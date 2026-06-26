28.06.2026: niedziela handlowa. Sprawdź, kiedy kolejne zakupy w niedzielę

W najbliższą niedzielę, 28 czerwca, sklepy będą otwarte. Kolejna niedziela handlowa przypada 30 sierpnia, a następne 6, 13 i 20 grudnia.

Niedziela handlowa 28 czerwca 2026

W tę niedzielę placówki handlowe będą czynne.

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Kolejne niedziele handlowe w tym roku przypadają na koniec wakacji - 30 sierpnia, a potem dopiero przed świętami Bożego Narodzenia (6, 13 i 20 grudnia).

Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Jednocześnie 24 grudnia ustanowiony został dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogą oni pracować w grudniu więcej niż dwie niedziele.

Kary za łamanie przepisów o zakazie handlu

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

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Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

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Pod koniec grudnia 2024 r. prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu ustawy o wolnej Wigilii do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zastrzeżenia dotyczą wprowadzenia trzeciej, dodatkowej niedzieli pracującej w grudniu dla pracowników handlu.