie jeden, najkorzystniejszy dla pracownika okres. Jeżeli nauka odbywała się równolegle z zatrudnieniem, do stażu urlopowego wlicza się albo okres pracy, albo okres nauki - w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

B2B i umowy zlecenia w stażu pracy

Od 2026 roku istotnie zmieniły się zasady ustalania stażu pracy. Do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym wymiar urlopu wypoczynkowego, wliczane są również m.in. okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług.

Zmiana ta ma szczególne znaczenie dla osób, które przed zatrudnieniem na etacie przez wiele lat prowadziły działalność gospodarczą albo pracowały na podstawie umów cywilnoprawnych. Po udokumentowaniu tych okresów - co do zasady zaświadczeniem z ZUS - mogą one szybciej osiągnąć 10-letni staż pracy, a tym samym uzyskać prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego.

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Jak prawidłowo udzielać urlopu wypoczynkowego?

Urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy są dla niego dniami pracy. Co do zasady jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Urlop rozlicza się w godzinach, co oznacza, że pracodawca udziela go w takim wymiarze, jaki pracownik miał przepracować w danym dniu. Udzielenie urlopu na część dnia jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania pula urlopu jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika.

Urlop przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy

W przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Przykładowo, pracownik zatrudniony na 1/2 etatu, któremu przysługuje 20 dni urlopu w pełnym wymiarze, ma prawo do 10 dni urlopu. W praktyce oznacza to 80 godzin urlopu (10 dni × 8 godzin).

Urlop powinien obejmować cały dzień pracy zgodnie z harmonogramem. Udzielanie urlopu na część dnia możliwe jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach - gdy pozostały limit urlopu jest niższy niż dobowy wymiar czasu pracy w danym dniu.

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Urlop w równoważnym systemie czasu pracy

W systemie równoważnym, gdzie dobowy wymiar czasu pracy może przekraczać 8 godzin, zasady udzielania urlopu wymagają szczególnej uwagi. W takim przypadku jeden dzień urlopu odpowiada liczbie godzin zaplanowanych do przepracowania w danym dniu. Jeżeli pracownik miał pracować np. 12 godzin, wykorzystanie urlopu w tym dniu oznacza odliczenie 12 godzin z puli urlopowej.

Niewykorzystany urlop - do kiedy trzeba go udzielić?

Niewykorzystany w danym roku kalendarzowym urlop nie przepada, lecz przechodzi na rok następny jako urlop zaległy. Pracodawca ma obowiązek udzielić takiego urlopu najpóźniej do 30 września kolejnego roku kalendarzowego. Co istotne, wystarczy rozpoczęcie urlopu przed tą datą, aby uznać termin za zachowany. Jednocześnie pracownik nie może samodzielnie zdecydować o wykorzystaniu urlopu zaległego bez zgody pracodawcy - nawet po upływie wskazanego terminu. Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Warto również podkreślić, że:
- pracodawca może jednostronnie wyznaczyć termin wykorzystania urlopu zaległego,
- pracownik nie ma prawa odmówić wykorzystania udzielonego urlopu,
- prawo do urlopu ma charakter bezwzględnie obowiązujący i dotyczy obu stron stosunku pracy.

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Urlop proporcjonalny – kiedy ma zastosowanie?

Urlop proporcjonalny stosuje się w sytuacjach, gdy pracownik nie przepracuje całego roku kalendarzowego, np. w przypadku:
- rozpoczęcia pracy w trakcie roku,
- rozwiązania stosunku pracy w ciągu roku,
- zmiany pracodawcy.

W takich przypadkach urlop ustala się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, przyjmując zasadę, że każdy miesiąc pracy odpowiada 1/12 rocznego wymiaru urlopu.

Przy obliczaniu urlopu proporcjonalnego obowiązują następujące reguły:
- niepełny miesiąc zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca,
- niepełny dzień urlopu również zaokrągla się w górę do pełnego dnia,
- w przypadku zmiany pracodawcy urlop dzielony jest między pracodawców proporcjonalnie do okresów zatrudnienia.

