E-recepta 2020: wszystko co warto o niej wiedzieć

Papierowa recepta tylko do 7 stycznia 2019 r.

Co do zasady recepty elektroniczne mają zastąpić papierowe od 8 stycznia 2019 r. W kilku sytuacjach będzie jednak możliwe wystawienie pacjentowi recepty papierowej np. podczas wizyty domowej, gdy lekarz nie ma dostępu do odpowiedniego systemu teleinformatycznego.

Polecamy: Emerytury - zmiany 2019 (PDF)

reklama reklama



W jakiej formie pacjent otrzyma receptę?

Pacjent może otrzymać:

- SMS z 4-cyfrowym kodem dostępu;

- e-mail z informacją o wystawionej e-recepcie w postaci pliku PDF;

- wydruk informacyjny o wystawionej e-recepcie.

W przypadku SMS-a pacjent w aptece podaje kod oraz swój numer PESEL. Gdy otrzymaliśmy e-mail, należy podać udostępnić farmaceucie kod kreskowy na ekranie telefonu albo klucz dostępu. Wydruk zaś należy podać farmaceucie, który odda go pacjentowi po wcześniejszym sczytaniu.

Aby otrzymywać powiadomienia o e-receptach za pomocą e-mail lub SMS należy wcześniej zaznaczyć taką opcję na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. Pacjent, który nie wybierze żadnej opcji będzie otrzymywał wydruk informacyjny o wystawionej e-recepcie.

Jak długo ważna jest e-recepta?

Recepta elektroniczna ważna jest przez 365 dni. 7-dniowy termin ważności obowiązuje jednak dla antybiotyków, 30-dniowy dla leków odurzających i psychotropowych. Recepta na preparat immunologiczny jest ważna przez 120 dni.

Kto może poprawić receptę?

Recepta, na której brakuje określonych w danych może zostać zrealizowana w przypadkach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept.

Poza tymi przypadkami nie jest możliwe poprawienie recepty. Należy zwrócić się do lekarza o wystawienie nowej.

Co z seniorami uprawnionymi do bezpłatnych leków?

Osoby otrzymujące leki w ramach programu „Leki 75+” również zostaną objęte nowymi przepisami. Oznacza to, iż w przyszłym roku będą otrzymywały recepty elektroniczne na bezpłatne leki.

Czy recepta będzie mogła zostać zrealizowana w kilku aptekach?

Zasadą jest, iż na jednej recepcie znajduje się jeden lek. Jednak kilka e-recept może utworzyć pakiet recept. Poszczególne pozycje z pakietu pacjent może realizować w różnych aptekach. Jeżeli jednak dany lek został przepisany w kilku opakowaniach, to można go nabyć tylko w jednej aptece, niekoniecznie jednorazowo.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1590);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2018 r., poz. 745 z późn. zm.);

E-recepta. Pytania i odpowiedzi dla pracowników medycznych i aptekarzy, Ministerstwo Zdrowia

Polecamy serwis: Zdrowie seniora