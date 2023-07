Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

W Polsce coraz więcej osób decyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jakie warunki należy spełnić? Co z kosztami?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jakie są statystyki?

Pandemia COVID-19, potem wojna na Ukrainie i wysoka inflacja przyczyniły się do wzrostu cen wielu produktów, ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, obniżenia wynagrodzeń, a niekiedy także utraty pracy. Wszystko to spowodowało, że wiele osób znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Wzrost stóp procentowych zaciągniętych kredytów jeszcze pogorszyły sytuację.

W całym 2022 roku upadłość konsumencką ogłosiło 15,6 tys. osób - podaje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Wszystko wskazuje na to, że dane z tego roku będą jeszcze wyższe. Marzec i czerwiec były miesiącami rekordowymi pod względem ilości ogłoszonych upadłości.

Wraz z rosnącym zainteresowaniem upadłością konsumencką, rośnie liczba kancelarii, które specjalizują się w świadczeniu pomocy prawnej osobom zmagającym się z długami. Bardzo ważne staje się dokonanie właściwego wyboru - zwrócenie się o pomoc do kancelarii, która z jednej strony specjalizuje się w prawie upadłościowym, z drugiej zaś ma korzystną cenowo ofertę.

Upadłość konsumencka - koszty

Samodzielne ogłoszenie upadłości konsumenckiej to jedynie koszt opłaty sądowej, która wynosi 30 zł. Co w przypadku powierzenia sprawy kancelarii prawnej specjalizującej się w prowadzeniu tego typu spraw? Szacunkowy koszt takiej współpracy to 4 - 5 tys. zł. Jednak obecnie można też znaleźć oferty od kwoty 2,5 tys. zł.

„W ostatnich latach zauważamy wyraźny wzrost zainteresowania upadłością konsumencką. Rośnie liczba osób zadłużonych. Są one zdecydowane na znalezienie rozwiązania swojego problemu, ale równocześnie posiadają ograniczenia finansowe. Z tego powodu, wybierają te kancelarie, które oferują fachowe wsparcie za cenę, która nie obciąża zbytnio ich napiętego budżetu” - mówi prezes zarządu Kancelarii Prawnej RIO Beata Gulczyńska - Łojek.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie syndyka, ustala je sąd prowadzący dane postępowanie. Pokrywane jest ono z funduszy masy upadłości - czyli ze środków pochodzących z likwidacji majątku upadłego dłużnika.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Aby ogłosić upadłość konsumencką, dłużnik musi spełnić pewne warunki:

być osobą fizyczną - czyli nie prowadzącą działalności gospodarczej,

być niewypłacalny - czyli posiadać opóźnienie w realizacji zobowiązań finansowych przekraczające 3 miesiące bez możliwości ich spłaty.

Warto pamiętać, że jeśli wniosek do sądu nie będzie sporządzony poprawnie, zostanie oddalony. Taka sytuacja skutkuje zablokowaniem możliwości oddłużenia na następne 10 lat.