Zmiana wymiaru etatu a urlop

W przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie roku (np. z 1/2 etatu na pełen etat), wymiar urlopu należy ustalić oddzielnie dla każdego okresu zatrudnienia. Stosuje się w tym zakresie zasady analogiczne do urlopu proporcjonalnego - z uwzględnieniem okresów pracy na poszczególnych etatach.

Urlop w okresie wypowiedzenia

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do pracodawcy - niezależnie od tego, która ze stron złożyła wypowiedzenie. Pracownik nie może sprzeciwić się udzieleniu urlopu w tym okresie.W praktyce oznacza to, że:
- pracodawca może skierować pracownika zarówno na urlop zaległy, jak i bieżący,
- urlop bieżący powinien być udzielony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku,
- w przypadku niewykorzystania urlopu pracodawca ma obowiązek wypłaty ekwiwalentu pieniężnego po rozwiązaniu umowy.

Urlop na żądanie - zasady korzystania

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługują 4 dni urlopu na żądanie w roku kalendarzowym. Urlop ten stanowi część ogólnego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Najważniejsze zasady:
- pracownik zgłasza chęć skorzystania z urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia, przed rozpoczęciem pracy,
- forma zgłoszenia jest dowolna (np. telefon, e-mail), o ile jest skuteczna,
- pracodawca co do zasady powinien udzielić urlopu, jednak w wyjątkowych sytuacjach może odmówić - gdy nieobecność pracownika zagraża interesom firmy.

Warto pamiętać, że:
- wykorzystanie urlopu na żądanie bez zgody pracodawcy może zostać uznane za naruszenie obowiązków pracowniczych,
- niewykorzystane dni urlopu na żądanie przechodzą na kolejny rok jako zwykły urlop wypoczynkowy,
- ich liczba nie zwiększa limitu urlopu na żądanie w następnym roku.

Kodeks pracy 2026
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Kodeks pracy 2026

Sprawdź

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy mają takie samo prawo do 4 dni urlopu na żądanie jak pracownicy pełnoetatowi. Różnica polega na sposobie jego rozliczania:
- z puli urlopu odejmowane są godziny odpowiadające zaplanowanemu czasowi pracy w danym dniu,
- liczba dni urlopu na żądanie zmniejsza się o faktycznie wykorzystane dni.

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Urlop w trakcie długotrwałej nieobecności

Korzystanie ze zwolnienia lekarskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego nie wpływa na prawo do urlopu wypoczynkowego. Pracownik zachowuje prawo do pełnego wymiaru urlopu, ponieważ w tym czasie pozostaje w stosunku pracy. Okresy te nie są uwzględniane jako przesłanki do obniżenia wymiaru urlopu proporcjonalnego.

Odwołanie pracownika z urlopu

Pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu, jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach — gdy:
- wystąpią nieprzewidziane okoliczności,
- obecność pracownika jest niezbędna dla funkcjonowania zakładu pracy.

W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem z urlopu, np.:
- koszty powrotu,
- niewykorzystanego pobytu,
- wydatki poniesione przez członków rodziny, jeśli musieli przerwać wypoczynek.

Niewykorzystana część urlopu pozostaje do dyspozycji pracownika i powinna zostać wykorzystana w innym terminie.

Urlop wypoczynkowy to jedno z kluczowych uprawnień pracowniczych, które podlega szczegółowej regulacji w Kodeksie pracy. Zarówno pracodawca, jak i pracownik powinni znać zasady jego nabywania, udzielania oraz rozliczania .Znajomość tych zasad pozwala uniknąć błędów kadrowych oraz potencjalnych konsekwencji prawnych, a jednocześnie zapewnia pracownikom realną możliwość odpoczynku i regeneracji.

Katarzyna Dorociak, Ekspert wFirma

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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