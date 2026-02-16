Świadczenie wspierające z ZUS. Podwyżka od 1 marca 2026 roku

Znamy już oficjalną kwotę renty socjalnej, która będzie obowiązywała od 1 marca 2026 r. To ważna informacja dla osób pobierających świadczenia wspierające. Od wysokości renty zależy bowiem kwota świadczenia z ZUS. Jakie wsparcie będzie można otrzymać?

Kto może dostawać świadczenie wspierające z ZUS? [Kryteria]

To stosunkowo nowa forma wsparcia, która funkcjonuje od początku 2024 r. Świadczenie wspierające dedykowane jest osobom niepełnosprawnym, mającym potrzebę wsparcia. Potrzeba ta jest ustalana przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). W swojej decyzji WZON określa taką potrzebę w skali punktowej: od 70 do 100.

Warto pamiętać, iż świadczenie było wprowadzane etapami. Początkowo wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługiwało osobom z przyznanymi 70 punktami tylko wyjątkowo. Dotyczyło to opiekunów, którym przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ważne Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające jest już dostępne od 70 punktów w decyzji WZON bez dodatkowych ograniczeń.

Ile wynosi świadczenie wspierające? Kwoty od 1 marca 2026 r. [Tabela]

Renta socjalna do 28 lutego 2026 r. wynosi 1878,91 zł. Dla 70 punktów w decyzji WZON świadczenie wspierające wynosi 40% tej kwoty, czyli 752 zł. Najwyższe świadczenie wspierające (220% renty socjalnej) to aktualnie 4134 zł.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało już komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. Tak jak zakładano kilka dni temu, wyniesie on 105,3 %. To oznacza, iż od 1 marca 2026 r. renta socjalna będzie wzrośnie do 1 978,49 zł.

Ważne Najniższe świadczenie wspierające od 1 marca 2026 r. wyniesie zatem 792 zł, czyli wzrośnie o 40 zł. Najwyższa kwota świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r. to 4353 zł.

Kwoty przed i po marcowej waloryzacji prezentuje poniższa tabela.

Świadczenie wspierające w 2026 r. Potrzeba wsparcia Wartość renty socjalnej Kwota świadczenia wspierającego do 28 lutego 2026 r. Kwota świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r. od 95 do 100 punktów 220% 4134 zł 4353 zł od 90 do 94 punktów 180% 3383 zł 3562 zł od 85 do 89 punktów 120% 2255 zł 2375 zł od 80 do 84 punktów 80% 1504 zł 1583 zł od 75 do 79 punktów 60% 1128 zł 1188 zł od 70 do 74 punktów 40% 752 zł 792 zł

4353 zł świadczenia wspierającego z ZUS? Taką kwotę trudno otrzymać

W przestrzeni medialnej pojawia się niekiedy przekonanie o wysokich kwotach świadczenia wspierającego. Trzeba jednak pamiętać, że są to wartości maksymalne, dla osób z najwyższą potrzebą wsparcia. Często taką decyzję otrzymują osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. Sama procedura uzyskania pomocy jest też kilkuetapowa. Samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie uprawnia automatycznie do świadczeń z ZUS. Potrzebna jest jeszcze decyzja WZON i wniosek do ZUS o samo świadczenie. Osoby z niepełnosprawnościami często wskazują tu na długi czas oczekiwania. Świadczenie wspierające nie jest wyłączone z dochodu w pomocy społecznej. W praktyce zatem specjalistyczne usługi świadczone przez MOPS, o otrzymaniu świadczenia, mogą być po prostu droższe. Ponadto, świadczenia wspierającego nie otrzymują osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

Z tego powodu w ostatnim czasie do resortu rodziny wpływa sporo postulatów na dokonanie zmian w przyznawaniu świadczenia. Dotyczą one m.in. zrównania okresu wypłacania świadczenia wspierającego z czasem, na jaki zostało wydane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Aktualnie maksymalny czas na jaki wypłacane jest świadczenie, wynosi 7 lat. Inne petycje wskazują na potrzebę zmian w progach punktowych czy otwarcie dostępu do wsparcia również osobom przebywającym w domach opieki.

Pod koniec 2025 r. MRPiPS dokonało przeglądu przepisów i ustawy o świadczeniu wspierającym. Z informacji przekazywanych przez resort wynika, iż trwają prace nad zmianami dotyczącymi ustalania poziomu potrzeby wsparcia i prawa do świadczenia wspierającego.

W tym momencie nie znamy jednak szczegółów. Nie wiemy zatem jakie konkretnie zmiany mogłyby zostać wprowadzone.