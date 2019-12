Pierwszy pełny rok z przepisami RODO - podsumowanie 2019 roku

Ciągła edukacja oraz samodoskonalenie – to stwierdzenie, które najlepiej obrazuje rok 2019 z perspektywy ochrony danych osobowych. W tym czasie wszelkie podmioty oraz osoby stosujące RODO w praktyce miały możliwość weryfikacji, czy interpretacje przyjęte na gruncie wdrożenia wymogów unijnego rozporządzenia były właściwe. Podmioty, które odłożyły prace nad dostosowaniem do przepisów na czas po tzw. „RODO gorączce”, przekonały się, że Prezes UODO nie jest bierny, a postępowania są prowadzone z wymiernymi efektami. Administratorzy musieli dostosować procesy przetwarzania danych osobowych do nowych przepisów przewidzianych w ustawach krajowych, będących pochodną RODO. Ponadto, dla części administratorów, miniony rok przyniósł również konieczność dostosowania do nowych wymagań stawianych przez przepisy tzw. ustawy DODO. Jakie wydarzenia w 2019 r. wywarły największy wpływ na ochronę danych osobowych w Polsce? Na co trzeba przygotować się w kolejnym roku?

Za nami rok ciężkiej pracy

Dostosowanie do przepisów RODO to nie tylko obowiązek administratorów czy podmiotów przetwarzających. Swoją pracę w tym zakresie musiał wykonać sam ustawodawca, a polegać ona miała na harmonizacji wewnętrznych przepisów krajowych z wymogami unijnego rozporządzenia. Efektem tych działań była ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO (tzw. ustawa wdrażająca RODO). Akt prawny, obowiązujący od 4 maja 2019 r., wprowadził modyfikacje w 162 ustawach z różnych obszarów, m.in. prawa pracy, prawa oświatowego, oraz przepisach istotnych dla takich branż jak ubezpieczeniowa, bankowa czy telekomunikacyjna. Przywołane zmiany wymusiły na administratorach weryfikację oraz niejednokrotnie zmianę przyjętych po 25 maja 2018 r. rozwiązań w zakresie przetwarzania danych dotyczących w szczególności podstaw prawnych przetwarzania danych oraz ich zakresu.

Dla części podmiotów zobowiązanych do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych początek 2019 r. okazał się równie istotny jak maj 2018 r. Wszystko za sprawą wejścia w życie 6 lutego 2019 r. ustawy o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (tzw. ustawy DODO).

Prawie roczny okres obowiązywania ustawy DODO nie rozwiał wielu kontrowersji towarzyszących jej stosowaniu. Pomimo pojawiania się licznych głosów negatywnie oceniających m.in. nieprecyzyjne określenie kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy, zbyt szerokie wyłączenie w zakresie obowiązywania ustawy oraz podważających poprawność dokonania samej implementacji dyrektywy 2016/680, nie doczekaliśmy się jednoznacznego stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innych organów nadzorczych) w tym zakresie. Niezależnie od tego ustawa obowiązuje, organy i podmioty przetwarzające dane osobowe w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, oraz wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, także porządkowych, i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności stoją przed dylematem jak w praktyce stosować przepisy ustawy.