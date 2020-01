Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - podsumowanie prac w 2019 r.

Podsumowanie 2019 r.

Rozszerzenie programu Rodzina 500 plus na wszystkie dzieci, „trzynasta” emerytura dla każdego emeryta i rencisty oraz świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to tylko niektóre zmiany przeprowadzone w 2019 roku z myślą o rodzinach, seniorach i osobach niepełnosprawnych.

Obowiązkiem rządu jest zapewnienie finansowego bezpieczeństwa obywateli. Przykładamy dużą wagę do poprawy sytuacji finansowej rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych. Dzięki podejmowanym przez nasz rząd działaniom poprawia się również sytuacja pracowników, zwłaszcza tych najsłabiej wynagradzanych – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Rok pracownika

Rzeczywiście, sytuacja pracowników na przestrzeni kilku ostatnich lat regularnie się poprawia. Dla przykładu, w 2015 roku płaca minimalna wynosiła 1750 złotych, a minimalna stawka godzinowa w ogóle nie obowiązywała. W bieżącym roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 złotych, a minimalna stawka godzinowa w tym roku to 14,70 złotych. Do tego przeciętne wynagrodzenia rosną średnio w tempie ok. 6 proc. rocznie.

2019 rok spokojnie możemy nazwać rokiem pracownika. (https://www.gov.pl/web/rodzina/rok-na-rynku-pracy) Rada Ministrów podjęła decyzję o podwyżce wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku do poziomu 2600 złotych i 17 złotych w przypadku minimalnej stawki godzinowej.

Wsparcie dla niepełnosprawnych, rodzin i seniorów

2019 rok obfitował w wiele naprawdę istotnych zmian. W przypadku wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych (https://www.gov.pl/web/rodzina/rok-osob-niepelnosprawnych) należy wspomnieć o uruchomionym w styczniu br. Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które obowiązuje od października 2019 roku.

Dla milionów polskich rodzin kluczowy był lipiec. Od tego miesiąca program Rodzina 500 plus obowiązuje w rozszerzonej formule https://www.gov.pl/web/rodzina/rok-2019-rodziny-zapamietaja-na-dlugo. Wsparcie przysługuje na każde dziecko w rodzinie, również pierwsze i jedyne w rodzinie i pieczy zastępczej, niezależnie od dochodów. Po zmianach program adresowany jest do 6,8 mln dzieci.

Z kolei emeryci w maju br. roku otrzymali dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości minimalnej emerytury, która w kończącym się właśnie roku wynosiła 1100 złotych. „Emeryturę plus” otrzymali wszyscy emeryci i renciści – w sumie ok. 9,8 mln osób.

Warto pamiętać, że pod koniec grudnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy gwarantującej coroczną wypłatę dodatkowej emerytury już od 2020 roku – mówi minister Marlena Maląg.

Seniorom, oprócz „trzynastych” emerytur, dedykowany jest również program Senior plus z 80-milionowym budżetem w 2019 roku, czy program „Mama 4 plus”. https://www.gov.pl/web/rodzina/to-byl-dobry-rok-dla-seniorow

Więcej o podsumowaniu działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2019 roku w załączonym raporcie

