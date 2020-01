Sejm - podsumowanie prac w 2019 r.

Sejm RP podsumowuje swoje prace z 2019 r. W minionym roku chwalono ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym czyli tzw. emeryturze matczynej, przyznano 500 plus dla każdego dziecka w rodzinie, zwolniono z PIT osoby do 26 roku życia, obniżono pierwszą stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych na 17%. rok 2019 to także rok wyborów parlamentarnych, które odbyły się 13 października. Na końcu roku uchwalono ustawę Mały ZUS Plus.