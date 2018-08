Renta rodzinna dla ucznia i studenta - kiedy złożyć wniosek o przedłużenie?

Pond tysiąc złotych renty rodzinnej dostają po zmarłym rodzicu uczące się dzieci. Wszyscy uczniowie i studenci, muszą jednak pamiętać o ty, żeby zawiadomić ZUS, że nadal się uczą lub o tym, że do szkoły przestali chodzić. Jeśli tego nie zrobią Zakład przestanie im wypłacać rentę lub każe zwrócić to, co już wypłacił w czasie, gdy ktoś pożegnał się ze szkołą.

Renta jest wypłacana w czasie roku szkolnego, łącznie z wakacjami. Uczniowie szkół ponadpodstawowych rentę dostają, co miesiąc do końca sierpnia, a studenci do końca września danego roku akademickiego – o ile szkoła albo uczelnia w pierwszym zaświadczeniu nie ujmą całościowego terminu trwania nauki, na przykład 3-letniego, 2-letniego itp. Gdy to zrobią, ZUS wypłaca rentę przez cały ten czas, kontrolując jednak czy nauka jest kontynuowana. W pozostałych przypadkach, aby renta wypłacana była bez przerwy, należy pamiętać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć w ZUS-u wniosek o jej kontynuowanie wraz z zaświadczeniem ze szkoły lub uczelni.

- Dlatego aby kolejne świadczenie wypłacone zostało jeszcze we wrześniu – uczniowi lub w październiku – studentowi warto wniosek złożyć wcześniej. Składając wniosek z opóźnieniem ryzykujemy utratę wypłaty – mówi Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Gdy student zrobi to dopiero pod koniec października – dostanie jeszcze rentę za październik. Gdy jednak spóźni się z wnioskiem o cały miesiąc i złoży go dopiero w listopadzie wtedy rentę rodzinną za październik straci – przestrzega rzeczniczka.

Uczeń, który ukończył szkołę średnią i dostał się na studia, aby uniknąć zawieszenia wypłaty renty za wrzesień, zaświadczenie z uczelni musi dostarczyć najpóźniej do końca września. Formalny dokument informujący, że jest studentem danej uczelni, musi potem koniecznie donieść na początku października. Jeśli uprawniony do renty przestanie się uczyć, ma obowiązek zawiadomić o tym ZUS, który wstrzyma wypłatę świadczenia. Jeżeli tego nie zrobi będzie musiał oddać nienależnie otrzymaną rentę wraz z odsetkami.

- Przypomnę, że renta rodzinna przysługuje bliskim zmarłego, jeśli był on emerytem, rencistą lub spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, albo pobierał zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne – wyjaśnia Iwona Kowalska.