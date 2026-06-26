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Koniec nocnych kąpieli na obozach i koloniach. Weszły w życie nowe przepisy zwiększające bezpieczeństwo dzieci

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26 czerwca 2026, 08:54
oprac. Adam Kuchta
Koniec nocnych kąpieli na obozach i koloniach. Weszły w życie nowe przepisy zwiększające bezpieczeństwo dzieci
Koniec nocnych kąpieli na obozach i koloniach. Weszły w życie nowe przepisy zwiększające bezpieczeństwo dzieci
Shutterstock

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Już od 6 czerwca obowiązują nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji wprowadza zakaz korzystania z kąpielisk w porze nocnej oraz nakłada nowe obowiązki na kierowników i wychowawców kolonii oraz obozów. Celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników letniego wypoczynku.

Zaostrzone zostały przepisy dotyczące korzystania z kąpielisk na obozach i koloniach. Chodzi o wyeliminowanie korzystania z kąpielisk w porze nieodpowiedniej z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa. Wprowadzony został zakaz kąpieli w porze nocnej. 6 czerwca weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających na zorganizowanym wypoczynku.

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Nowe zasady korzystania z kąpielisk podczas obozów i kolonii

Nowe przepisy zaostrzają wymogi bezpieczeństwa nad wodą. Nowym obowiązkiem kierownika wypoczynku będzie dopilnowanie, aby uczestnicy korzystali z kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli wyłącznie w godzinach jego funkcjonowania określonych w regulaminie, a jeżeli takie godziny nie są wskazane, to tylko w porze dziennej - od wschodu do zachodu słońca.

Korzystanie z kąpieliska będzie możliwe tylko w obecności ratownika wodnego i wychowawcy wypoczynku.

Nowelizacja nakłada też dodatkowe obowiązki na wychowawcę wypoczynku. Został on zobowiązany do zapoznania uczestników z regulaminem korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego, w szczególności z zasadami korzystania z kąpieliska i godzinami jego funkcjonowania. Jeśli regulamin nie określa godzin działania kąpieliska lub miejsca kąpieli, wychowawca ma przekazać, że można z niego korzystać wyłącznie w porze dziennej.

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Ministerstwo Edukacji: celem zmian jest większe bezpieczeństwo uczestników

Jak informowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, nowelizacja rozporządzenia to efekt przeanalizowania przepisów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenia licznych spotkań z organizacjami harcerskimi i innymi podmiotami organizującymi wypoczynek.

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„Celem tych rozmów było wypracowanie rozwiązań, które wzmocnią bezpieczeństwo uczestników obozów i kolonii” - podał resort edukacji.

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Źródło: INFOR
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Koniec nocnych kąpieli na obozach i koloniach. Weszły w życie nowe przepisy zwiększające bezpieczeństwo dzieci
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