Świadczenie wspierające z ZUS. Podwyżka od 1 marca 2026 roku
REKLAMA
REKLAMA
Znamy już oficjalną kwotę renty socjalnej, która będzie obowiązywała od 1 marca 2026 r. To ważna informacja dla osób pobierających świadczenia wspierające. Od wysokości renty zależy bowiem kwota świadczenia z ZUS. Jakie wsparcie będzie można otrzymać?
- Kto może dostawać świadczenie wspierające z ZUS? [Kryteria]
- Ile wynosi świadczenie wspierające? Kwoty od 1 marca 2026 r. [Tabela]
- 4353 zł świadczenia wspierającego z ZUS? Taką kwotę trudno otrzymać
Kto może dostawać świadczenie wspierające z ZUS? [Kryteria]
To stosunkowo nowa forma wsparcia, która funkcjonuje od początku 2024 r. Świadczenie wspierające dedykowane jest osobom niepełnosprawnym, mającym potrzebę wsparcia. Potrzeba ta jest ustalana przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). W swojej decyzji WZON określa taką potrzebę w skali punktowej: od 70 do 100.
REKLAMA
REKLAMA
Warto pamiętać, iż świadczenie było wprowadzane etapami. Początkowo wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługiwało osobom z przyznanymi 70 punktami tylko wyjątkowo. Dotyczyło to opiekunów, którym przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające jest już dostępne od 70 punktów w decyzji WZON bez dodatkowych ograniczeń.
Ile wynosi świadczenie wspierające? Kwoty od 1 marca 2026 r. [Tabela]
Renta socjalna do 28 lutego 2026 r. wynosi 1878,91 zł. Dla 70 punktów w decyzji WZON świadczenie wspierające wynosi 40% tej kwoty, czyli 752 zł. Najwyższe świadczenie wspierające (220% renty socjalnej) to aktualnie 4134 zł.
REKLAMA
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało już komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. Tak jak zakładano kilka dni temu, wyniesie on 105,3 %. To oznacza, iż od 1 marca 2026 r. renta socjalna będzie wzrośnie do 1 978,49 zł.
Najniższe świadczenie wspierające od 1 marca 2026 r. wyniesie zatem 792 zł, czyli wzrośnie o 40 zł. Najwyższa kwota świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r. to 4353 zł.
Kwoty przed i po marcowej waloryzacji prezentuje poniższa tabela.
Świadczenie wspierające w 2026 r.
Potrzeba wsparcia
Wartość renty socjalnej
Kwota świadczenia wspierającego
do 28 lutego 2026 r.
Kwota świadczenia wspierającego
od 1 marca 2026 r.
od 95 do 100 punktów
220%
4134 zł
4353 zł
od 90 do 94 punktów
180%
3383 zł
3562 zł
od 85 do 89 punktów
120%
2255 zł
2375 zł
od 80 do 84 punktów
80%
1504 zł
1583 zł
od 75 do 79 punktów
60%
1128 zł
1188 zł
od 70 do 74 punktów
40%
752 zł
792 zł
4353 zł świadczenia wspierającego z ZUS? Taką kwotę trudno otrzymać
W przestrzeni medialnej pojawia się niekiedy przekonanie o wysokich kwotach świadczenia wspierającego. Trzeba jednak pamiętać, że są to wartości maksymalne, dla osób z najwyższą potrzebą wsparcia. Często taką decyzję otrzymują osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. Sama procedura uzyskania pomocy jest też kilkuetapowa. Samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie uprawnia automatycznie do świadczeń z ZUS. Potrzebna jest jeszcze decyzja WZON i wniosek do ZUS o samo świadczenie. Osoby z niepełnosprawnościami często wskazują tu na długi czas oczekiwania. Świadczenie wspierające nie jest wyłączone z dochodu w pomocy społecznej. W praktyce zatem specjalistyczne usługi świadczone przez MOPS, o otrzymaniu świadczenia, mogą być po prostu droższe. Ponadto, świadczenia wspierającego nie otrzymują osoby przebywające w domach pomocy społecznej.
Z tego powodu w ostatnim czasie do resortu rodziny wpływa sporo postulatów na dokonanie zmian w przyznawaniu świadczenia. Dotyczą one m.in. zrównania okresu wypłacania świadczenia wspierającego z czasem, na jaki zostało wydane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Aktualnie maksymalny czas na jaki wypłacane jest świadczenie, wynosi 7 lat. Inne petycje wskazują na potrzebę zmian w progach punktowych czy otwarcie dostępu do wsparcia również osobom przebywającym w domach opieki.
Pod koniec 2025 r. MRPiPS dokonało przeglądu przepisów i ustawy o świadczeniu wspierającym. Z informacji przekazywanych przez resort wynika, iż trwają prace nad zmianami dotyczącymi ustalania poziomu potrzeby wsparcia i prawa do świadczenia wspierającego.
W tym momencie nie znamy jednak szczegółów. Nie wiemy zatem jakie konkretnie zmiany mogłyby zostać wprowadzone.
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 619);
Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (M. P. z 2026 r., poz. 202).
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA