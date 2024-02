ZUS: dodatek pielęgnacyjny wzrasta o 35,68 zł. Świadczenie uzupełniające 2419,33 zł, honorowe 6246,13. Waloryzacja w dodatkach i ryczałcie energetycznym

ZUS informuje jakie dodatki zmienia marcowa waloryzacja obejmie także kwoty dodatków do emerytur i rent

Jakie zmiany po waloryzacji?

Waloryzacja marzec 2024 r.

Co roku w marcu ZUS przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. W tym roku emerytury i renty zostaną podniesione procentowo, a ostateczna wysokość wskaźnika - 112,12 procent - została opublikowana 12 lutego w Monitorze Polskim komunikatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2024 r. wyniesie 1335,72 zł, a do kwoty 1780,96 zł podniesiona zostanie renta socjalna.

Dodatek pielęgnacyjny po waloryzacji

Waloryzacja obejmie także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. Np. dodatek pielęgnacyjny wzrośnie z 294,39 zł do 330,07 zł - podaje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Waloryzacja obejmie świadczenia przyznane do końca lutego 2024 r.

"Wzrośnie też kwota graniczna świadczenia uzupełniającego do 2 419,33 zł. Wzrośnie też wysokość świadczenia honorowego dla stulatków, którzy swoje setne urodziny obchodzić będą po 29 lutym br. I tak od 1 marca świadczenie honorowe wynosić będzie 6 246,13 zł" – wskazuje Żebrowski.

Zaznacza, że oprócz świadczeń długoterminowych, waloryzacja obejmie także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą. To np. dodatek pielęgnacyjny, przyznawany osobie, która ukończyła 75 lat lub jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. To także dodatek dla sierot zupełnych, wypłacany osobom pobierającym rentę rodzinną, których rodzice nie żyją.

Dodatki i ryczałt energetyczny

"Dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie z 553,30 zł do 620,36 zł, dodatek pielęgnacyjny z 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek za tajne nauczanie 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji z 441,59 zł do 495,11 zł, a ryczałt energetyczny z 255,17 zł do 299,82 zł" - wylicza rzecznik ZUS.

Czy trzeba składać wnioski do ZUS?

Aby świadczenie zostało zwaloryzowane nie trzeba składać wniosków, odbywa się to automatycznie. Każdy emeryt i rencista, który miał prawo do wypłaty świadczenia na dzień 29 lutego, otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia.

Kiedy decyzje waloryzacyjne

"Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu. Wraz z decyzjami o waloryzacji wyślemy również decyzje o przyznaniu tzw. trzynastki. Wcześniej informację o wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie w Platformie Usług Elektronicznych ZUS" – dodaje Żebrowski.