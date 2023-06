Porody w Polsce – czego dowiemy się z raportu NFZ dotyczącego porodów w Polsce w latach 2019-2022? Raport umożliwia wyodrębnienie placówek realizujących porody w ramach „Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży.” W planach jest rozszerzenie raportu, między innymi o wskaźniki dotyczące noworodków i długości pobytu w szpitalu.

rozwiń >

Dane w raporcie NFZ zostały pokazane w odniesieniu do konkretnego szpitala, co umożliwia szybkie sprawdzenie istotnych wskaźników. Z dokumentu dowiadujemy się m. in. ile porodów zostało przyjętych w danej placówce, ile było wykonanych cesarskich cięć.

Gdzie jest najwięcej porodów?

Najwięcej porodów miało miejsce na Mazowszu – 48 tys. 938, a najmniej w województwie opolskim – 6 tys. 424.

Najwięcej dzieci urodziło się w szpitalu klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – tys. 858 porodów. Dalej uplasowało się stołeczne Centrum Medyczne Żelazna – 5 tys. 765 porodów, następnie Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie oraz Centrum Medyczne Ujastek w Krakowie – po 4 tys. 922 porodów.

Najwięcej dzieci przychodzi na świat w lipcu – tak było w roku 2019 i 2022. W 2020 roku niemal tyle samo dzieci, co w lipcu, urodziło się w styczniu, a w 2021 roku porodowy boom miał miejsce w marcu i wrześniu.

Mapa porodów

W raporcie NFZ udostępniona została mapa porodów w 2022 roku, która pozwala sprawdzić, ile porodów zostało przyjętych w danej placówce. W raporcie znalazły się ponadto informacje dotyczące porodów samoistnych, cesarskich cięć, porodów zabiegowych, a także porodów ze znieczuleniem. Dodatkowo raport mówi o porodach z przedłużoną hospitalizacją matki karmiącej piersią z powodu stanu dziecka, porodach mnogich oraz porodach przedwczesnych.

W 2022 roku w Polsce odbyły się 297 461 porody. W 141 343 przypadków poród został zakończony poprzez cesarskie cięcie. Odsetek porodów samoistnych wyniósł 50 proc. W skali Polski, jedynie 11 proc. porodów odbyło się ze znieczuleniem, oprócz cesarskich cięć.

Raport pozwala na sprawdzenie odsetka, osobno dla każdego szpitala. 44 proc. porodów wiązało się z pobytem matki w szpitalu, który wyniósł do 3 dni.

Dane w raporcie Fundusz pokazuje w odniesieniu do konkretnego szpitala, pozwala to na szybkie sprawdzenie istotnych wskaźników. Jest to istotne z punktu widzenia kobiet, które szukają informacji o miejscu, w którym chciałaby urodzić swoje dziecko.

Porody na przestrzeni lat 2019-2022

Z danych NFZ opublikowanych w raporcie wynika, że liczba porodów wyniosła:

w 2019 roku – 365 855;

w 2020 roku – 345 044;

w 2021 roku – 321 663;

w 2022 roku – 297 461.

Cesarskie cięcia:

w 2019 roku – 164 368;

w 2020 roku – 155 759;

w 2021 roku – 150 752;

w 2022 roku – 141 343.

Porody zabiegowe:

w 2019 roku – 6 199;

w 2020 roku – 6,360;

w 2021 roku – 6 084;

w 2022 roku – 5 768.

W przypadku porodów samoistnych:

w 2019 roku – 195 550;

w 2020 roku – 183 174;

w 2021 roku – 165 097;

w 2022 roku – 150 612.

Liczba porodów ze znieczuleniem (z wyłączeniem cesarskich cięć):

w 2019 roku – 25 325;

w 2020 roku – 23 430;

w 2021 roku – 21 853;

w 2022 roku – 22 475.

Liczba porodów z pobytem matki w placówce szpitalnej do 3 dni:

w 2019 roku – 156 871;

w 2020 roku – 162 245;

w 2021 roku – 145 877;

w 2022 roku – 131 071.

Cesarskie cięcie wciąż w modzie

Polska ma jeden z najwyższych odsetków cięć cesarskich w Europie. Niemal połowa dzieci przychodzi na świat tą metodą. W zeszłym roku było to ponad 297 tys. porodów. W 2022 roku rekordzistą w przeprowadzaniu cesarskich cięć okazała się prywatna Klinika Ginekologiczno-Położnicza w Białymstoku, w której prawie 96 proc. ciąż kończy się takim zabiegiem (podobnie było w ubiegłych latach).

Poród ze znieczuleniem nie jest popularny

Porody ze znieczuleniem nie przekraczają kilku procent (nie licząc cesarskich cięć). W latach 2019-2021 było to 7 proc., w 2022 zauważalny jest niewielki wzrost do 8 proc.

Najwięcej znieczuleń zaaplikowano na Mazowszu – odsetek porodów ze znieczuleniem wynosi 20 proc., tymczasem w Wielkopolsce jest to 0 proc.

Najwięcej porodów ze znieczuleniem przeprowadzono w krakowskim szpitalu na Siemiradzkiego – 61,7 proc. Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Urovita oraz stołeczny Instytut Matki i Dziecka – nieco powyżej 40 proc.

Opieka okołoporodowa w Polsce w świetle doświadczeń kobiet

Jak pokazują dane opisujące opiekę okołoporodową w Polsce – niemal 14,3 proc. Polek rodzi bez bólu, ponad 50 proc. spotkało coś nieprzyjemnego w trakcie porodu, co 10. z rodzących uważa, że poród był traumatycznym doświadczeniem. Liczba umierających dzieci należy do najwyższych w UE. Ilość przeprowadzanych cesarskich cięć wynosi 48 proc. wszystkich porodów – Polska ma jeden z najwyższych odsetków cięć cesarskich w Europie.

Statystyki dotyczące porodów bez znieczulenia i cesarskich cięć znajdziemy w raporcie NFZ. Subiektywne doświadczenia rodzących przybliżają przekrojowe badania Fundacji Rodzić po Ludzku.

Poród nie powinien być strasznym doświadczeniem

1 stycznia 2019 roku wszedł w życie nowy standard organizacyjny, w kompleksowy sposób obejmujący organizację opieki sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu oraz nad noworodkiem. Standard obowiązuje we wszystkich podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej.

Wśród najważniejszych korzyści, jakie gwarantuje dokument jest ta, która stawia kobietę w okresie okołoporodowym i jej dziecko w centrum zainteresowania personelu medycznego sprawującego nad nimi opiekę. Biorąc pod uwagę subiektywne doświadczenia rodzących, które przybliżają przekrojowe badania Fundacji Rodzić po Ludzku – standard organizacyjny nie działa jak powinien.

